Впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: Медведев разнес Гарина

Кто бы мог подумать, что Даниил Медведев сможет показывать такую игру на грунте? А теперь он уже впервые в карьере в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и сыграет там с одним из главных фаворитов турнира Стефаносом Циципасом! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все, Даниил Медведев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» после шикарного удара по линии — 7:5!
Отыгрывает один мяч приемом второй подачи Гарин — 40:15, но еще два матч-пойнта у Даниила.
Эйс — 40:0, тройной матч-пойнт!
Острейший прием Гарина, но Медведев, выгребая мяч из-под себя, бьет точно в угол противоположного квадрата — 30:0.
Медведев на кураже, конечно. Какие розыгрыши рисует. И сейчас шикарный укороченный завершает обмен ударами — 15:0.
Долгий розыгрыш со второй подачи, Гарин в итоге забрал инициативу и снова выбил Даниила из корта, а тот снова ответил виннерсом через коридор — 6:5, в гейме от победы россиянин!
КАКОЙ РОЗЫГРЫШ! Медведев его выиграл просто фантастическим ответом через коридор, когда уже был выбит с корта — меньше и снова скрытый матчбол!
Розыгрыш вел Медведев и в итоге пошел к сетке, но Гарин разобрался четко и переиграл россиянина — ровно.
Подача в самый угол от Гарина, после чего он яростно атаковал, но Медведев до всего добежал и обвел в самую линию, когда соперник был уже у сетки — ровно.
Не попадает по длине Кристиан — меньше, брейк-пойнт!
Оборонялся Медведев, но на этот раз чилиец с лета у сетки сыграл как надо — больше.
Ничего не закончилось в этом гейме. Кристиан ударил в сетку — ровно.
Обострил Гарин в долгом розыгрыше, и Даниил ошибся — больше.
Попал Гарин в сложнейшей ситуации в затяжном розыгрыше — 40:40.
Атаковал Медведев и дожал оппонента — 30:40, важнейший брейк-пойнт! Скрытый матчбол.
Срывает Медведев удар — 30:30.
Прием в аут по длине, хоть и чуть-чуть — 15:30.
А теперь Гарин не попадает по длине — 0:30.
Блестящая оборона от Медведева под натиском чилийца. И в итоге Гарин с лета бьет в сетку — 0:15.
И эйс — 5:5.
Классной подачей не дает заработать сопернику сетбол Даниил — 40:30.
Попал Гарин в линию, ответил неуверенно Даниил, а Кристиан прибежал к сетке и удачно атаковал с лета. Не поднял мяч россиянин в ответ — 30:30.
Разбросал комбинацией с подачи соперника россиянин. Тот сыграл в сетку — 30:15.
Очко Гарина с приема второй подачи — 15:15.
Не согласен Медведев с тем, что не попал первым мячом. Но в итоге принимает. Завязывается розыгрыш со второй подачи, и Гарин бьет в сетку — 15:0.
Ошибка Даниила завершает этот гейм — 4:5.
Достал Даниил мощный удар соперника, но перевести через сетку не смог — 40:15.
А вот сейчас Даниил атаковал, вышел в хафкорт, и в итоге Гарин, доставая, ответил в сетку — 30:15.
Снова не попадает с приема — 30:0.
В аут принимает россиянин — 15:0.
Розыгрыш со второй подачи косым виннерсом завершает Даниил, догнав укороченный соперника — 4:4.
Эйс — 40:0.
Попадает мяч в линию после приема Гарином второй подачи, но Медведев все равно находит брешь в обороне соперника бэкхендом по линии — 30:0.
Медведев заставляет Гарина ударить в сетку в обмене — 15:0.
Слишком длинный прием от Медведева — 3:4.
Парочка отличных форхендов от Гарина — больше.
В аут бьет Медведев — 40:40.
Переигрывает Даниил оппонента в обмене ударами с лета у сетки — 30:40, брейк-пойнт.
Отличная подача чилийца — 30:30.
Гарин подготовил атаку и сорвал удар по линии — 15:30.
Сейчас Медведев не попал в размене — 15:15.
Шикарный обводящий удар от Даниила Медведева — 0:15.
И завершает легко в свою пользу гейм Медведев — 3:3.
Мощнейшая подача и аут после приема — 40:0.
11-й эйс Медведева — 30:0.
Все сделал Гарин, чтобы забрать мяч на подаче Медведева, но не попал — 15:0.
Ошибается Гарин в розыгрыше, и Медведев забирает обратный брейк под ноль — 2:3!
Укорачивает Гарин, но еле добивает до сетки — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!
Попадает Медведев от сетки в классном розыгрыше — 0:30.
В аут бьет Гарин после приема — 0:15.
Атаковал Медведев и гонял соперника, в итоге забив драй-воллей — 1:3.
Отыграл один мяч Гарин — 40:15.
Прием в аут — 40:0.
Достаточно долгий розыгрыш, и в аут бьет Гарин — 30:0.
Выигрывает свой первый мяч на подаче россиянин — 15:0.
Гарин укорачивает, Медведев успевает, но затем дотягивается до свечки соперника только ободом ракетки — 0:3.
Ошибается Медведев по длине, атакуя после второй подачи — 40:30.
Отвечает подачей Гарин — 30:30.
Шикарный розыгрыш от Медведева. Разбросал соперника по углам и забил в открытый — 15:30.
Медведев атаковал, но ошибся с хафкорта — 15:15.
Ошибается Кристиан после принятой Даниилом второй подачи — 0:15.
Сказал Даниил, что какую-то боль в локтевом суставе почувствовал во время подачи. Договорился с врачом, что тот придет еще во время смены сторон. Ну а сейчас игра продолжится подачей чилийца.
Ну а теперь Даниил Медведев пользуется правом на медицинский перерыв.
В аут по длине играет Медведев — 0:2.
Вцепился Гарин в этот гейм. В долгом обмене несколько раз обострял, и Медведев в итоге не попал по длине — 0:40, тройной брейк-пойнт.
А теперь россиянин ошибается в розыгрыше — 0:30.
С двойной ошибки начинает Даниил свой гейм — 0:15.
КАКОЙ ОБМЕН УДАРАМИ! И в итоге все-таки чилиец заставил соперника сыграть в сетку — 0:1.
А вот тут ошибся Даниил, хотя, если бы перебросил сетку, забил бы в свободную часть корта — 40:30.
Не прогнулся россиянин под атаками соперника, а затем шикарным укороченным выиграл розыгрыш. Гарин даже не побежал — 30:30.
Приемом отыгрывает один мяч Медведев — 30:15.
Стартовала третья партия, и Гарин выиграл первые два очка на своей подаче — 30:0.
Врача вызвал на корт Гарин. Массируют ему шею.
Фантастически легко пока складывается матч для Медведева. За два сета он отдал специалисту по грунту всего три гейма и ни разу не проиграл своей подачи. Ждем третью партию.
И завершает сет эйсом Медведев — 6:1!
Двойная ошибка — 40:15, есть еще два сет-пойнта.
Гарин ошибается в розыгрыше, и это тройной сет-пойнт — 40:0.
Эйс — 30:0.
На сет вышел подавать Медведев и в средней длины розыгрыше забрал очко бэкхендом — 15:0.
Длинновато бьет Медведев по линии, и Гарин все же берет хотя бы один гейм в этой партии — 5:1.
Все хорошо делал Медведев, но Гарин догнал его укороченный, а затем погасил свечку россиянина — 40:30.
Со второй подачи Гарина завязывается розыгрыш. Инициативой владел чилиец, и в итоге Медведев ударил в сетку — 30:30.
Все сейчас сделал правильно Гарин и третьим ударом забрал легкое очко с лета у сетки — 15:30.
И двойная ошибка — 0:30.
Медведев свечкой оставил мяч в игре, и в итоге через удар последовала ошибка от чилийца — 0:15.
Дотягивается Гарин до подачи и подставляет ракетку. Мяч перелетает через сетку, но уходит в аут — 5:0.
Со второй подачи Медведева шикарно атакует чилиец — 40:15.
Эйс — 40:0.
Гарин все подготовил к виннерсу с хафкорта, но ударил в коридор — 30:0.
Эйс — 15:0.
Грубейшая ошибка Гарина — 4:0! Медведев забирает фантастический гейм на чужой подаче!
В сетку после приема россиянина играет подающий — меньше, брейк-пойнт у Медведева.
Укорачивает Гарин в розыгрыше, но Медведев был готов, добежал и забил виннерс в другой угол — ровно снова!
Короткий прием от Даниила, и Гарин закрутил виннерс — больше.
Классный розыгрыш, в котором арбитры не зафиксировали аут у Гарина, однако Медведев не согласился, и главный арбитр подтвердил правоту россиянина — ровно.
А вот уже не берущийся укороченный от Гарина — больше. 9:07 уже длится гейм.
Очень долгий и красивый розыгрыш, в котором Медведев атаковал, но Гарин укороченным, казалось, все перевернул и выиграл, но... Медведев не просто догнал, но и так закрутил, что соперник не достал — ровно.
Очко с подачи — больше.
Медведев не сдается и в долгом розыгрыше дожидается, когда удар соперника после троса ложится мягко, и делает мощнейший виннерс в самый угол — ровно.
Еще один мяч за чилийцем — больше.
Очень хитрый укороченный Медведева, но малость неточный — 40:40.
Долгий розыгрыш со второй подачи чилийца. Он его ускорил, потом укоротил. Медведев невероятно достал и чуть не выиграл мяч, но после последней атаки Кристиана, догнав мяч, ответил в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
Чилиец провел красивую комбинацию и фактически выбил Даниила из корта, но не попал по линии с хафкорта, пробивая уже виннерс — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Зацепил линию мяч после удара Гарина, а Медведев не попал свечкой в ответ — 15:30.
Еще один виннерс Медведева (17-2 по ним) — 0:30.
Полностью переигрывает Медведев оппонента. Подавал Гарин, он же и бегал по корту, а закончилось все смэшем Даниила — 0:15.
Мощная и глубокая подача, после которой прием идет в аут — 3:0.
Красиво переводил Медведев, но попал немножко в коридор — 40:30.
Хорошо провел розыгрыш уже Гарин. В итоге Медведев не успевал дойти до мяча и ударил в сетку — 40:15.
Прекрасный обводящий по линии. Гарин даже не бежит — 40:0.
Прием в аут — 30:0.
Медведев входит в корт после приема оппонента и завершает виннерсом с прыжка — 15:0.
И чилиец сразу же ошибается после приема соперника — 2:0!
Со второй подачи атаковал Гарин, но в итоге Медведев ответил еще более острым кроссом, и бэкхенд Кристиана улетел в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт сразу у россиянина.
Опять крайне пассивен Гарин, из-за чего в атаку переходит Медведев. И дожимает — 0:30.
Долгий первый розыгрыш на подаче Гарина, и именно он в нем ошибается — 0:15.
И тут же очко с подачи — 1:0.
Третья в матче двойная ошибка Медведева — 40:30.
И снова классные действия Медведева — 40:15.
Эйс — 30:15.
А вот тут прекрасный перевод россиянина — 15:15.
Берет первое очко с приема во втором сете чилиец — 0:15.
Прекрасный первый сет от Даниила Медведева. Ну и кто тут грунтовик? На самом деле Гарин как-то уж очень робко действует и проигрывает по всем статьям.
Первый сет завершается двойной ошибкой Гарина — 6:2!
Долгий розыгрыш со второй подачи слева налево, в котором Медведев зарабатывает сетбол — меньше!
Какой прием второй подачи от россиянина! 40:40!
Догоняет Медведев очень непростой мяч, но обвести уже не выходит. Удар в коридор — 40:30.
Двойная ошибка чилийца — 30:30.
Отличная подача и смэш после приема — 30:15.
А вот тут уже в розыгрыше на чужой подаче вовремя и здорово укорачивает Медведев — 15:15.
Легко выигрывает первый мяч Гарин — 15:0.
Эйс — 5:2.
Очко с подачи — 40:0.
Медведев здорово и методично разбрасывал мяч по разным углам, гоняя соперника, который в итоге ударил в сетку — 30:0.
Очко с подачи — 15:0.
Медведев принял, но Гарин шикарный мощный и глубокий виннерс оформил — 4:2.
И очко с подачи — 40:0.
Очень уверенно начинает свой гейм Гарин — 30:0.
Эйсом заканчивает гейм Медведев — 4:1!
А вот тут в розыгрыше после второй подачи россиянина он сам, атакуя, ударил в трос — 40:30.
Не получается прием — 40:15.
Снова быстро укорачивает Даниил, однако Гарин был готов и успел. И тут же нарвался на шикарный обводящий удар по линии — 30:15.
После второй подачи Медведев классно укорачивает с хафкорта вторым ударом. Никак не успевал соперник — 15:15.
Очень осторожно пока действует чилиец, и такая его манера на руку второй ракетке мира. Тем не менее сам Гарин ничего не отдаст. Ошибается кроссом Даниил в долгом размене — 0:15.
И ошибается Гарин в розыгрыше после второй подачи — 3:1! С брейком повел россиянин!
Чилийца, кстати, уже предупредили за затяжку времени при подаче. А тут у нас пока самый долгий в матче розыгрыш состоялся, и в итоге Даниил заставил оппонента ударить в сетку — 30:40, первый брейк-пойнт россиянина!
Достаточно короткий розыгрыш, и Медведев в нем попадает в линию, что дезориентирует оппонента — 30:30.
Вторая подача, но Даниил играет слишком длинно — 30:15.
А вот глубокий прием Даниила, и ошибается уже Кристиан — 15:15.
Ошибается Медведев после первода Гарина под право — 15:0.
И снова вторая подача, но уже после приема чилийца следует виннерс россиянина по линии — 2:1.
Даже после второй подачи россиянин сразу берет инициативу и проводит классный розыгрыш — 40:0.
В розыгрыше Медведев попал в линии, после чего Кристиан ответил ударом в аут — 30:0.
Переподал Даниил первый мяч и взял с него очко — 15:0.
С бэкхенда не попадает Даниил — 1:1.
И снова тот же итог в таком же обмене ударами — 40:15.
Теперь в размеренном розыгрыше ошибается уже Медведев — 30:15.
Ошибается Гарин — 15:15.
Первый розыгрыш на подаче Гарина заканчивается аутом по длине от Медведева при попытке атаки — 15:0.
Хорошая вторая подача Даниила, выбившая из корта Гарина, после чего судьба розыгрыша была предрешена. 1:0 — дожал россиянин свою первую в матче подачу.
Эйс — больше.
Обмен диагональными ударами со второй подачи Даниила. Потом Гарин начал менять направления, но развитие событий это не ускорило. И все же в итоге Медведев не попал кроссом — ровно. Уже шесть минут длится первый гейм.
Мощная атака после приема чилийцем первой подачи — больше.
Завязал Гарин розыгрыш. Медведев атаковал, но у чилийца была хорошая позиция, однако он не сумел перебросить сетку — ровно.
Снова не прошла первая. А затем и вторая — меньше, первый брейк-пойнт у чилийца.
И тут же двойная ошибка — ровно.
Очко с подачи. Вовремя — больше.
Вторая подача. Долгий розыгрыш. Осторожничали оба, но даже в такой игре Даниил дал слишком длинно — 40:40.
Острый диагональный ответ чилийца, к которому Медведев был не готов — сетка. 40:30.
Еще один средней продолжительности розыгрыш останавливает необязательная ошибка Гарина — 40:15.
Долгий розыгрыш со второй подачи россиянина. В итоге чилиец в непростой ситуации попал в самую линию, чем смутил соперника. Медведев вернул в коридор — 30:15.
Короткий размен ударами после первой подачи Даниила, и снова невынужденная ошибка чилийца — 30:0.
Сразу же по длине ошибается Гарин на приеме — 15:0.
Первым на подачу выходит Даниил Медведев.
Сейчас матч начнется.
На корте Даниил Медведев и Кристиан Гарин. Начинается разминка!
Долго играли первые два запуска на этом корте, так что матч между Медведевым и Гарином официально сейчас назначен на 16.20 мск. Ну, плюс-минус, опять же.
Гарин — почти ровесник Медведева. Он всего на год младше, сейчас чилийцу 24 года. Он занимает 23-е место в рейтинге АТР. Встречались они дважды. На харде в 2019 году россиянин в Монреале уверенно выиграл в 1/8 финала — 6:3, 6:3. А вот в этом году на харде на другом «Мастерсе» в Мадриде сильнее был уже Гарин (тоже в 1/8) — 6:4, 6:7 (2-7), 6:1.
Даниил Медведев впервые в карьере одержал победу в матче «Ролан Гаррос» и сразу же вошел во вкус, выиграв следом еще два поединка. Сейчас, на старте второй недели турнира (что уже является гроссмейстерским показателем) у россиянина впервые будет соперник, специализирующийся именно на грунте. Чилиец Кристиан Гарин очень опасен и в этом матче, пожалуй, даже является фаворитом. Ну или просто имеет шансов на победу не меньше!
Начало матча — примерно в 16.10 мск.
В четвертом круге мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с чилийцем Кристьяном Гарином. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.