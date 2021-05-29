Матч лидеров: Россия пройдет испытание Швейцарией на ЧМ по хоккею

Швейцария — Россия (16.15 мск)

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в столице Латвии постепенно близится к своему завершению, а потому каждый следующий матч приобретает все более важное значение.

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Встреча Швейцария — Россия должна была бы быть центральной в подгруппе А в игровом дне, но не менее важны и игра Чехия — Великобритания, которая состоится до нее, и матч Словакия — Дания, где соперники выйдут на лед позже.

Россия и Швейцария сейчас занимают первое и второе места в группе А, но положение это довольно зыбкое. У команд по девять очков — столько же и у Словакии.

Дальше располагаются Дания с восемью, Швеция с шестью, Чехия с пятью и Великобритания с Белоруссией с четырьмя очками. В этой компании все, кроме чехов, провели пять встреч.

После этого и швейцарцам, и россиянам предстоит встретиться с Белоруссией, а вот другие соперники будут совсем разного калибра: британцы у альпийцев и шведы у нашей команды.

Значение матча все понимают: поражение может поставить под вопрос шансы на попадание в плей-офф и в целом сделать ситуацию нервной, в то время как победа станет решающим шагом к выходу в четвертьфинал.

Главные новости в отношении сборной России касаются, конечно же, приездов энхаэловцев. Прилетевшие несколько дней назад защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отсидели часть своего обязательного карантина и провели 28 мая первую тренировку с командой.

Орлов даже работал в паре с Григорием Дроновым, что, правда, не означает их обязательное объединение на официальные игры. Сыграть прилетевшие из-за океана смогут только в следующем матче против Швеции.

А вот голкипер Сергей Бобровский после вылета из первого раунда Кубка Стэнли своей «Флориды Пантерз» прибудет в Ригу только завтра и начнет проходить карантин. Голкипер сможет начать играть только с полуфинала.

Ну а до того вся нагрузка ляжет на плечи Александра Самонова и, возможно, Ивана Бочарова, если ему доверят начать еще одну встречу. До сих пор московский динамовец отыграл только матч против Великобритании (7:1).

Во встрече с швейцарцами мы его вряд ли увидим. Валерий Брагин не любит ротировать вратарей без нужды, а соперник очень серьезен. Подопечные Патрика Фишера на этом турнире уже обыграли Чехию (5:2) и Данию (1:0), а на сокрушительное фиаско в игре с разозленной Швецией (0:7) ответили чистым выносом Словакии (8:1).

Напомним, что от словаков российская команда потерпела свое пока единственное поражение (1:3) на этом ЧМ.

Особенно опасна у альпийцев первая тройка, где Тимо Майер из «Сан-Хосе Шаркс» и Грегори Хоффман, выступающий в родном чемпионате за «Амбри-Пиотту», забросили по четыре шайбы, а опытный Андрес Амбюль из «Цюриха» отметился четырьмя голевыми передачами. У Хоффмана, кстати, тоже два паса.

Также в команде есть молодежь из «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир с Мирко Мюллером, опытнейшие Свен Андригетто и Кристоф Берчи. А в воротах до сих пор являющийся игроком НХЛ Рето Берра. В свои 34 года он провел в сезоне пять матчей за «Анахайм Дакс».

Основной проблемой российской сборной являются травмы. Константин Окулов и Михаил Григренко не играют уже несколько матчей, и их возвращения ждут не меньше, чем заокеанского десанта.

Матч со Швейцарией также должен ответить на вопрос, насколько российская команда готова к плей-офф. Последние игры против словаков и датчан (3:0) убеждают в этом не слишком. Хотя, если посмотреть с другой стороны, на этом полном необычных результатов турнире вряд ли кто-то выглядит сильнее российской сборной. По крайней мере пока.

Но за эфемерными рассуждениями о силе все же не стоит забывать о турнирных раскладах. Кстати, математический парадокс заключается в том, что победа может сбросить Россию с первого места на второе. Это произойдет в том случае, если словаки позже выиграют свой матч. Тогда во главе таблицы группы А будет не трое-, а двоевластие, и в этом случае команда Брагина будет уступать Словакии из-за проигранной личной встречи.