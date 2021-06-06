Фантастический триумф: как Канада выиграла чемпионат мира

Финляндия — Канада — 2:3 ОТ

В прошлом году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса, а годом ранее в финальном матче встречались Финляндия и Канада. Тогда европейцы, приехавшие на турнир в максимально незвездном составе, но замучившие всех своими оборонительными построениями, завоевали золото.

В 2021 году в решающем поединке мирового хоккейного форума в Риге действующими лицами оказались те же. При этом финны показали все то же самое: столь же неяркая команда с лучшей обороной на турнире.

А вот канадцы на ЧМ-2021 продемонстрировали фантастическую метаморфозу. Проиграв первые три матча, команда Жерара Галлана оказалась на грани непопадания в плей-офф. И после поражения от тех же финнов в последней игре группового этапа по буллитам вылетела бы из соревнований, если бы не благоприятные результаты двух других встреч, на которые изначально рассчитывать было объективно сложно.

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В итоге «кленовые листья» стали первой в истории чемпионатов мира после введения нынешнего формата турнира сборной, которая вышла в плей-офф, имея поражений больше чем побед.

Зато там подопечные Галлана убрали сначала победителя подгруппы А Россию (2:1 ОТ), имевшую лучшую оборону турнира, как и Финляндия. Затем канадцы переиграли в полуфинале победителя группы В и одного из своих бывших обидчиков — команду США (4:2).

В итоге к финалу канадцы уже выглядели чуть ли не фаворитами, тем более Эндрю Манжипан из «Калгари Флэймз», забросивший победные шайбы в обоих матчах плей-офф, играть начал аккурат после трех поражений.

Да и в целом команда Галлана, собравшаяся в Риге с листа, сыгралась, притерлась и стала выглядеть единым целым, что отмечали абсолютно все специалисты.

Но финны-то как раз сами славятся своим коллективным духом, и у них ничего не изменилось.

Канада начала встречу достаточно агрессивно и остро, но достаточно быстро нахватала удалений, и не только не удержала игрового преимущества, а и вовсе оказалась в положении догоняющей стороны.

Обладатель Кубка Гагарина Оливер Каски набросил от синей линии на ворота, перед которыми Микаэль Руухомаа остался в полном одиночестве. Обработать шайбу и переиграть в ближнем бою Дарси Кемпера ему труда не составило.

Всего через пару минут образцовая атака с ходу, начавшаяся еще в своей зоне, должна была упрочить преимущество Финляндии, но Кемпер потащил бросок в упор от подключившегося Олии Мяяття.

Правда, тут же уже Юхо Олкинуора не позволил Брэндону Пирри расстрелять свои ворота с пятака, совершив шикарное спасение.

Канаду продолжала подводить дисциплина — Ник Бантинг зачем-то поддел на бедро капитана Суоми Марко Анттилу уже после того, как Кемпер выловил его бросок.

Впрочем, европейцы перевес так и не упрочили, а в перерыве Галлан, очевидно, поставил головы своим подопечным на место.

Если в первой 20-минутке североамериканцы лидировали по штрафным минутам со счетом 16-0, то в начале второго отрезка они дважды подряд заставили финнов сфолить, 15 секунд даже поиграли пять на три и в итоге закончили долгий отрезок с численным преимуществом голом.

Макс Комтуа, который несколькими сменами раньше с пятака с неудобной руки попал в штангу, снова оказался на дальнем углу вратарской и уже сам переправил в ворота шайбу, отскочившую после броска Коннора Брауна от стойки.

Моментов соперники создавали немало. У финнов лучшие шансы были после ошибки удалившегося сверхталантливого защитника канадцев Оуэна Пауэра.

Затем «Кленовые листья» снова забросили. Капитан Адам Хенрик после броска Коннора Брауна сыграл на добивании, поразив пустой угол. Однако гол засчитан не был.

По уходящим в небытие после этого турнира, но на ЧМ еще действовавшим правилам разогнавший атаку Пауэр оказался после своей передачи на Брауна в офсайде, так как его конек был на весу над синей линией.

В НХЛ и КХЛ такой гол был бы легален уже сейчас, но ИИХФ новые правила вводит только со следующего сезона, и работавшие на финальном матче российские лайнсмены после видеопросмотра гол вынуждены были отменить.

Канадцы очень хотели выйти вперед в начале третьего периода, но, не использовав свой момент, нарвались на быструю финскую атаку, которую классной передачей начал Руухомаа, а завершил точным броском с фланга Петтери Линдбом.

Впрочем, набравший два очка по системе «гол+пас» Руухомаа в итоге отличился и с негативной стороны, удалившись на 53-й минуте.

Канадцы реализовали мгновенно, причем проявили себя все те же: Браун набросил на пятак, там Комтуа сделал себе пас за спину, а Хенрик опять добил в пустые ворота. И это уже никто отменить не мог.

По новому регламенту при равном счете после 60-ти минут в финале соперники теперь играют в формате три на три, пока не забросят. Больше никаких буллитов — овертаймов может быть сколько угодно.

Но как можно долго играть без голов три на три? Уже на первой минуте дополнительного времени оппоненты обменялись моментами Антона Лундделя и Манжипана.

При этом хоккей все-таки был, насколько возможно, осторожным. На 66-й минуте парой ошибочек Пауэра чуть не воспользовался Артту Руотсалайнен, который своими дублем и победным буллитом едва не похоронил канадцев еще в группе.

А затем, после вбрасывания в зоне «кленовых листьев», случилась первая атака с численным преимуществом. Ник Пол и Коннор Браун убежали вдвоем на одного защитника и передачами оставили не у дел и его, и вратаря.

На счету Пола золотое касание на дальней штанге, а Канада сотворила невероятное — выиграла чемпионат мира по хоккею, начав турнир с трех поражений в основное время!