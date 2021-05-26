«Самонов будет первым номером»: что говорили после победы России над Данией

Россия — Дания — 3:0

Российской команде победа над датчанами была необходима после фиаско в предыдущей игре против Словакии (1:3). Сборная Дании изначально выходила на лед в первую очередь терпеть и обороняться, чего не скрывала в предматчевых комментариях. По окончании встречи наставник «викингов» Хайнц Элерс лишь подтвердил это.

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«Я восхищаюсь и уважаю старания своей команды. Знали, что будет тяжело, но мы дали себе шанс взять очки в этой игре. Играли здорово, при счете 0:1 получили большинство, попали в перекладину. Нам надо было забить гол, чтобы получить уверенность и поверить в победу. Но ребята выложились на 100%, рабочая этика команды на высшем уровне», — заявил специалист.

Он отметил, что в этом матче его команда имел куда больше моментов, чем в проигранном поединке со Швейцарией (0:1), когда за 60 минут смогла нанести только четыре броска в створ, отметив при этом, что между последними соперниками датчан есть большая разница.

Если Швейцария играет в очень плотный хоккей, заточенный на нейтрализацию соперника, то сборная России мощно атакует сама, активно задействует в чужой зоне защитников, но позволяет делать это и своим оппонентам, исповедуя более зрелищный стиль.

Главный тренер датчан, являющийся отцом форварда «Виннипег Джетс» Николая Элерса, но не имеющего хоккеистов из НХЛ в составе своей команды на данном чемпионате мира, заявил, что теперь его сборной просто необходима победа над Белоруссией, после чего можно будет говорить о выходе в четвертьфинал, но отметил, что соперник наверняка считает точно так же.

Наставник сборной России Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции много отвечал на вопросы о персоналиях. Так, он отметил, что дебютировавший на турнире после прохождения обязательного карантина по приезду из Северной Америки защитник Никита Нестеров еще находится в периоде адаптации и пока не перестроился с энхаэловских площадок на большие латвийские. При этом специалист отметил, что игрок «Калгари Флэймз» будет использоваться на турнире в большинстве.

Ответил тренер и на вопрос о слабой игре форварда ЦСКА Максима Шалунова, играющего в первом звене и в спецбригаде большинства, но еще не отметившегося на турнире результативными действиями.

По мнению Брагина, хоккеист находится в не лучшем состоянии и испытывает давление, из-за чего и не использует верные стопроцентные моменты. Тренерский штаб же будет подтягивать еще и его физическую форму.

«Простых соперников на чемпионате мира нет. Против нас особенно стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому мы внесли коррективы. Со второго периода и особенно в третьем стали правильно играть, сразу появились стопроцентные моменты, — цитирует Брагина «Чемпионат».

— Всегда перед матчами есть волнение. Главное – это правильно оценить ситуацию и грамотно направить хоккеистов на правильную игру, особенно в атаке. Важно, что я хорошо знаю ребят, с Володей Тарасенко мы уже пообщались, видно, что он заряжен. Он хочет играть и принести пользу команде. Завтра у нас выходной, через день тренировка, а потом снова игры».

Главный тренер сборной России отметил также, что после отказа «Вашингтон Кэпиталз» отпустить на турнир Илью Самсонова, на Александра Самонова в команде рассчитывают как на первого номера.

Пока голкипер СКА не подводит. В игре с Данией он впервые на этом ЧМ не пропустил шайб, а также в третий раз был признан лучшим игроком своей команды.

«Мое состояние после перелета и карантина? Все отлично. Тарасенко сегодня видели перед отъездом на игру, поприветствовал всех. На выходных будем отдыхать, восстанавливать силы и готовиться к играм. Мы всех соперников разбираем, швейцарцы не исключение. Тренеры расскажут, думаю, будет интересная игра»,

— рассказал в микст-зоне Нестеров.

На вопрос о происходящем на этом ЧМ со сборной Канады защитник ответил, что дело может быть в недонастрое, отметив, что на мировом форуме все соперники стараются показать свой максимум и даже прыгнуть выше головы, так что расслабленность непростительна.

«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы еще со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнеры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — продолжил тему один из героев встречи Иван Морозов, отметившийся голом и результативной передачей.