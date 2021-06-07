Бой за полуфинал «Ролан Гаррос» проигран: Медведев уступил Циципасу в трех сетах

По итогам «Ролан Гаррос» Медведев может стать первой ракеткой мира. Для этого ему как минимум дойти до финала, при условии, что Новак Джокович выступит хуже. Поражение серба в полуфинале, а россиянина — в финале, или победа Медведева на турнире сделают его первым в мире.