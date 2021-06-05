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Впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: Медведев разнес Гарина

Медведев разгромил Гарина и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Даниил Медведев в матче «Ролан Гаррос» Российский теннисист Даниил Медведев в матче «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев в матче «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев в матче «Ролан Гаррос»

Reuters
Видео по теме
В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Даниил Медведев, который остался последним россиянином в мужской сетке, играл с чилийцем Кристианом Гарином и одержал разгромную победу, впервые в карьере выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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18:25

Кто бы мог подумать, что Даниил Медведев сможет показывать такую игру на грунте? А теперь он уже впервые в карьере в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и сыграет там с одним из главных фаворитов турнира Стефаносом Циципасом! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

18:25

Все, Даниил Медведев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» после шикарного удара по линии — 7:5!

18:24

Отыгрывает один мяч приемом второй подачи Гарин — 40:15, но еще два матч-пойнта у Даниила.

18:24

Эйс — 40:0, тройной матч-пойнт!

18:23

Острейший прием Гарина, но Медведев, выгребая мяч из-под себя, бьет точно в угол противоположного квадрата — 30:0.

18:22

Медведев на кураже, конечно. Какие розыгрыши рисует. И сейчас шикарный укороченный завершает обмен ударами — 15:0.

18:20

Долгий розыгрыш со второй подачи, Гарин в итоге забрал инициативу и снова выбил Даниила из корта, а тот снова ответил виннерсом через коридор — 6:5, в гейме от победы россиянин!

18:18

КАКОЙ РОЗЫГРЫШ! Медведев его выиграл просто фантастическим ответом через коридор, когда уже был выбит с корта — меньше и снова скрытый матчбол!

18:17

Розыгрыш вел Медведев и в итоге пошел к сетке, но Гарин разобрался четко и переиграл россиянина — ровно.

18:16

Подача в самый угол от Гарина, после чего он яростно атаковал, но Медведев до всего добежал и обвел в самую линию, когда соперник был уже у сетки — ровно.

18:17

Не попадает по длине Кристиан — меньше, брейк-пойнт!

18:16

Оборонялся Медведев, но на этот раз чилиец с лета у сетки сыграл как надо — больше.

18:15

Ничего не закончилось в этом гейме. Кристиан ударил в сетку — ровно.

18:14

Обострил Гарин в долгом розыгрыше, и Даниил ошибся — больше.

18:13

Попал Гарин в сложнейшей ситуации в затяжном розыгрыше — 40:40.

18:13

Атаковал Медведев и дожал оппонента — 30:40, важнейший брейк-пойнт! Скрытый матчбол.

18:12

Срывает Медведев удар — 30:30.

18:12

Прием в аут по длине, хоть и чуть-чуть — 15:30.

18:11

А теперь Гарин не попадает по длине — 0:30.

18:11

Блестящая оборона от Медведева под натиском чилийца. И в итоге Гарин с лета бьет в сетку — 0:15.

18:10

И эйс — 5:5.

18:10

Классной подачей не дает заработать сопернику сетбол Даниил — 40:30.

18:09

Попал Гарин в линию, ответил неуверенно Даниил, а Кристиан прибежал к сетке и удачно атаковал с лета. Не поднял мяч россиянин в ответ — 30:30.

18:09

Разбросал комбинацией с подачи соперника россиянин. Тот сыграл в сетку — 30:15.

18:09

Очко Гарина с приема второй подачи — 15:15.

18:08

Не согласен Медведев с тем, что не попал первым мячом. Но в итоге принимает. Завязывается розыгрыш со второй подачи, и Гарин бьет в сетку — 15:0.

18:06

Ошибка Даниила завершает этот гейм — 4:5.

18:06

Достал Даниил мощный удар соперника, но перевести через сетку не смог — 40:15.

18:05

А вот сейчас Даниил атаковал, вышел в хафкорт, и в итоге Гарин, доставая, ответил в сетку — 30:15.

18:05

Снова не попадает с приема — 30:0.

18:04

В аут принимает россиянин — 15:0.

18:03

Розыгрыш со второй подачи косым виннерсом завершает Даниил, догнав укороченный соперника — 4:4.

18:03

Эйс — 40:0.

18:03

Попадает мяч в линию после приема Гарином второй подачи, но Медведев все равно находит брешь в обороне соперника бэкхендом по линии — 30:0.

18:02

Медведев заставляет Гарина ударить в сетку в обмене — 15:0.

18:01

Слишком длинный прием от Медведева — 3:4.

18:00

Парочка отличных форхендов от Гарина — больше.

18:00

В аут бьет Медведев — 40:40.

17:59

Переигрывает Даниил оппонента в обмене ударами с лета у сетки — 30:40, брейк-пойнт.

17:59

Отличная подача чилийца — 30:30.

17:58

Гарин подготовил атаку и сорвал удар по линии — 15:30.

17:57

Сейчас Медведев не попал в размене — 15:15.

17:57

Шикарный обводящий удар от Даниила Медведева — 0:15.

17:56

И завершает легко в свою пользу гейм Медведев — 3:3.

17:56

Мощнейшая подача и аут после приема — 40:0.

17:56

11-й эйс Медведева — 30:0.

17:55

Все сделал Гарин, чтобы забрать мяч на подаче Медведева, но не попал — 15:0.

17:53

Ошибается Гарин в розыгрыше, и Медведев забирает обратный брейк под ноль — 2:3!

17:53

Укорачивает Гарин, но еле добивает до сетки — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!

17:51

Попадает Медведев от сетки в классном розыгрыше — 0:30.

17:51

В аут бьет Гарин после приема — 0:15.

17:50

Атаковал Медведев и гонял соперника, в итоге забив драй-воллей — 1:3.

17:50

Отыграл один мяч Гарин — 40:15.

17:50

Прием в аут — 40:0.

17:49

Достаточно долгий розыгрыш, и в аут бьет Гарин — 30:0.

17:49

Выигрывает свой первый мяч на подаче россиянин — 15:0.

17:47

Гарин укорачивает, Медведев успевает, но затем дотягивается до свечки соперника только ободом ракетки — 0:3.

17:46

Ошибается Медведев по длине, атакуя после второй подачи — 40:30.

17:46

Отвечает подачей Гарин — 30:30.

17:45

Шикарный розыгрыш от Медведева. Разбросал соперника по углам и забил в открытый — 15:30.

17:45

Медведев атаковал, но ошибся с хафкорта — 15:15.

17:44

Ошибается Кристиан после принятой Даниилом второй подачи — 0:15.

17:43

Сказал Даниил, что какую-то боль в локтевом суставе почувствовал во время подачи. Договорился с врачом, что тот придет еще во время смены сторон. Ну а сейчас игра продолжится подачей чилийца.

17:42

Ну а теперь Даниил Медведев пользуется правом на медицинский перерыв.

17:42

В аут по длине играет Медведев — 0:2.

17:41

Вцепился Гарин в этот гейм. В долгом обмене несколько раз обострял, и Медведев в итоге не попал по длине — 0:40, тройной брейк-пойнт.

17:41

А теперь россиянин ошибается в розыгрыше — 0:30.

17:40

С двойной ошибки начинает Даниил свой гейм — 0:15.

17:38

КАКОЙ ОБМЕН УДАРАМИ! И в итоге все-таки чилиец заставил соперника сыграть в сетку — 0:1.

17:38

А вот тут ошибся Даниил, хотя, если бы перебросил сетку, забил бы в свободную часть корта — 40:30.

17:37

Не прогнулся россиянин под атаками соперника, а затем шикарным укороченным выиграл розыгрыш. Гарин даже не побежал — 30:30.

17:37

Приемом отыгрывает один мяч Медведев — 30:15.

17:36

Стартовала третья партия, и Гарин выиграл первые два очка на своей подаче — 30:0.

17:32

Врача вызвал на корт Гарин. Массируют ему шею.

17:30

Фантастически легко пока складывается матч для Медведева. За два сета он отдал специалисту по грунту всего три гейма и ни разу не проиграл своей подачи. Ждем третью партию.

17:29

И завершает сет эйсом Медведев — 6:1!

17:29

Двойная ошибка — 40:15, есть еще два сет-пойнта.

17:29

Гарин ошибается в розыгрыше, и это тройной сет-пойнт — 40:0.

17:28

Эйс — 30:0.

17:28

На сет вышел подавать Медведев и в средней длины розыгрыше забрал очко бэкхендом — 15:0.

17:27

Длинновато бьет Медведев по линии, и Гарин все же берет хотя бы один гейм в этой партии — 5:1.

17:26

Все хорошо делал Медведев, но Гарин догнал его укороченный, а затем погасил свечку россиянина — 40:30.

17:25

Со второй подачи Гарина завязывается розыгрыш. Инициативой владел чилиец, и в итоге Медведев ударил в сетку — 30:30.

17:24

Все сейчас сделал правильно Гарин и третьим ударом забрал легкое очко с лета у сетки — 15:30.

17:24

И двойная ошибка — 0:30.

17:23

Медведев свечкой оставил мяч в игре, и в итоге через удар последовала ошибка от чилийца — 0:15.

17:21

Дотягивается Гарин до подачи и подставляет ракетку. Мяч перелетает через сетку, но уходит в аут — 5:0.

17:20

Со второй подачи Медведева шикарно атакует чилиец — 40:15.

17:20

Эйс — 40:0.

17:19

Гарин все подготовил к виннерсу с хафкорта, но ударил в коридор — 30:0.

17:19

Эйс — 15:0.

17:19

Грубейшая ошибка Гарина — 4:0! Медведев забирает фантастический гейм на чужой подаче!

17:18

В сетку после приема россиянина играет подающий — меньше, брейк-пойнт у Медведева.

17:18

Укорачивает Гарин в розыгрыше, но Медведев был готов, добежал и забил виннерс в другой угол — ровно снова!

17:17

Короткий прием от Даниила, и Гарин закрутил виннерс — больше.

17:15

Классный розыгрыш, в котором арбитры не зафиксировали аут у Гарина, однако Медведев не согласился, и главный арбитр подтвердил правоту россиянина — ровно.

17:15

А вот уже не берущийся укороченный от Гарина — больше. 9:07 уже длится гейм.

17:14

Очень долгий и красивый розыгрыш, в котором Медведев атаковал, но Гарин укороченным, казалось, все перевернул и выиграл, но... Медведев не просто догнал, но и так закрутил, что соперник не достал — ровно.

17:13

Очко с подачи — больше.

17:12

Медведев не сдается и в долгом розыгрыше дожидается, когда удар соперника после троса ложится мягко, и делает мощнейший виннерс в самый угол — ровно.

17:12

Еще один мяч за чилийцем — больше.

17:11

Очень хитрый укороченный Медведева, но малость неточный — 40:40.

17:09

Долгий розыгрыш со второй подачи чилийца. Он его ускорил, потом укоротил. Медведев невероятно достал и чуть не выиграл мяч, но после последней атаки Кристиана, догнав мяч, ответил в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

17:09

Чилиец провел красивую комбинацию и фактически выбил Даниила из корта, но не попал по линии с хафкорта, пробивая уже виннерс — 15:40, двойной брейк-пойнт!

17:08

Зацепил линию мяч после удара Гарина, а Медведев не попал свечкой в ответ — 15:30.

17:07

Еще один виннерс Медведева (17-2 по ним) — 0:30.

17:06

Полностью переигрывает Медведев оппонента. Подавал Гарин, он же и бегал по корту, а закончилось все смэшем Даниила — 0:15.

17:05

Мощная и глубокая подача, после которой прием идет в аут — 3:0.

17:04

Красиво переводил Медведев, но попал немножко в коридор — 40:30.

17:04

Хорошо провел розыгрыш уже Гарин. В итоге Медведев не успевал дойти до мяча и ударил в сетку — 40:15.

17:03

Прекрасный обводящий по линии. Гарин даже не бежит — 40:0.

17:03

Прием в аут — 30:0.

17:03

Медведев входит в корт после приема оппонента и завершает виннерсом с прыжка — 15:0.

17:02

И чилиец сразу же ошибается после приема соперника — 2:0!

17:01

Со второй подачи атаковал Гарин, но в итоге Медведев ответил еще более острым кроссом, и бэкхенд Кристиана улетел в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт сразу у россиянина.

17:01

Опять крайне пассивен Гарин, из-за чего в атаку переходит Медведев. И дожимает — 0:30.

17:00

Долгий первый розыгрыш на подаче Гарина, и именно он в нем ошибается — 0:15.

16:59

И тут же очко с подачи — 1:0.

16:59

Третья в матче двойная ошибка Медведева — 40:30.

16:58

И снова классные действия Медведева — 40:15.

16:58

Эйс — 30:15.

16:58

А вот тут прекрасный перевод россиянина — 15:15.

16:58

Берет первое очко с приема во втором сете чилиец — 0:15.

16:55

Прекрасный первый сет от Даниила Медведева. Ну и кто тут грунтовик? На самом деле Гарин как-то уж очень робко действует и проигрывает по всем статьям.

16:55

Первый сет завершается двойной ошибкой Гарина — 6:2!

16:54

Долгий розыгрыш со второй подачи слева налево, в котором Медведев зарабатывает сетболменьше!

16:53

Какой прием второй подачи от россиянина! 40:40!

16:53

Догоняет Медведев очень непростой мяч, но обвести уже не выходит. Удар в коридор — 40:30.

16:52

Двойная ошибка чилийца — 30:30.

16:52

Отличная подача и смэш после приема — 30:15.

16:51

А вот тут уже в розыгрыше на чужой подаче вовремя и здорово укорачивает Медведев — 15:15.

116:51

Легко выигрывает первый мяч Гарин — 15:0.

16:49

Эйс — 5:2.

16:49

Очко с подачи — 40:0.

16:48

Медведев здорово и методично разбрасывал мяч по разным углам, гоняя соперника, который в итоге ударил в сетку — 30:0.

16:47

Очко с подачи — 15:0.

16:47

Медведев принял, но Гарин шикарный мощный и глубокий виннерс оформил — 4:2.

16:46

И очко с подачи — 40:0.

16:45

Очень уверенно начинает свой гейм Гарин — 30:0.

16:43

Эйсом заканчивает гейм Медведев — 4:1!

16:42

А вот тут в розыгрыше после второй подачи россиянина он сам, атакуя, ударил в трос — 40:30.

16:42

Не получается прием — 40:15.

16:41

Снова быстро укорачивает Даниил, однако Гарин был готов и успел. И тут же нарвался на шикарный обводящий удар по линии — 30:15.

16:40

После второй подачи Медведев классно укорачивает с хафкорта вторым ударом. Никак не успевал соперник — 15:15.

16:40

Очень осторожно пока действует чилиец, и такая его манера на руку второй ракетке мира. Тем не менее сам Гарин ничего не отдаст. Ошибается кроссом Даниил в долгом размене — 0:15.

16:39

И ошибается Гарин в розыгрыше после второй подачи — 3:1! С брейком повел россиянин!

16:38

Чилийца, кстати, уже предупредили за затяжку времени при подаче. А тут у нас пока самый долгий в матче розыгрыш состоялся, и в итоге Даниил заставил оппонента ударить в сетку — 30:40, первый брейк-пойнт россиянина!

16:37

Достаточно короткий розыгрыш, и Медведев в нем попадает в линию, что дезориентирует оппонента — 30:30.

16:37

Вторая подача, но Даниил играет слишком длинно — 30:15.

16:36

А вот глубокий прием Даниила, и ошибается уже Кристиан — 15:15.

16:36

Ошибается Медведев после первода Гарина под право — 15:0.

16:34

И снова вторая подача, но уже после приема чилийца следует виннерс россиянина по линии — 2:1.

16:33

Даже после второй подачи россиянин сразу берет инициативу и проводит классный розыгрыш — 40:0.

16:33

В розыгрыше Медведев попал в линии, после чего Кристиан ответил ударом в аут — 30:0.

16:32

Переподал Даниил первый мяч и взял с него очко — 15:0.

16:31

С бэкхенда не попадает Даниил — 1:1.

16:31

И снова тот же итог в таком же обмене ударами — 40:15.

16:30

Теперь в размеренном розыгрыше ошибается уже Медведев — 30:15.

16:29

Ошибается Гарин — 15:15.

16:28

Первый розыгрыш на подаче Гарина заканчивается аутом по длине от Медведева при попытке атаки — 15:0.

16:26

Хорошая вторая подача Даниила, выбившая из корта Гарина, после чего судьба розыгрыша была предрешена. 1:0 — дожал россиянин свою первую в матче подачу.

16:26

Эйс — больше.

16:25

Обмен диагональными ударами со второй подачи Даниила. Потом Гарин начал менять направления, но развитие событий это не ускорило. И все же в итоге Медведев не попал кроссом — ровно. Уже шесть минут длится первый гейм.

16:25

Мощная атака после приема чилийцем первой подачи — больше.

16:24

Завязал Гарин розыгрыш. Медведев атаковал, но у чилийца была хорошая позиция, однако он не сумел перебросить сетку — ровно.

16:24

Снова не прошла первая. А затем и вторая — меньше, первый брейк-пойнт у чилийца.

16:24

И тут же двойная ошибка — ровно.

16:23

Очко с подачи. Вовремя — больше.

16:23

Вторая подача. Долгий розыгрыш. Осторожничали оба, но даже в такой игре Даниил дал слишком длинно — 40:40.

16:22

Острый диагональный ответ чилийца, к которому Медведев был не готов — сетка. 40:30.

16:22

Еще один средней продолжительности розыгрыш останавливает необязательная ошибка Гарина — 40:15.

16:21

Долгий розыгрыш со второй подачи россиянина. В итоге чилиец в непростой ситуации попал в самую линию, чем смутил соперника. Медведев вернул в коридор — 30:15.

16:21

Короткий размен ударами после первой подачи Даниила, и снова невынужденная ошибка чилийца — 30:0.

16:20

Сразу же по длине ошибается Гарин на приеме — 15:0.

16:20

Первым на подачу выходит Даниил Медведев.

16:20

Сейчас матч начнется.

16:16

На корте Даниил Медведев и Кристиан Гарин. Начинается разминка!

16:15

Долго играли первые два запуска на этом корте, так что матч между Медведевым и Гарином официально сейчас назначен на 16.20 мск. Ну, плюс-минус, опять же.

16:10

Гарин — почти ровесник Медведева. Он всего на год младше, сейчас чилийцу 24 года. Он занимает 23-е место в рейтинге АТР. Встречались они дважды. На харде в 2019 году россиянин в Монреале уверенно выиграл в 1/8 финала — 6:3, 6:3. А вот в этом году на харде на другом «Мастерсе» в Мадриде сильнее был уже Гарин (тоже в 1/8) — 6:4, 6:7 (2-7), 6:1.

16:05

Даниил Медведев впервые в карьере одержал победу в матче «Ролан Гаррос» и сразу же вошел во вкус, выиграв следом еще два поединка. Сейчас, на старте второй недели турнира (что уже является гроссмейстерским показателем) у россиянина впервые будет соперник, специализирующийся именно на грунте. Чилиец Кристиан Гарин очень опасен и в этом матче, пожалуй, даже является фаворитом. Ну или просто имеет шансов на победу не меньше!

16:00

Начало матча — примерно в 16.10 мск.

15:50

В четвертом круге мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с чилийцем Кристьяном Гарином. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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