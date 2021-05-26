«Недоверие людей растет»: спонсоры потребовали отменить Олимпиаду

Меньше двух месяцев остается до старта Олимпиады-2020, однако сомнения в том, что Игры в конечном счете снова перенесут или вовсе отменят, укрепляются с каждым днем.

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Четвертая волна пандемии, накрывшая Японию в апреле, вынуждает местные организации, жителей, медиков, спортсменов, а теперь и СМИ протестовать по поводу разумности проведения Игр ближайшим летом. Японская газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным спонсором Олимпиады, выступила с официальным заявление к премьер-министру страны Ёсихидэ Суга, потребовав отменить турнир.

«Проводить сейчас Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио просто безосновательно. Центральное правительство, столичное правительство Токио и официальные лица Олимпийских игр неустанно продвигаются вперед, отказываясь отвечать на вполне законные вопросы и опасения общественности. Естественно, недоверие и опасения людей растут.

Мы требуем, чтобы Суга оценил ситуацию спокойно и объективно и принял решение не проводить Олимпийские и Паралимпийские игры этим летом», — сказано в тексте.

Asahi Shimbun — крупнейшая общенациональная газета Японии, первое из аналогичных, публично выступившее против Олимпиады. В своем материале газета указывает, что недавние слова вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коутса о возможности проведения Игр в условиях чрезвычайного положения «поразительны». По мнению редакции, позиция МОК, оргкомитета и японских властей расходится с общественным мнением — судя по опросам граждан, недовольство и скептицизм к целесообразности старта Олимпиады существенно растет в последние месяцы.

«Само собой разумеется, что наши самые большие опасения связаны с влиянием Игр на здоровье граждан. Нет никакой гарантии, что в ближайшие дни инфекция будет взята под контроль», — пишет газета.

Прогнозы о том, что в ближайшее время МОК и другие организаторы столкнутся с серьезным давлением, в конечном счете сбылись. По большей части это связано с тем, как отмечают протестующие, что власти банально не прислушиваются к мнению своих же граждан. Не секрет, что в сети и на улицах Японии все чаще можно встретить петиции с требованием отменить Олимпиаду. В то же время заинтересованные стороны твердо стоят на своем и утверждают, что Игры в Токио будут безопасными для местных жителей и всех причастных.

Общественность не согласна: к позиции граждан присоединилась Ассоциация врачей Токио, направившее письмо на имена Суги, губернатора Токио Юрико Койке и главы оргкомитета Сейко Хасимото о возможных печальных последствиях проведения Игр — в частности, в одном из тезисов организации говорится, что «медицина умрет», если не отменить соревнования.

В Японии действительно ситуация с контролем коронавирусной инфекции довольно сложная. Например, атлетам и олимпийскому персоналу, который приедет в Токио, не будет гарантировано лечение в госпиталях в случае поражения вирусом, поскольку у них нет на это льготных прав. Также в стране была провалена кампании вакцинации, и на сегодняшний день прививки доступны только пожилому населению, а в общем количестве привились не более 2% граждан. Учитывая то, что во время Игр в Японию прибудут более 100 тысяч иностранных граждан (и то несмотря на то, что зарубежных болельщиков было принято решение не допускать на Олимпиаду), высока вероятность появление новых штаммов COVID и максимальная загруженность медицины, с которой и без этого справляться сложно.

Asahi допускает, что намерение Суги относительно Олимпийских игр связано с его политическими амбициями, и, как газета теперь называет Олимпиаду «азартными играми», это неприемлемо. На то, что местные власти отдают предпочтение финансам, а не объективному суждению о разумности проведения Игр, указывала и Ассоциация медиков. Это несет еще больший раздор в отношениях власти и граждан — согласно последнему опросу Asahi, уже 86% жителей выступают против соревнований. Эти цифры значительно больше, чем в опросах, проведенных несколькими месяцами ранее.

Конкретного ответа на требование Asahi Shimbun не последовало.

Выступил лишь оргкомитет Игр-2020, заявивший, что для безопасности во время турнира необходимы дополнительные меры. Какие, пока неизвестно.

«Идет подготовка к тому, чтобы это были спокойные и безопасные игры. Однако нужны дополнительные усилия, чтобы это смогли почувствовать жители Токио и население страны. Немало людей, испытывающих беспокойство в связи с тем, что на Игры приедет большое число спортсменов и членов делегаций. Есть также и те, кто беспокоится из-за нагрузки, которая ляжет на систему здравоохранения», – утверждает глава оргкомитета Сэйко Хасимото.