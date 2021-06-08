«Сыграл отлично»: как Романов дебютировал в Кубке Стэнли

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (счет в серии 4-0)
«Канадиенс» преподнесли пока главную сенсацию нынешнего плей-офф, пробившись в полуфинал впервые с 2014 года. Они всухую завершили серию с «Джетс», которые в свою очередь в прошлом раунде с таким же счетом обыграли «Эдмонтон».
Счет в четвертом матче серии дальним броском по ходу первого большинства открыл Эрик Густафссон — тот самый, что последние две игры с «Виннипегом» провалил. А под конец стартового периода Арттури Лехконен удачно подставил клюшку на пятаке и увеличил свою результативную серию до трех матчей, это при том, что в предыдущих встречах он не набирал очков.
За пять минут второго периода «Джетс» отыгрались: сначала у Логана Стэнли получился классный бросок с угла, а вскоре он же пригвоздил шайбу в ворота Кэри Прайса, бросив на въезде в круг вбрасываний. Третий отрезок матча обошелся без голов, и встреча перешла в овертайм, где, впрочем, уже через полторы минуты лучший снайпер «Хабс» в плей-офф Тайлер Тоффоли замкнул передачу на дальней штанге.
За «Монреаль» в Кубке Стэнли наконец-то дебютировал и Александр Романов. Российский защитник, который проводит свой первый сезон в НХЛ, по спортивным причинам (плохая концовка регулярки и отсутствие опыта) до этого ни разу не выходил на лед в кубковых встречах. В победной игре, принесшей «Канадиенс» выход в полуфинал, Романов получил 9:27 игрового времени и закончил матч при коэффициенте полезности 0, а за время его пребывания на льду игроки «Джетс» не нанесли ни одного броска.
«Я разговаривал с ним утром, и он был так взволнован. Больше, чем обычно, что говорит о многом. Он отлично сыграл», — оценил дебют Романова капитан «Монреаля» Ши Уэбер.
«Хабс» в последний раз выходили в третий раунд Кубка Стэнли в 2014 году. Тогда они сумели пробиться в финал и проиграли там «Рейнджерс». С тех пор дальше второго раунда команда не шагала. А дата последнего завоевания «Монреалем» последнего титула и вовсе датирована далеким сезоном-1992/93 — тогда «Канадиенс» взяли трофей, в финале победив «Лос-Анджелес Кингз».
В свете неудачи «Виннипега» в серии с «Монреалем» вспоминается то самое удаление лучшего бомбардира команды Марка Шайфли в первой игре, когда канадец не по правилам атаковал Джейка Эванса и нанес тому тяжелую травму, попутно получив дисквалификацию на четыре встречи и лишившись возможности помочь «Джетс» в оставшихся главных матчах сезона. Эванс, кстати, с тех пор на льду не появлялся, выбыв на неопределенный срок.
За выход в финал «Хабс» сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Вегас». «Виннипег» пожелал соседям по дивизиону удачи:
«Всего наилучшего до конца пути, «Монреаль». Заставьте Север гордиться».
«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 (счет в серии 2-3)
«Островитяне» продолжают бодаться с «Брюинз» за полуфинал, и сегодняшний выезд позволил «Нью-Йорку» повести в серии.
Уже на второй минуте игры Семен Варламов, окончательно сменивший Илью Сорокина в воротах «Айлендерс» на матчи с «Бостоном», пропустил от Давида Пастрняка. В конце периода гостям счет удалось сравнять: большинство реализовал Мэтью Барзал, отличившийся уже в третьем матче кряду. Еще одним большинством «Нью-Йорк» воспользовался в начале второго периода — Кайл Палмьери подкараулил шайбу у дальней штанги и бросил в касание после отскока от конька защитника.
Вернуться в игру «мишкам» помог Брэд Маршан, прошивший рамку Варламова после шикарного сольного прохода.
Тем не менее до сирены «Брюиз» пропустили еще дважды. После провала обороны гол на свой счет записал Джон Бейли, а Джордан Эберле реализовал очередное большинство — на фоне 2:4 «Брюинз» даже пришлось сменить основного голкипера Туукку Раска, освободив место молодому дебютанту Джереми Свейману. Это «мишек» не спасло: на старте третьего периода практически приговорил «Бостон» Брок Нельсон. «Бостон» ожидаемо насел на ворота Варламова, но голов Пастрняка и Крейчи для хотя бы перевода матча в овертайм не хватило.
А Варламов, закончивший игру с 40 спасениями, вновь стал одним из главных героев побед «Айлендерс» в четвертьфинале.
«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться. А после этого нам удалось перевернуть ход матча», — резюмировал Бейли.