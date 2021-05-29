«Должны прибавлять»: что говорили после победы России над Швейцарией

Сборная России стала лидером своей группы и находится в одном очке от выхода в плей-офф. После пяти матчей сборная России имеет в своем активе 12 баллов. Команда одержала победы над сборными Чехии (4:3), Великобритании (7:1) и Дании (3:0), а также проиграла Словакии (1:3). После успеха во встрече со Швейцарией (4:1), в которой удачно выступил вратарь Александр Самонов, главным вопросом стало, кто будет первым номером среди голкиперов российской команды в плей-офф, а также кого заменят игроки Национальной хоккейной лиги Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов.

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча говорил о том, что называть Россию главным претендентом на золото преждевременно, похвалил за игру форварда Сергея Толчинского, который в поединке набрал три очка, а также рассказал о состоянии травмированных игроков и форме приехавших из НХЛ хоккеистов. По словам Брагина, Орлов и Тарасенко сыграют в следующем матче со Швецией, а голкипер Сергей Бобровский пока на карантине. Помочь сборной также сможет Михаил Григоренко, который получил травму в игре с Великобританией и пропустил уже три матча.

«Бобровский потренируется, сейчас он на карантине... Он заряженным приехал, с хорошими глазами. Будем дальше смотреть. Самонов здорово сыграл. Сейчас еще две игры, посмотрим, как будут развиваться события. Тарасенко и Орлов сыграют со Швецией, Григоренко тоже. Надеемся на Зуба. Будет приближенный к плей-офф состав», — заявил Брагин.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил игру обороны и вратаря Александра Самонова, а также отметил дисциплинированную игру команды в целом.

«Было волнение, потому что мы дали почувствовать кислород сборной Швейцарии. Не будем забывать, что мы дважды проиграли им в товарищеских матчах, это всегда дает надежду и стимул сопернику. Вот они и вышли играть на равных со сборной России», — сказал Третьяк в интервью Sport24.

Главный герой матча, нападающий Сергей Толчинский, отличившийся двумя шайбами и результативной передачей, рассказал, как ему удалось отдать голевой пас партнеру одной рукой из сидячего положения. В таком позиции он ассистировал Павлу Карнаухову, который оформил второй гол России.

«Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Карнаухов едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на чемпионате мира? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я. На самом деле, все это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и все», — сказал Толчинский после игры.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что матч со Швейцарией российская команда провела хорошо и уверен, что не стоит опасаться следующего соперника -— Швецию.

Он подчеркнул, что сборная пока играет не сильнейшим составом из-за того, что хоккеисты, которые потенциально могут усилить игру, находятся еще на карантине и восстанавливаются после повреждений.

«Хорошо, здорово сыграли, как с Данией. Уверенно, все себе взяли. Молодцы, что еще можно сказать. Это еще у нас сильнейшего состава нет, трое травмированных игроков и двое новых. Команда Швейцарии очень серьезная, там сильные игроки собраны. И наши ребята молодцы, хорошо сыграли в обороне, Самонов здорово отыграл, и защита ему помогала, подчищала какие-то моменты. Смотрелись неплохо, уверенно, без нервотрепки – и добились своего. Толчинский неплохо выглядит, прибавляет в каждой игре. Хорошо бы, чтобы и дальше так было», — заявил Кожевников в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Следующий соперник сборной России — команда Швеции — пока показывает не лучшую игру на мировом первенстве. Скандинавы идут на шестом месте в группе, набрав за пять игр всего шесть очков. По мнению Кожевникова, если российская команда сможет показать свою игру, какую продемонстрировала в матче со Швейцарией, то со Швецией проблем не возникнет.

«Не думаю, что шведы для нас — один из самых сильных соперников. У них достаточно провалов, в третьих периодах они садятся, как правило. Так что если будем играть в таком же духе и с таким же желанием, то победим. Еще и ребята травмированные подойдут. Думаю, шведов можем обыграть, и достаточно уверенно – я надеюсь на это. Что сможем показать хороший результат», — добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион и известный российский тренер Борис Михайлов считает, что сборной России необходимо к плей-офф прибавлять.

По мнению специалиста, в решающих матчах необходимо действовать лучше, поскольку сегодня результат в основном достигнут за счет индивидуального мастерства игроков: Антон Бурдасов свою шайбу забросил исключительно благодаря личному мастерству, а вторая шайба стала результатом шикарной передачи Толчинского.

«Сборная России провела собранную игру против Швейцарии, а концовка даже получилась результативной. Самое главное впечатление — это результат команды. К счастью, мы одержали важную победу. Все идет нормально, но к плей-офф национальная команда должна прибавлять», — приводит слова Михайлова «Чемпионат.com».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сказал, что сегодняшний хоккей — это то, что хочется видеть от сборной дальше. Также специалист подчеркнул, что состав у российской команды собран хороший, и команда обязана брать золото на турнире в Латвии.

«У нас в каждом звене есть игрок, который один в один может обыграть противника. У соперника сразу начинается паника, этим надо пользоваться, не надо прятать, наоборот, нужно товар лицом показать», — цитирует Крикунова «Чемпионат.com».

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что изначально команда начала тяжеловато, однако затем нашла свою игру, а также особо отметил игру форварда Толчинского, который набрал в поединке три очка.

«Победа всегда радует. Начали, конечно, тяжеловато, но потом за счет движения, за счет командной игры переломили ход и выиграли хороший матч. Швейцария – хорошая команда, она идет ровно весь турнир. Точнее, один раз они оступились, проиграли 0:7. Тогда, видимо, недооценили соперника. Но видно по игре, что дисциплинированная команда, там есть хорошие игроки из НХЛ, да и швейцарский чемпионат тоже непростой. Ребята выполняют свои задачи. Но наши молодцы — начали тяжело, но потом включились и бились от начала до конца всю игру.

Играла вся команда. То, что Толчинский использовал свои моменты и хорошо сыграл — так, как он умеет, это здорово, это радует. Сегодня он, наверное, был одним из лучших в команде. Но я не люблю кого-то выделять, важно, чтобы вся команда играла. И, естественно, когда вся команда играет, появляются герои, которые забивают. Вот сегодня это был Толчинский. Дай бог, чтобы в каждой игре так было. Он играет в свой хоккей, в такой же, как в КХЛ. Показал свои лидерские качества, забивные — здорово», — сказал Каменский в интервью «Газете.Ru».

Говоря о предстоящем поединке со Швецией, Каменский отметил, что эта встреча станет хорошей репетицией плей-офф мирового первенства.

«Матч со Швецией будет для нас хорошей проверкой перед плей-офф. Команда очень неудобная для нас, мы всегда тяжело с ними играем. Думаю, что матч будет интересным, нам нужно играть в свой хоккей, можем обыграть любого соперника», — заключил олимпийский чемпион.

Матч России и Швеции состоится 31 мая, стартовое вбрасывание будет произведено в 20.15 по московскому времени.