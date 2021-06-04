«Нашел себя на грунте»: Медведев осваивается на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев уже приучил, что серьезных успехов от него на грунте ждать не стоит. Во время матча в Мадриде месячной давности россиянин кричал: «Я не хочу играть на этом покрытии!» Та победа стала для второй ракетки мира первой за два года, благодаря чему он прервал серию поражений из шести матчей. В следующем круге ивента, россиянин, впрочем, проиграл и выбыл, как и из последующих грунтовых турниров в Риме и Ultimate Tennis Showdown-4. Но старт »Ролан Гаррос» показал, что это была хорошая подготовка.

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В первом круге Открытого чемпионата Франции Медведев, пусть и не без ошибок соперника, быстро обыграл 3:0 по сетам Александра Бублика из Казахстана. Та победа стала первой для него на «Ролан Гаррос». Следующий соперник россиянина Томми Пол дал уже куда более конкурентный бой, и, несмотря на поражение в первой партии, в игру вернулся и все же выиграл пять сетов. Тем не менее россиянин вышел победителем из противостояния.

Другой американец, перспективный Райлли Опелка, занимающий 35-ю строчку в мировом рейтинге, с которым Медведев играл как раз за выход в 1/8 финала, виделся серьезным оппонентом, хоть и был аутсайдером.

Старт матча у российского теннисиста не задался: Медведев, упустив четыре брейк-поинта, проигрывал 1:3 в первом сете. Ему потребовалось около 20 минут, чтобы найти свою игру на нелюбимом грунте. Следом Даниил Медведев взял 15 мячей подряд и впоследствии выиграл партию. Во втором сете уже подсел Опелка, взяв всего два гейма. Американец продолжал серьезно ошибаться, особенно в длительных розыгрышах, чем пользовался россиянина. В концовке Опелка поборолся, но тройной матчбол Медведев уже не упустил — 6:4, 6:2, 6:4 по сетам.

Несмотря на итоговый результат, ошибок у Медведева хватало: двойных, например, в два раза больше, чем у соперника. Да и реализация брейк-поинтов — 5 из 16 — была не лучшей. Единственное, в чем россиянин действительно всерьез превзошел Опелку, это игра на своей подаче и затяжные розыгрыши.

A dominant display @DaniilMedwed has all the right moves today as he takes the first two sets 6-4, 6-2 over Opelka. #RolandGarros pic.twitter.com/YV6OGoA1ep — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021

Однако учитывая сложные отношения Медведева с грунтом, любая победа — огромный успех для него. В частности, что касается «Ролан Гаррос». До начала турнира у него, если сравнивать с остальными участниками из топ-10, были худшие шансы на потенциальную победу в турнире. Теперь ситуацию изменилась в пользу россиянина.

Теперь у него четыре победы в 2021 году на грунте и три — на «Ролан Гаррос». При этом в Париже за три матча он проиграл всего один сет.

«Я вообще не удивлен результатом. Он находится в прекрасной форме, с каждым матчем играет все лучше. Сейчас любому теннисисту будет тяжело обыграть его. Он нашел себя на грунте», — приводит слова бывшего теннисиста Андрея Чеснокова «СЭ».

Приятным моментом для Медведева стал прием французских трибун. После игры, когда пришла очередь давать традиционное интервью, болельщики, находившиеся на корте Сюзанн Ленглен, аплодировали, громко скандировали имя теннисиста и не давали начать ему беседу. На это Медведев сказал: «Не знал, что я в Москве».

Pure power from start to finish @DaniilMedwed downs Opelka 6-4, 6-2, 6-4 to set up his first 4R appearance at #RolandGarros. pic.twitter.com/7CX2FdvPvQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021

Соперник россиянина по матчу за выход в четвертьфинал уже определился. Им стал чилийский теннисист Кристьян Гарин, который в пятисетовой игре третьего круга одержал победу над Маркосом Гироном. С Гарином Медведев играл всего дважды за карьеру: в 2019-м победил его на Canadian Open, а вот месяц назад проиграл на грунтовом турнире в Мадриде. Гарин в настоящий момент занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP. Матч с Медведевым должен пройти 6 июня.

«Думаю, что шансов у него будет в этот раз очень мало. Посмотрим, будет ли он готов физически. Даня прошел дальше всех из наших ребят — молодец», — отметил Чесноков.

В случае победы Медведев встретится с Пабло Карреньо Буста, Стефаносом Циципасем или Джоном Иснером.