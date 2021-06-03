«Мечтаю играть там»: «Спартак» может продать Крала в Англию за €23 млн

О достигнутой договоренности между «Спартаком» и «Вест Хэмом» по Алексу Кралу стало известно несколько дней назад. Тогда Football Insider сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии, а стороны пришли к соглашению по основным пунктам трансфера. Красно-белые подтверждать или отрицать эту информацию не стали, добавив лишь, что будут рассматривать только «очень выгодное предложение».

Вскоре тот же источник уточнил, что сделка действительно близка к завершению, а компенсация за Крала составит около €23 млн. Окончательные финансовые условия еще не определены.

Разговоры о возможном переезде Крала на Туманный Альбион ходят еще с прошлого года. Во время зимнего трансферного окна в английской прессе писали, что переговоры с футболистом ведут несколько клубов АПЛ, а самый заинтересованный из них — как раз «Вест Хэм». Крал в свою очередь публично заявлял, что мечтает играть в Премьер-лиге.

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«Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле», — говорил в январе 2021-го футболист.

В конечном счете сделка так и не состоялась, да и официальных предложений, по информации СМИ, на тот момент у «Спартака» не было. А позднее, ближе к открытию летнего трансферного периода, Sky Sport снова написал об интересе «Вест Хэма» и еще четырех других местных команд к чеху — красно-белые это подтвердили.

По информации The Source, Крал уже якобы даже согласовал личный контракт с «молотобойцами», и клубам осталось лишь прийти к окончательному соглашению. Сам игрок утверждает, что все его мысли сейчас связаны с предстоящим чемпионатом Европы. Напомним, что хавбек был включен в окончательную заявку сборной Чехии для поездки на Евро-2020.

«Если происходят какие-то обсуждения по поводу возможного трансфера, этим занимается мой агент. Я хочу иметь ясную голову перед Евро. Для меня сезон еще не окончен. Сейчас я сосредоточен на игре за сборную, а все остальное буду решать потом. У меня еще три года по контракту со «Спартаком», я по-прежнему игрок этого клуба. Да, у меня есть амбиции, но все должно быть хорошо продумано. Нужно учитывать риски и все остальное. Я убежден, что любой переход должен быть шагом вперед», — цитирует футболиста Idnes.cz.

Крал стал футболистом «Спартака» в сентябре 2019 года. Его трансфер из пражской «Славии» обошелся красно-белым в €12 млн, при этом трансферная стоимость чеха на тот момент оценивалась всего в €3,5 млн. За два проведенных в Москве сезона полузащитник не выиграл ни одного трофея и суммарно провел 53 матча, в которых отметился пятью результативными передачами (у него нет ни одного забитого мяча за красно-белых). Большая часть игр Крала за «Спартак» выпала на завершившийся сезон, где он был одним из лучших игроков красно-белых, — у него 30 матчей и пять ассистов. В недавнем заявлении директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов характеризовал хавбека сборной Чехии так: «Он очень профессионально относится к своей карьере и как результат стал системообразующим игроком «Спартака».

Контракт Крала с красно-белыми действителен до июня 2024 года.

Слова Фетисова подтверждаются и статистическими данными Transfermarkt.de. С момента перехода в «Спартак» его стоимость возросла до €10 млн. А чемпионат Европы, который стартует уже через неделю и где чехи сыграют на групповом этапе с Хорватией, Англией и Шотландией, в случае успешного выступления там Крала практически наверняка сделают его значительно дороже. Тем не менее €23 млн, о которых говорят источники, на сегодняшний день видятся солидной компенсацией для красно-белых. Плюс ко всему, «Спартаку», если он решит усиливаться иностранными футболистами летом, в любом случае придется расставаться с кем-то из легионеров, учитывая лимит. Другое дело, что для клуба Крал сейчас является практически незаменимым игроком.