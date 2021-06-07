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Бой за полуфинал «Ролан Гаррос» проигран: Медведев уступил Циципасу в трех сетах

Теннис. Открытый чемпионат Франции. Стефанос Циципас — Даниил Медведев — 6:3, 7:6, 7:5

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Даниил Медведев

Даниил Медведев

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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере играл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») и уступил греку Стефаносу Циципасу в трех сетах. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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00:35

Наша трансляция на этом завершена. Спокойной ночи!

00:32

Этот матч у Медведева не получился. Первый сет он провалил, во втором явно прибавил и был близок к победе. В третьем вел 4:2, но из-за глупых ошибок разбазарил свое преимущество. Первой ракеткой мира по итогам турнира россиянин не станет.

00:30

Пошел к сетке Медведев, но Циципас грамотно его обвел! Все, гейм, сет, матч. 7:5 в третьем сете, 3:0 в матче!

00:30

Матчбол у Циципаса.

00:29

Медведев также хорошо подает. И эйс, и неудачные приемы Циципаса. Но грек упирается и из 0:40 делает 40:40.

00:25

Ух, какой быстрый гейм. Только один раз ошибся Циципас, неудачно атаковав с правой. Свой гейм берет без вопросов. 6:5.

00:23

И еще одна отличная подача, которую Циципас принимает в сетку. Гейм. 5:5!

00:22

Но затем россиянин дважды попадает в сетку — 40:30.

00:22

Но разозлился Даниил! Три шикарные подачи — 40:0.

00:20

Медведев привычно спорит с судьями, говорит, что ему помешало что-то, когда он выполнял первую подачу.

00:19

Не попадает в корт Медведев - гейм за Циципасом. 5:4.

00:17

А Циципас начинает штамповать эйсы. 40:15.

00:17

Цепляется Медведев, хороший укороченный удар провел — 30:15.

00:16

Ошибка Медведева, а затем эйс от Циципаса. 30:0.

00:15

Очень обидно вот сейчас было. Без вариантов, под ноль отдает свою подачу Медведев, счет становится равным — 4:4.

00:15

Еще одна ошибка россиянина — 0:40.

00:14

Но тут же начинает ошибаться россиянин. 0:30 на его подаче.

00:13

Главное, Даниил зацепился, взял чужую подачу, сейчас нужно просто довести сет до победы.

00:11

Также гейм под ноль. 3:4.

00:11

Но Циципас не собирается отдавать сет без борьбы. 40:0.

00:09

Шикарный гейм от Медведева! Под ноль он берет свою подачу! 2:4!

00:08

Выходит Медведев к сетке и четко бьет в угол. 15:0.

00:07

Отличный укороченный удар от Даниила — есть брейк! Медведев берет чужую подачу и выходит вперед! 2:3!

00:06

Меньше. Медведев снова впереди.

00:06

Заработал брейк-поинт Даниил, но затем у него не получился удар. 40:40.

00:05

Снова цепляется Даниил на чужой подаче — 30:30.

00:04

В сетку попадает Медведев и Циципас выходит вперед на своей подаче — 15:0.

23:59

Дважды бьет Циципас в сетку — гейм за россиянином! 2:2!

23:57

Еще один очень упорный гейм, Медведев был близок у тому, чтобы упустить подачу, но исполнил красивый эйс. 40:40.

23:53

Медведев принимает в сетку, а следующим мячом Циципас подает в линию. 2:1! Но россиянин пока хорошо цепляется, оба гейма на подаче грека были очень упорными.

23:52

Снова ошибка грека, а затем плохо принимает Медведев подачу. 40:40.

23:50

30:30. Ошибся Циципас, а затем не попал в корт Медведев.

23:50

Сначала Медведев бьет в трос, а затем двойная ошибка на подаче у Циципаса. 15:15.

23:48

Берет свою подачу Медведев. 1:1!

23:47

Но возвращает себе перевес Даниил! Сначала ошибся соперника, а затем Медведев провел классный обводящий удар! 40:30!

23:47

15:30 на подаче Медведева, снова невынужденные ошибки.

23:45

Сначала Цицпас хорошо играет в угол, а затем Медведев бьет в аут. Гейм за греком. 1:0 в третьем сете.

23:43

Хороший настрой у Даниила, пытается зацепиться с первого гейма. Циципас отыгрывается на 40:40, выходит вперед, но Медведев сравнивает!

23:43

Две подряд ошибки грека — 30:40!

23:42

30:15 на подаче Циципаса, неудачно начал гейм россиянин, но сумел собраться.

23:38

Очень трудно будет Даниилу спасти этот матч. Но возможно. Второй сет он провел намного увереннее, так что зацепиться шансы будут. Главное, поменьше ошибок.

23:35

И заканчивает сет грек. 7:3 на тай-бреке. 7:6 во втором сете. 2:0 по партиям.

23:33

Но следующее очко берет Циципас. 6:3. Тройной сетбол у грека.

23:33

Медведев подает на вылет! 5:3!

23:31

И еще одна ошибка на приеме. 5:2.

23:31

Эх, не справляется Медведев с подачей грека. 4:2.

23:30

В сетку бьет Циципас. 3:1. А затем у грека мяч уходит в аут. 3:2.

23:30

Хорошая атака в противоход удается Циципасу — 3:0.

23:29

А теперь россиянин бьет в аут. 2:0.

23:29

Медведев попадает в сетку. 1:0.

23:28

Атака в угол от Циципаса, ну и в следующем розыгрыше он завершает гейм. 6:6. Нас ждет тай-брек.

23:27

30:0 на подаче Циципаса.

23:26

Вот это да! После свечи ударом между ног вернул мяч в корт Даниил, грек также ответил свечей, после чего Медведев пробил смэш! Гейм! 5:6!

23:25

На своей подаче Медведев играет четко — 40:0.

23:22

И не принимает Даниил подачу грека. Гейм за Цицпасом, счет во втором сете 5:5. А ведь было у Медведева два сетбола.

23:22

Обидно. Помогает Цицпасу трос, а затем ошибается Медведев 40:40. А затем у грека проходит эйс. Больше.

23:21

Принимает в сетку Медведев подачу грека — 30:40.

23:20

И подачу Циципаса Медведев начинает хорошо. 15:40! Два сетбола!

23:17

И все-таки гейм за россиянином! У грека срывается в аут удар — 4:5 в пользу Медведева!

23:17

И опять ровно. Цепляется изо всех сил Циципас за этот гейм.

23:16

Упорный гейм. Сравнивает Циципас, затем Медведев выходит вперед снова.

23:15

Бьет справа Медведев, Циципас отвечает в аут. Больше.

23:14

Циципас зажег свечу и россиянин этим воспользовался. А затем ошибся в ударе по линии. 40:40.

23:13

Еще одна ошибка россиянина, но затем он хорошо выходит к сетке. 30:30.

23:12

На своей подаче Даниил сначала ошибается, а затем в аут бьет Цицпас. 15:15.

23:09

4:4. Под ноль берет свою подачу грек.

23:09

Не получается удар у Медведева — 40:0.

23:08

Теперь подача Циципаса. Начинает он уверенно — 30:0.

23:06

После довольно долгого розыгрыша не получается удар у Циципаса! Все, гейм! 3:4 Медведев повел во втором сете!

23:05

И эйс вдогонку! 40:15!

23:03

Отличный розыгрыш от Даниила с выходом к сетке и четким ударом в угол корта. 30:15.

23:03

На своей подаче сражается Даниил. Сначала попадает в сетку, а затем, после долгой перестрелки, красиво укоротил мяч. 15:15.

23:02

Берет подачу соперника Медведев! 3:3 во втором сете!

23:01

А теперь в сетку бьет грек! 30:40!

23:00

Обидная ошибка россиянина — 30:30.

23:00

Как только у Даниила что-то получается, Циципас сразу добавляет. 15:30.

22:59

Ошибка Циципаса, затем красивая атака Даниила — 0:30. Есть шанс!

22:58

Под ноль берет свою подачу Медведев. Теперь надо попытаться зацепиться на подаче соперника. 3:2 в сете.

22:57

Ну вот вроде что-то пошло, несколько хороших подач, ошибка грека — 40:0.

22:56

Как-то пока не очень весело складывается матч. Даниил никак не может приспособиться к сопернику, которого до этого постоянно обыгрывал.

22:54

Но Циципас свою подачу не отдает. Берет он следующий мяч и делает счет во втором сете 3:1.

22:54

Выходит к сетке россиянин и там добывает очко впервые за три гейма. 40:15.

22:54

Два аута от Медведева — 40:0.

22:53

На подаче Циципаса все четко. Выходит Стефанос к сетке и открывает счет в гейме. 15:0..

22:51

И свою подачу Медведев проигрывает под ноль. 2:1. Пока грек явно превосходит российского теннисиста.

22:50

Долгий розыгрыш мяча Циципас завершил хорошим коротким ударом. 0:40.

22:50

Две ошибки на своей подаче у Медведева — 0:30.

22:49

Вообще без шансов у россиянина на чужой подаче. 1:1.

22:48

В сетку играет Медведев. 40:0.

22:47

А на своей подаче Циципас пока очень хорош. Заставляет он Медведева ошибаться. 30:0.

22:45

Свою подачу Даниил уверенно берет — 0:1!

22:44

С подачи Медведева начинается второй сет. Пока уверенно — 40:15.

22:41

Стефанос хорошо подает, а втором ударом кладет мяч в угол. Гейм и сет! 6:3 в первой партии. 1:0 Циципас повел в матче. 31 минуту длился первый сет.

22:41

Обмен ошибками, 40:15, двойной сетбол у грека!

22:40

Две подряд отличные передачи проходят у грека. 30:0.

22:39

Эйсом завершает гейм Медведев, выбрался россиянин из трудной ситуации и отыграл сетбол. 5:3! Подача Циципаса на сет.

22:38

Снова Циципас играет в аут на подаче — больше!

22:37

Ровно! Циципас принимает подачу в аут.

22:36

На своей подаче у Даниила все неплохо начиналось, вел 40:15, но довел дело до сетбола у соперника.

22:33

Снова берет свою подачу грек — 5:2 в первом сете!

22:32

Шикарен на своей подаче Циципас — 40:0. А Медведев много ошибается.

22:31

Уверенно доводит гейм на своей подаче до победы Медведев — 4:2!

22:30

Ошибается грек — 30:0.

22:29

У Медведева наконец-то проходит эйс! 15:0!

22:28

Судья спускается с вышки и подтверждает попадание Циципаса! А затем грек выигрывает и следующий розыгрыш. 4:1!

22:27

На своей подаче Циципас пока играет уверенно — 30:15.

22:25

Красиво разыграл Циципас! Сначала его удар заставил Медведева играть за кортом, а вторым ударом сыграл в противоход. Гейм! Медведев проиграл свою подачу — 3:1 в первом сете.

22:24

В аут бьет Даниил — 30:40.

22:23

Обмен ошибками — 30:30.

22:23

Медведев попадает в аут. А на следующем мяче выходит к сетке и успешно завершает атаку! 15:15.

22:20

Гейм! Циципас снова берет свою подачу - 2:1 в первом сете!

22:20

Обмен атаками — 40:15.

22:18

Хорошая атака Циципаса, затем игра в стеку Медведева - 30:0.

22:17

Грек с подачи отправляет мяч в аут. Гейм! 1:1!

22:17

Снова в сетку атакует Медведев — 40:30.

22:16

Собрался Даниил, провел три хорошие атаки, плюс ошибался грек. 40:15.

22:15

Попадает в сетку Медведев — 0:15.

22:14

Красивый обводящий удар Циципаса! И следом он выигрывает еще один мяч! 1:0!

22:13

Серия ошибок, у Медведва на одну больше — 30:15.

22:07

Спортсмены на корте, идет разминка. Первым будет подавать Циципас.

22:02

Поехали! Совсем скоро теннисисты начнут матч.

22:00

По итогам «Ролан Гаррос» Медведев может стать первой ракеткой мира. Для этого ему как минимум дойти до финала, при условии, что Новак Джокович выступит хуже. Поражение серба в полуфинале, а россиянина — в финале, или победа Медведева на турнире сделают его первым в мире.

21:55

Медведев до нынешнего года вообще не проходил первый круг «Ролан Гаррос», так что любое его продвижение вперед по сетке — личный рекорд.

21:51

Циципас – Медведев – 1-6. Это не прогноз на первый сет матча, это история личных встреч теннисистов.

21:50

Еще одна хорошая новость этого игрового дня: Елена Веснина и Аслан Карацев разгромили в полуфинале голландский дуэт Схурс/Колхоф — 6:4, 6:1 и пробились в финал!

21:45

Отметим сегодняшний успех Анастасии Павлюченковой, которая впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире «Большого шлема». 6:7, 6:2, 9:7. Таков итог ее матча с Еленой Рыбакиной.

21:45

За 1 час 38 минут немец Александр Зверев одержал безоговорочную победу над испанцем Давидович-Фокина — 6:4, 6:1, 6:1 и вышел в полуфинал, где соперником немца будет победитель пары Циципас — Медведев.

21:40

Матч начнется не ранее 22.00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинального поединка Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

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