«Клювом щелкала»: Слуцкая осудила Тансыккужину за реакцию на скандал с флагом

В конце апреля на чемпионате мира по шашкам в Польше произошел достаточно скандальный эпизод с российской спортсменкой Тамарой Тансыккужиной. Во время партии финального поединка с полькой Натальей Садовой со стола был убран российский флаг. Этот раунд россиянка проиграла, а спустя месяц после инцидента двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая обвинила Тансыккужину в непрофессионализме, заявив, что та «клювом щелкала», поэтому и допустила поражение в этом раунде.

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По мнению экс-фигуристки, происходящее вокруг стола не должно было волновать российскую шашистку, потому что та была обязана сосредоточиться на партии, а не на том, что флаг был убран.

«Вот сидит профессионал, убирают табличку и флаг. Вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам — куда там что утащили. Да хоть землетрясение!

Ирина Константиновна Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда флажок понесли, а зачем вы табличку убрали?» Послушайте, а вы сюда пришли на таблички, что ли, смотреть? Вы пришли соревноваться. Пускай потолок на пол упадет — вас ничто не должно отвлекать», — заявила Слуцкая.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не имеют права в течение двух лет выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Эпизод на мировом первенстве по шашкам вызвал много споров в первую очередь из-за того, что национальные символы были сняты прямо во время партии, что является грубым нарушением регламента и настоящим вмешательством в игру, а также потому, что в предыдущих нескольких раундах на этом турнире никаких проблем с российским флагом не возникало.

Тансыккужина в ответ заявила, что у каждого свое мнение на этот счет и оспаривать слова Слуцкой она не намерена. При этом шашистка отметила, что сама к себе претензий за тот случай не имеет, поскольку смогла собраться и защитить титул чемпионки мира.

«У каждого человека может быть свое мнение. У нее тоже может быть свое мнение. Я свою работу сделала. У меня к ее реакции никаких претензий нет. Вот если бы я не выиграла, тогда у меня были бы претензии к себе. Меня это не задевает. Думать так — ее право, но если бы я проиграла, то ее слова были бы на 200% верны», — цитирует Тансыккужину «Спорт-Экспресс».

С критикой со стороны фигуристки не согласился член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он даже заявил, что сама Слуцкая под такое давление ни разу не попадала, поскольку никогда не лишалась национального флага во время выступления и не испытывала на себе санкции WADA.

«Обвинять Тансыккужину в непрофессионализме — очень неуважительно. Это неблагородное высказывание со стороны Слуцкой. Такая речь неприлична для спортсменки, которая выступала на крупных международных соревнованиях. Наша шашистка победила. Несмотря ни на что, она защитила свою корону. Слуцкая абсолютно не права, ей нужно внимательнее следить за своей речью», — цитирует Свищева Sport24.

Инцидент с убранным флагом в России называли «безобразием и хамством», а больше всего вопросов вызывало то, почему польские организаторы не озаботились проблемой заранее и не убрали все российские национальные символы до встречи. Примечательно, что изначально секретарь матча Яцек Павлицкий заявил, что унес флаг после звонка президента WADA — поляка Витольда Баньки, — который якобы требовал сделать это немедленно и грозил санкциями.

Однако во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что еще раньше обратились в Международную федерацию шашек (FMJD) с просьбой исправить несоответствия как можно скорее и не просили убирать флаг прямо во время партии.

Финальный матч из девяти раундов проходил в Варшаве и завершился на тай-брейке. Тансыккужина защитила свой титул и стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Свой предыдущий мировой титул Тамара завоевала в 2018 году на чемпионате мира в Якутске.