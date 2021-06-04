«Россия упала в могилу»: реакция Запада на вылет «Красной машины» с ЧМ

Сборная России сенсационно уступила в четвертьфинале чемпионата мира слабейшей команде Канады, составленной из игроков третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ, одного хоккеиста КХЛ и студентов.

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Проигрывая по итогам двух периодов со счетом 0:1, «кленовые листья» смогли сравнять счет усилиями своего капитана Адама Хенрика и перевести игру в овертайм, где малоизвестный защитник «Детройт Ред Уингз» Трой Стечер выдал индивидуальный проход на уровне Александра Овечкина.

Двумя элегантными движениями 27-летний канадец ушел от Ивана Морозова и Никиты Нестерова, как от стоячих, и выдал идеальный пас на Эндрю Маджипане, которому оставалось не промахнуться с метра.

«Канада сделала то, что казалось безумием! Выбила с турнира крепкую сборную России! Мы опять нашли путь к победе. Судя по всему, не имеет большого значения, кто надевает форму «кленовых листьев». Вера — очень мощная вещь»,

— кричал комментатор канадского телеканала TSN в прямом эфире.

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан отметил, что не давал подопечным установку так дерзко играть в атаке — тем более в овертайме.

«Победный гол? Так получилось. Я хотел бы сказать, что мы говорили, что защитникам надо так подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! — цитирует Галлана «Чемпионат».

— Стечер прекрасно сыграл индивидуально, но, если бы Маджипане не забил после его передачи, то, наверное, мы тут же пропустили бы опасную контратаку два в одного. Однако Стечер сделал один невероятный финт, за ним другой, а потом еще и нашел пространство для передачи на дальнюю штангу».

Также Галлан признал, что игра его подопечных в начале овертайма оставляла желать лучшего, в то время как россияне гораздо больше владели шайбой и инициативой: «Первые три смены в овертайме меня порядком насторожили, потому что мы в основном оборонялись. Мы провели беседу с парнями, дали указание: «Если появится шанс, давайте прибавим в атаке». К счастью для нас, Стечеру удался тот безумный финт».

Казалось, что Галлан объясняет победу своей команды исключительно везением и невероятным стечением обстоятельств. Однако специалист обратил внимание и на самоотдачу подопечных, которые провалили начало чемпионата (три поражения подряд), а затем нашли в себе силы сделать резкий скачок в результатах.

«Очень горжусь командой. По приезде в Ригу нам пришлось нелегко — два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок — и сразу начало чемпионата. Понадобилось время, чтобы разыграться, но ребята преодолели трудности, бились на протяжении семи матчей.

И одержали сейчас важную победу над Россией, в составе которой очень много талантливых игроков. Надо отдать должное нашим ребятам: они бились и смогли выиграть в овертайме», — подытожил Галлан.

Капитан сборной Канады Адам Хенрик подчеркнул, что недооценка соперника приводит к катастрофическим последствиям на этом чемпионате мира.

«Здесь ни одну сборную нельзя недооценивать. Наша команда выучила этот урок в начале турнира, чуть не вырыв себе яму. Но мы поняли, за счет чего можем победить Россию. Впечатляет, как сильно мы сплотились, надеюсь, продолжим в том же духе», — сказал капитан.

А забивший победный гол Канады Эндрю Манджапане отдал должное Стечеру, который выдал ему идеальный пас.

«Какие ощущения после победы над Россией? Отличные! У меня нет слов, вся команда показала великолепную игру. Мы все верили, что сможем добиться этого, и было здорово сравнять счет в третьем периоде и выиграть.

Стечер показал прекрасные финты, объехал всех и отдал отличный пас, мне оставалось только попасть по шайбе», — заявил Манджапане в эфире TSN.

Вратарь «кленовых листьев» Дарси Кемпер объяснил победу над «Красной машиной» сильным духом команды, которая хотела защитить честь канадского хоккея.

«У России отличная сборная, но играть за Канаду — это всегда большая честь. Это традиции, история успеха, и ты хочешь представлять свою страну наилучшим образом. Даже если мы себя ощущали темными лошадками, мы все равно настраивались полностью выложиться, показать канадский хоккей и дать себе шанс на победу», — резюмировал голкипер.

В канадских СМИ описание матча сопровождалось красочными эпитетами и почти во всех материалах фигурировало слово «апсет» — этот термин используется в единоборствах для обозначения неожиданной победы аутсайдера над звездным бойцом.

«Манджапане забил очень эффектный гол, благодаря которому Канада совершила апсет и выбила Россию в четвертьфинале, — говорится в материале издания The Globe and Mail. — Стечер ускользнул от двоих российских защитников и выдал пас на Маджапане, чтобы тот легко забил победный гол».

Также в материале приводится комментарий самого Стечера, который утверждает, что тренеры ругали его за рискованную игру на тренировках и настаивали, чтобы он ни в коем случае не повторял такие финты в матче с Россией.

«Я сделал подобное движение на тренировке за день до матча, и ассистент главного тренера отчитал меня и сказал, чтобы я не делал такого в игре. Однако мои инстинкты взяли вверх, и я сумел найти пасом Манджапане — все сработало! Чувствую, что начал играть с такой уверенностью, какой, возможно, не было даже в сезоне НХЛ», — признался Стечер.

Также в статье подчеркивается, что «Канада с трудом избежала первого в истории вылета на групповом этапе чемпионата мира, в то время как Россия выиграла шесть предыдущих матчей из семи».

На канадском сайте Sportsnet вышла статья о матче под громким заголовком «Канада ошеломила Россию и вышла в полуфинал ЧМ».

А на сайте телеканала TSN не стали писать название страны и подчеркнули, что Канада выбила нейтральную команду «ROC» (англоязычное сокращение названия Олимпийского комитета России): «Канада одолела ROC в овертайме и пробилась в полуфинал».

Эксперты TSN Род Блэк, Дэйв Рид и Рэй Ферраро эмоционально высказались о победе сборной Канады в прямом эфире.

«Десять дней назад ситуация Канады на чемпионате мира выглядела печально, а теперь парни поверили себя, особенно после того невероятного гола в овертайме», — заявил Род Блэк.

«Это действительно было потрясающе. Невероятный гол, невероятный проход и четкое завершение Манджапане. Однако дело здесь не в броске, а в том, какая игра к нему привела. Что за великолепный проход Троя Стечера! Вау! Его пас войдет в хайлайты из хайлайтов этого матча!» — сказал Дэйв Рид.

«Когда Стечер будет завершать карьеру, он поставит этот момент в прощальное видео, — пошутил Рэй Ферраро. — Россия была самой забивающей командой на турнире, но Канада проделала очень хорошую работу и не позволила русским забить больше одного гола».

Широко осветили поражение России и СМИ других стран, причем высказывались они гораздо более откровенно, чем канадцы.

Так, в статье финского издания Iltalehti напомнили, что в последний раз Россия побеждала на чемпионате мира в 2014 году, причем тот триумф в Минске был омрачен судейским скандалом.

«Тогда в финале Россия обыграла Финляндию, а арбитры творили на льду какой-то фарс — были подозрения, что судьи подкуплены русскими. У русских нет ни дисциплины, ни головы на плечах, ни тактического мастерства. Просто сравните их игру с Германией или Финляндией», — говорится в материале.

В другой финской газете Ilta-Sanomat высказались образнее:

«Канада просто восстала из могилы! А Россия упала туда, уступив в этом хоккейном триллере. Выход «кленовых» в полуфинал казался невозможным, но они добились потрясающего прогресса».

Канада сыграет в полуфинале со сборной США. Матч начнется 5 июня в 14.15 по московскому времени.