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Настоящая сенсация: Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 финала. Павлюченкова — Зиданшек — 7:5, 6:3

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Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»

Global Look Press
Видео по теме
Россиянка Анастасия Павлюченкова сражается в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с представительницей Словении Тамарой Зиданшек. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Трансляция
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17:46

А наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!

17:44

В аут играет словенка после долгой перестрелки! Все, матч! 6:3 во втором сете и 2:0 по сетам! Павлюченкова выходит в финал «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере! Фантастика!

17:42

Зиданшек принимает подачу в сетку! Двойной матчбол!

17:41

Две неплохие атаки у Насти, но словенка отвечает. 30:15.

17:39

В аут бьет словенка! Брейк-поинт! Счет 5:3 в пользу Насти и она будет подавать на матч!

17:39

Ударом слева ошибается Зиданшек! 30:40!

17:39

30:30. Цепляется Настя в этом гейме, проходит у нее сейчас шикарная атака!

17:37

Зиданшек отвечает ударом в аут. 15:15.

17:37

Принимает по длинне в аут россиянка. 15:0.

17:36

Третья двойная за гейм у Павлюченковой. 4:3.

17:35

Хороший удар в противоход соперницы от Насти. 30:40.

17:34

Тамара провела удар с форхэнда навылет. Два брейк-поинта.

17:34

Классно по линии атакует Павлюченкова! 15:30!

17:33

Две двойных подряд у Павлюченковой. 0:30.

17:31

Хорошо подает Зиданшек, а затем атакует в левый угол! Гейм под ноль. 4:2.

17:30

Обводит словенка Настю справа по линии. 40:0.

17:30

Павлюченкова бьет в сетку, а затем удачно атакует Зиданшек. 30:0.

17:29

Удачная подача от Павлюченковой с выходом к сетке! Гейм. 4:1!

17:28

Чуть не попадает в корт россиянка - 40:15.

17:27

Три шикарные атаки от Насти — 40:0!

17:26

В сетку играет словенка! Возвращает Павлюченкова себе брейк! 3:1!

17:25

Два раза подряд бьёт в аут Зиданшек — 15:40. Двойной брейк-поинт у россиянки.

17:24

А вот теперь Настя попадает точно в угол. 15:15.

17:22

Павлюченкова неудачно бьет с задней линии. 15:0.

17:20

Двойная ошибка у Павлюченковой. Обратный брейк. 2:1!

17:20

Словенка отвечает смэшем на неудачную свечу от россиянки — 15:40. Тройной брейк-поинт у Зиданшек.

17:18

Ошибка россиянки, а затем Зиданшек навылет принимает подачу. 15:30.

17:17

Павлюченкова удачно принимает подачу и Зиданшек бьет в сетку! Гейм! 2:0!

17:16

Зиданшек бьет в аут и второй брейк-поинт у Насти! Меньше.

17:16

Снова догоняет словенка Настю. Ровно.

17:15

Павлюченкова выходит к сетке и зарабатывает брейк-поинт. Меньше.

17:14

Двойная ошибка на подаче у словенки. Ровно.

17:14

Зиданшек хорошо сыграла на противоходе. Больше.

17:13

Хороший розыгрыш мяча, Павлюченкова везде успела и в итоге положила мяч по линии. 40:40.

17:13

Ошибается Павлюченкова на приеме — 40:30.

17:12

Обмениваются спортсменки попаданиями в сетку — 30:30.

17:11

Ошибка Зиданшек, но затем словенка удачно идет к сетке и отыгрывается! 15:15.

17:10

Павлюченкова берет свою подачу во втором сете! Очень упорный гейм, несколько хороших ударов прошли у россиянки. А словенка дрогнула в решающий момент! 1:0!

17:01

Есть первый сет! Берет Павлюченкова чужую подачу! 7:5 в первом сете! 1:0 по партиям!

17:01

Ошибается по длинне Зиданшек и два сетбола у россиянки! 15:40!

17:00

Хорошую перестрелку устроили теннисистки, но выиграла россиянка. 15:30

16:59

Павлюченкова бьет в большой аут. 15:15.

16:58

В сетку попадает Зиданшек. 0:15

16:57

Было все на грани в этом гейме несколько раз, но Паалюченкова берет свою подачу! 6:5!

16:55

Больше у россиянки.

16:54

Павлюченкова в простой ситуации отправляет мяч в сетку — ровно!

16:54

Словенка не попадает в корт — больше!

16:53

40:40. Обмениваются соперницы отличными ударами!

16:52

И снова цепляется словенка за чужую подачу. 15:30.

16:51

И дальше в этом гейме ошибается постоянно Настя. И на приеме, и при выходе к сетке. 5:5.

16:48

Долгий розыгрыш мяча — первой ошибается Павлюченкова. 15:0.

16:45

Промахивается Павлюченкова и проигрывает этот гейм на своей подаче. 5:4.

16:45

Меньше. Пошла к сетке Настя, но неудачно.

16:44

У сетки хорошо сыграла словенка, а затем не сумела принять подачу. Ровно.

16:43

Очень упорный гейм. 40:40.

16:42

Эйс от Павлюченковой, а затем ошибка в защите. 30:30.

16:39

Павлюченкова берет чужую подачу во второй раз в этом матче! 5:3! И попробует подать на сет!

16:38

Двойная ошибка на подаче у словенки. Меньше.

16:37

К сетке пошла россиянка и заставила соперницу сыграть в аут! 40:40!

16:36

И начинает ошибаться Тамара. Две простые ошибки — 40:30.

16:35

Словенка проводит отличные атаки в этом гейме, два мяча она выиграла очень эффектно! 40:0.

16:34

Зиданшек попробовала атаковать из угла корта, но не попала. Гейм! 4:3!

16:33

Эйс от Павлюченковой! 40:30!

16:32

И теперь словенка пытается зацепиться за чужую подачу. 30:30.

16:31

Пошли подачи у Зиданшек. Еще одной навылет она довела дело до 40:15, а затем завершила гейм. 3:3.

16:30

Эйс проходит у словенки — 30:15.

16:29

Теперь много ошибается словенка, но и Павлюченкова не идеальна. 15:15 на подаче Зиданшек.

16:27

Доводит свою подачу до победного конца Анастасия. 3:2 в первом сете!

16:25

Две хорошие подряд атаки россиянки — 30:15.

16:24

Отлично Зиданшек бьет по линии - 0:15.

16:23

Отлично, все-таки гейм за Павлюченковой! Отыграла она подачу! 2:2!

16:22

Ошибка на приеме, затем ошибка в мощном обмене ударами. Тройной брейк-поинт упущен. Снова Павлюченкова теряется при солидном преимуществе. 40:40.

16:20

Тройной брейк-поинт! Но словенка тут же делает счет 15:40.

16:20

Отличный прием Павлюченковой! А в следующем розыгрыше она проводит отличную контратаку. 0:30!

16:18

Под ноль берет свою передачу Павлюченкова! Не оставила в этом гейме сопернице вариантов. 1:2!

16:18

Два раза Настя отлично подает, а затем Зиданшек ошибается на приеме. 40:0.

16:16

Под ноль Зиданшек берет свою подачу. 0:2.

16:15

Словенка также уверенно начинает на своей подаче, но, в отличие от Павлюченковой, не ошибается. 40:0.

16:13

А теперь Анастасия отправляет мяч в аут. Отдает свою подачу россиянка в первом же гейме. 0:1.

16:12

Меньше. Зиданшек близка к брей-поинту. Один у нее уже был, сравняла, а затем в простой ситуации отправила мяч в сетку.

16:12

Уверенно начинает россиянка. Хорошие подачи, выход к сетке. Довела дело до 40:15, но затем начала ошибаться и позволила сопернице сравнять счет.

16:11

Начался матч, Павлюченкова подает первой.

16:10

К сожалению, сегодня российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде, проиграли финал этого турнира. В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и ее партнера Джо Солсбери из Великобритании.

16:05

Спортсменки разминаются, скоро начинаем.

16:00

Соперница россиянки — Тамара Зиданшек — так далеко в турнирах «Большого шлема» еще не забиралась. Она стала первой словенкой в истории добравшейся до такой стадии. Зиданшек — 80-я ракетка мира.

15:50

Зиданшек встречалась с более слабыми соперницами, чем Павлюченкова, и все равно испытывала серьезные трудности. В первом круге она кое-как одолела Бьянку Андрееску (6:7, 7:6, 9:7), которая долгое время не играла из-за травмы ноги, во втором обыграла малоизвестную американку Мэдисон Брингл (6:4, 6:1), в третьем — Катерину Синякову из Чехии (0:6, 7:6, 6:2), в четвертом — румынку Сорану Кирстя (7:6, 6:1), а в 1/4 финала — испанку Паулу Бадосу (7:5, 4:6, 8:6).

15:45

Павлюченкова находится сейчас, возможно, в своей лучшей форме в карьере.

Она спокойно разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (2:0) и австралийкой Айлой Томлянович (2:0) в первом и втором круге «Ролан Гаррос», а затем справилась с гораздо более статусными соперницами — четвертой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), бывшей первой ракеткой мира (тоже из Белоруссии) Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), а также с сенсацией всего турнира — Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая выбила ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5). Павлюченкова же обыграла Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 9:7.

Впечатляет, что в двух последних матчах россиянка совершала камбэк после поражения в первом сете — характер и физические кондиции позволяют девушке добиваться своего.

15:40

Павлюченкова — первая российская теннисистка за пять (!) лет, которой удалось пробиться в решающую стадию на турнире «Большого шлема». Для самой спортсменки это тоже весьма знаменательное событие — она впервые примет участие в 1/2 финала на «Ролан Гаррос».

15:35

Матч начнется примерно в 16.00 по московскому времени.

15:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

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