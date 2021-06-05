Романов снова не играет: «Монреаль» творит сенсацию в Кубке Стэнли

«Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (счет в серии 0-2)

«Канадиенс», чудом избежавшие вылета в серии первого раунда плей-офф с «Торонто», уверенно идут к сенсации. Трудно было ожидать, что «Хабс» сначала пройдут «Мэйпл Лифс», проигрывая по ходу серии 1-3, а после выиграют два выездных матча у «Виннипега», который в свою очередь всухую расправится с напичканным главными звездами НХЛ «Эдмонтоном».

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В первой игре случился тот самый скандал с участием лучшего бомбардира «Джетс» Марком Шайфли. За свой силовой прием, отправивший Джейка Эванса в больницу, канадец получил длительный бан, оставив тем самым «Виннипег» без лучшего бомбардира в важнейших матчах четвертьфинала. Несмотря на это, хозяева, как и ожидалось, доминировали: перебросали «Канадиенс» и более чем в два раза чаще хитовали. «Хабс» же выдали практически идеальную игру в защите, а главным героем стал голкипер Кэри Прайс, на счету которого 30 спасений, включая сейв за три секунды до конца встречи.

Прайс — единственный хоккеист из эшелона самых высокооплачиваемых звезд НХЛ, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Как и в первом раунде, сейчас голкипер «Канадиенс» буквально тащит свою команду в полуфинал. Сегодняшний шатаут стал для него восьмым в карьере в плей-офф.

Единственную же шайбу, принесшую «Монреалю» победу, в меньшинстве забросил Тайлер Тоффоли. У «Джетс» случился провал в обороне, очевидным смотрелся пас Тоффоли на свободного Арттури Лехконена, но канадец обманным движением отрезал сразу двух игроков «Виннипега» и прошил Коннор Хеллебайка, который пусть и пропустил, но наряду с Прайсом был лучшим в игре.

Теперь команды ожидают два матча подряд в Монреале. А главным вопросом для российского зрителя снова остается то, когда в плей-офф уже дебютирует Александр Романов. Ключевой защитник «Канадиенс» здорово стартовал в регулярке в своем первом сезоне за океаном, а вот в концовке попал в яму. Очевидно, это и стало причиной того, что 21-летний россиянин не был заявлен ни на одну из девяти игр плей-офф «Монреаля». Ситуация для Романова остается сложной, поскольку рулевой «Хабс» Доминик Дюшарм не вызвал его на матч даже после того, как в предыдущей игре провалился другой защитник Эрик Густафссон. Сам Дюшарм объясняет это исключительно игровыми причинами, но от этого Романову вряд ли может становится легче.

«Вегас» — «Колорадо» — 3:2 (счет в серии 1-2)

«Голден Найтс» впервые в серии дали серьезный бой главному фавориту Кубка Стэнли и прервали их шестиматчевый винстрик — это первое поражение «Эвеланш» в нынешнем плей-офф.

Вильямс Карлссон открыл счет в начале второго периода, зацепившись за шайбу в борьбе на пятаке. «Колорадо» потребовалось полторы минуты, чтобы отыграться — Карл Сёдерберг первым сыграл на добивании, последовавшим за броском Пьер-Эдуара Белльмара. Вдобавок он стал вторым самым возрастным игроком с голом в плей-офф в истории «лавин». За 15 минут до финальной сирены гости повели в большинстве усилиями Микко Рантанена, классно бросившего после выигранного вбрасывания в чужой зоне. А ассистировавший ему Микко Рантанен стал автором лучшей серии XXI века по результативной серии — финн набирает очки в седьмом матче подряд.

Непонятно, правда, что затем случилось с «Эвеланш», но простые ошибки вылились сначала в гол Джонатана Маршессо, после чего Макс Пасиоретти принес победу «Вегасу» своим броском за четыре с половиной минуты до конца битвы.

«Колорадо», как и прежде, играл в полную силу и спокойно должен был забрать третью победу, если бы игроки «Эвеланш» не просели в последней пятиминутке. Тем злее выйдут на следующий матч — пока «лавины» полностью оправдывают за собой статус самой мощной команды сезона.

Впрочем, действительно не получилась игра в составе «Колорадо» у Валерия Ничушкина. Россиянин набрал лишь три очка в плей-офф, а в третьем матче с «Вегасом» получил худшие -2.