Секс-скандал, коронавирус и протесты звезд: как убивают Кубок Америки

Самый престижный турнир национальных сборных за пределами Старого Света — Кубок Америки, который должен пройти этим летом в одни даты с чемпионатом Европы (12 июня — 12 июля), по-прежнему находится под угрозой.

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Напомним, турнир был экстренно перенесен в Бразилию, о чем стало известно лишь 31 мая — после того, как в Аргентине отказались принимать матчи из-за новой волны коронавируса и введенного в стране карантина. Ранее, 20 мая, права проводить турнир также лишили Колумбию, которая не смогла справиться с беспорядками внутри страны.

В итоге президент Бразилии Жаир Болсонару и местная Конфедерация футбола (CBF) согласились оперативно предоставить условия для проведения Кубка Америки. Однако с решением чиновников оказались не согласны многие жители страны, а также тренерский штаб и игроки сборной Бразилии.

Накануне капитан «селесао», опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро выразил свою позицию в интервью Globo.

«Против турнира не только я, не только те игроки, которые выступают в европейских чемпионатах, но и вся сборная. Все, включая главного тренера Тите и других членов штаба. Мы едины», — заявил Каземиро.

Вскоре после этого, словно в поддержку слов капитана сборной, официальное обращение выпустила комиссия сената Бразилии, которая отвечает за исследование коронавируса и разрабатывает меры противодействия.

В заявлении говорится, что страна успела вакцинировать лишь 10,77% населения и что она совершенно не готова к приему такого масштабного мероприятия.

«Бразилия не может предоставить безопасные условия для организации международного турнира такого уровня. Проведение Кубка Америки будет передавать населению ложное чувство безопасности, которое противоречит реальной ситуации в стране. Также это спровоцирует большое скопление людей и подаст плохой пример.

Мы не против проведения Кубка Америки в Бразилии или любом другом месте. Однако мы считаем, что турнир должен быть отложен до тех пор, пока страна не будет готова принять его. Отказ от проведения Кубка сейчас станет жестом уважения по отношению миллионам семей, которые оплакивают умерших родных», — говорится в письме комиссии сената.

За время пандемии в Бразилии от коронавируса скончались 472 тысячи человек. Согласно официальной статистике, больше жертв было только в США.

На этом фоне игроки сборной Бразилии и тренерский штаб отказываются принимать участие в Кубке Америки. Также футболистов не устраивает тот факт, что им придется стартовать на турнире спустя всего пять дней после того, как завершится важнейший отборочный матч на чемпионат мира — 2022 в гостях против Парагвая.

Президент Конфедерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло планировал решить проблему несогласных радикальным способом — уволить нынешнего тренера команды Тите и заменить его на Ренато Гаушо. Правительство страны поддерживало это намерение Кабокло еще и потому, что Тите известен своими симпатиями к оппозиционным силам. В то же время Ренато Гаушо — явно лояльный к действующему правительству тренер.

Однако Кабокло не успел объявить об отставке Тите, поскольку его самого отстранили от с должности — пока что временно, лишь на 30 дней. Причина — обвинения в сексуальных домогательствах.

Президент Конфедерации отрицает все подозрения и утверждает, что никогда не позволял себе ничего подобного. Комиссия CBF по этике уже начала расследование.

Таким образом, Тите пока сохранил свой пост, а проведение Кубка Америки на фоне неожиданного скандала и протестов игроков оказалось в еще более подвешенном состоянии. Один из самых ярких турниров на планете с участием Неймара, Лионеля Месси, Луиса Суареса и других звезд, демонстрирующих яркий атакующий футбол, может вообще не состояться, в то время как в Европе проводят аналогичный турнир со зрителями на трибунах.