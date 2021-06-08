«Сыграл отлично»: как Романов дебютировал в Кубке Стэнли

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (счет в серии 4-0)

«Канадиенс» преподнесли пока главную сенсацию нынешнего плей-офф, пробившись в полуфинал впервые с 2014 года. Они всухую завершили серию с «Джетс», которые в свою очередь в прошлом раунде с таким же счетом обыграли «Эдмонтон».

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Счет в четвертом матче серии дальним броском по ходу первого большинства открыл Эрик Густафссон — тот самый, что последние две игры с «Виннипегом» провалил. А под конец стартового периода Арттури Лехконен удачно подставил клюшку на пятаке и увеличил свою результативную серию до трех матчей, это при том, что в предыдущих встречах он не набирал очков.

За пять минут второго периода «Джетс» отыгрались: сначала у Логана Стэнли получился классный бросок с угла, а вскоре он же пригвоздил шайбу в ворота Кэри Прайса, бросив на въезде в круг вбрасываний. Третий отрезок матча обошелся без голов, и встреча перешла в овертайм, где, впрочем, уже через полторы минуты лучший снайпер «Хабс» в плей-офф Тайлер Тоффоли замкнул передачу на дальней штанге.

Marc Bergevin was FIRED UP after the Habs OT winner to sweep the Jets pic.twitter.com/Q052JhVO8Y — Tim and Friends (@timandfriends) June 8, 2021

За «Монреаль» в Кубке Стэнли наконец-то дебютировал и Александр Романов. Российский защитник, который проводит свой первый сезон в НХЛ, по спортивным причинам (плохая концовка регулярки и отсутствие опыта) до этого ни разу не выходил на лед в кубковых встречах. В победной игре, принесшей «Канадиенс» выход в полуфинал, Романов получил 9:27 игрового времени и закончил матч при коэффициенте полезности 0, а за время его пребывания на льду игроки «Джетс» не нанесли ни одного броска.

«Я разговаривал с ним утром, и он был так взволнован. Больше, чем обычно, что говорит о многом. Он отлично сыграл», — оценил дебют Романова капитан «Монреаля» Ши Уэбер.

«Хабс» в последний раз выходили в третий раунд Кубка Стэнли в 2014 году. Тогда они сумели пробиться в финал и проиграли там «Рейнджерс». С тех пор дальше второго раунда команда не шагала. А дата последнего завоевания «Монреалем» последнего титула и вовсе датирована далеким сезоном-1992/93 — тогда «Канадиенс» взяли трофей, в финале победив «Лос-Анджелес Кингз».

В свете неудачи «Виннипега» в серии с «Монреалем» вспоминается то самое удаление лучшего бомбардира команды Марка Шайфли в первой игре, когда канадец не по правилам атаковал Джейка Эванса и нанес тому тяжелую травму, попутно получив дисквалификацию на четыре встречи и лишившись возможности помочь «Джетс» в оставшихся главных матчах сезона. Эванс, кстати, с тех пор на льду не появлялся, выбыв на неопределенный срок.

Scheifele watching the Habs take the North pic.twitter.com/ajEuTjWXgx — Kyle (@ItsKyleMc) June 8, 2021

За выход в финал «Хабс» сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Вегас». «Виннипег» пожелал соседям по дивизиону удачи:

«Всего наилучшего до конца пути, «Монреаль». Заставьте Север гордиться».

All the best the rest of the way, @CanadiensMTL...



Make The North proud! pic.twitter.com/rlsmTo2MeK — Winnipeg Jets (@NHLJets) June 8, 2021

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 (счет в серии 2-3)

«Островитяне» продолжают бодаться с «Брюинз» за полуфинал, и сегодняшний выезд позволил «Нью-Йорку» повести в серии.

Уже на второй минуте игры Семен Варламов, окончательно сменивший Илью Сорокина в воротах «Айлендерс» на матчи с «Бостоном», пропустил от Давида Пастрняка. В конце периода гостям счет удалось сравнять: большинство реализовал Мэтью Барзал, отличившийся уже в третьем матче кряду. Еще одним большинством «Нью-Йорк» воспользовался в начале второго периода — Кайл Палмьери подкараулил шайбу у дальней штанги и бросил в касание после отскока от конька защитника.

Вернуться в игру «мишкам» помог Брэд Маршан, прошивший рамку Варламова после шикарного сольного прохода.

What a goal from Brad Marchand. Sheesh.



2-2 game. pic.twitter.com/nXd2IcmrdW — Conor Ryan (@ConorRyan_93) June 7, 2021

Тем не менее до сирены «Брюиз» пропустили еще дважды. После провала обороны гол на свой счет записал Джон Бейли, а Джордан Эберле реализовал очередное большинство — на фоне 2:4 «Брюинз» даже пришлось сменить основного голкипера Туукку Раска, освободив место молодому дебютанту Джереми Свейману. Это «мишек» не спасло: на старте третьего периода практически приговорил «Бостон» Брок Нельсон. «Бостон» ожидаемо насел на ворота Варламова, но голов Пастрняка и Крейчи для хотя бы перевода матча в овертайм не хватило.

А Варламов, закончивший игру с 40 спасениями, вновь стал одним из главных героев побед «Айлендерс» в четвертьфинале.

«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться. А после этого нам удалось перевернуть ход матча», — резюмировал Бейли.