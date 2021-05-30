Первое поражение Сорокина в плей-офф: «Бостон» остановил «Айлендерс»

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (счет в серии 1-0)

На северо-восточном побережье стартовала первая четвертьфинальная серия Кубка Стэнли. До этого «Брюинз» в первом раунде уверенно разобрались с «Вашингтоном» и выбили из плей-офф Александра Овечкина, а «островитяне» не без труда, но справились с «Питтсбургом» Евгения Малкина. И с ходу игра установила рекорд посещаемости в НХЛ в постковидном сезоне: ее посетили 17400 болельщиков.

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На 12-й минуте «Айлендерс» получили большинство, которое спустя уже менее чем минуту сумел реализовать лучший снайпер команды в плей-офф Энтони Бовиллье, удачно подставивший клюшку после броска Ноа Добсона. Подвело гостей удаление Энди Грина в конце периода, результатом чего стал ответный гол Давида Пастрняка.

В середине второго отрезка игры соперники снова обменялись голами. Пастрняк из той же позиции, что забивал первый гол, оформил дубль, а через полторы минуты Адаму Пелечу удался шикарный дальний бросок прямо в девятку ворот Туукки Раска.

«Мишек» не смутили две пропущенные шайбы, они в целом доминировали, больше бросали и контролировали шайбу. За чуть менее чем 15 минут до финальной сирены Чарли Макэвой изящно низом отправил шайбу в угол рамки «Айлендерс», который не успел прикрыть Илья Сорокин. В самой концовке «Брюинз» преимущество увеличил усилиями Пастрняка, оформившего хет-трик. До этого, кстати, в нынешнем плей-офф чех забил всего дважды.

«Давид не сразу разогнался в серии с «Вашингтоном». При этом в первом раунде у него тоже было много голевых моментов. Так что его голы должны были прийти, это было лишь вопросом времени. Их тройка сегодня реально зажигала», — говорил главный тренер «мишек» Брюс Кесседи после матча.

«Нью-Йорку» ничего не оставалось, кроме как менять голкипера на шестого полевого, но закончилось это ожидаемым голом в пустые ворота от Тейлора Холла.

Герой серии с «Питтсбургом» Сорокин, совершив 35 сейвов в сегодняшнем матче, впервые в карьере проиграл в плей-офф НХЛ после серии из четырех побед подряд. Сорокин также впервые пропустил пять шайб в Кубке Стэнли. И шансы на то, что в следующей игре с «Бостоном» на воротах появится Семен Варламов, возрастают.

«Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (счет в серии 3-3)

В канадском противостоянии после четвертого матча «Мэйпл Лифс» вели 3-1 и были в одной победе от выхода в четвертьфинал. Следующие две игры «Канадиенс» забрали в овертайме и вернулись в серию.

В первых двух периодах счет открыт не был. И это наверняка бы произошло, если бы не вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл, закончивший игру с 28 спасениями. Не менее надежен был голкипер «Монреаля» Кэри Прайса, на счету которого 41 сейв. Большая часть из них выпала на первый отрезок встречи, поскольку во втором периоде команды осторожничали и практически не бросали.

Самые интересные события произошли в начале третьего периода. Сначала гости не смогли реализовать очередное большинство после удаления Филлипа Дано, зато вскоре Вильям Нюландер оставил «Торонто» в меньшинстве после атаки на вратаря. Десять секунд потребовалось «Канадиенс», чтобы выйти вперед благодаря голу Кори Перри. «Мэйпл Лифс» подали протест, но сделали только хуже самим себе: за затяжку времени последовал командный штраф, а следом и удаление Митчелла Марнера за выброс шайбы за пределы площадки.

Так «Торонто» был вынужден защищаться втроем, и Тайлер Тоффоли забросил вторую шайбу в ворота Кэмпбелла. Удивительно, что в предыдущих матчах «Канадиенс» не реализовали суммарно 15 случаев большинства.

«Листья», впрочем, довольно скоро вернулись в игру. За пять минут Джейсон Спецца и Ти Джей Броди счет сравняли, а неудачником в обоих эпизодах был защитник «Монреаля» Джефф Питри, получивший по итогам встречи коэффициент полезности -2, — оба гола «Торонто» были забиты после рикошета от него. Так матч перешел в овертайм, где у «Мэйпл Лифс» были ужасающее преимущество, но снова не повезло: Трэвис Дермотт на своей половине льда перемудрил с обработкой шайбы, Пол Байрон ее перехватил и отдал на Еспери Котканиеми, который в несколько касаний нанес победный бросок.

За «Монреаль» на лед снова не вышел защитник Александр Романов, до этого стабильно игравший всю регулярку. Россиянин в нынешнем плей-офф не провел ни одной игры. Нападающий «Торонто» Илья Михеев хоть и не выпадал из состава «листьев», но пока так и не набрал очков в Кубке Стэнли.

1 июня команды ждет решающий матч в Торонто.