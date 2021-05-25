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«Это причинит боль Лукашенко»: сборную Белоруссии хотят взять в заложники

Депутат сейма Латвии предложил взять в заложники сборную Белоруссии

Депутат латвийского парламента Айгарс Бикше на фоне разгорающегося конфликта между властями Риги и Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) призвал взять в заложники белорусскую хоккейную команду. В свою очередь в Госдуме не исключают, что в знак протеста сборные России и Белоруссии могут бойкотировать проходящий в Риге чемпионат мира. В Международном олимпийском комитете (МОК) «Газете.Ru» рассказали, что пока не собираются вмешиваться в ситуацию.
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»Евросоюзу сейчас нанесли унизительный удар в лицо»

На своем первом после возвращения в хоккейную элиту чемпионате мира сборная Белоруссии уже успела удивить, одержав сенсационную победу над командой Швеции. После трех матчей подопечные Михаила Захарова имеют в своем активе четыре очка и даже претендуют на попадание в зону плей-офф. Однако очень некстати для белорусских хоккеистов в Риге прогремел скандал, из-за которого нынешний мировой форум может войти в историю хоккея как самый провокационный. Сначала мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис распорядился убрать с центральной площади города государственный флаг Белоруссии, заменив его на бело-красно-белое знамя, а затем за применение крайних мер по отношению к белорусской команде высказался член партии Стакиса Айгарс Бикше, который является депутатом сейма Латвии, а также весьма известным в своей стране скульптором и профессором национальной академии художеств.

Последний раскритиковал политику властей Белоруссии и предложил «взять в заложники» сборную Белоруссии чтобы впоследствии отправить ее на границу двух стран и отпустить спортсменов взамен на всех белорусских оппозиционеров, которые в данный момент находятся под стражей по обвинению в организации и участии в беспорядках после президентских выборов.

«Есть предложение: Латвия берет в заложники всю белорусскую хоккейную команду и отпускает ее на границе в обмен на всех политзаключенных белорусского режима. Наш ответ террористам должен быть громким и чувствительным! Похищение жертв белорусского режима показывает полное равнодушие к правам человека, к международным отношениям. Сейчас Минск подал четкий скандал борцам за свободу Белоруссии: «Мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить!» Конечно, мы можем согласовывать позиции, давление и другие виды деятельности, зафиксированные в международном праве. Одно ясно — Евросоюзу сейчас нанесли унизительный удар в лицо и показали, что мы не можем защитить людей, которые доверяют Евросоюзу.

Мы можем менять флаги, класть цветы, заморозить средства сторонникам режима, но это не изменит ход событий и не даст надежды каждому гражданину за линией фронта. Там никогда не узнают об этих наших усилиях, потому что с той стороны СМИ давно «зачищены», а интернет часто отключен. Мы способны на более серьезные меры, но они требуют смелости. Нам уже нечего терять, мы и так потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости! Достаточно просто задержать «террористическую вишенку» — белорусскую хоккейную команду»,

— написал Бикше.

Подобное высказывание в отношении сборной Белоруссии является не единственным. Чуть ранее с предложением наказать хоккеистов выступил экс-президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, белорусскую команду необходимо исключить из числа участников чемпионата мира, чтобы тем самым «причинить боль Александру Лукашенко», который является большим поклонником хоккея.

«ИИХФ может и должна отстранить белорусов от участия в чемпионате мира, который проходит в Риге. Это причинит боль диктатору Лукашенко и покажет, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что ИИХФ «не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии». Он не исключил возможности бойкота турнира со стороны сборных России и Белоруссии.

«Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусcии», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Международный олимпийский комитет (МОК) при этом отказался вмешиваться в разногласия ИИХФ и официальной Ригой. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что это не в компетенции комитета.

«Это дело касается Международной федерации хоккея и местных организаторов», — сказал Адамс «Газете.Ru».

Как Рига спровоцировала громкий скандал на ЧМ

Накануне, 24 мая, мэр Риги — города-хозяина мирового хоккейного форума — Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом убрал государственный флаг Белоруссии с площади в центре латвийской столицы, где были собраны знамена всех стран-участниц соревнований, расположенной напротив гостиницы, в которой проживают команды. Вместо него мэр поднял бело-красно-белое знамя, которое в Белоруссии используется оппозицией. Свои действия Стакис объяснил несогласием с политикой действующей белорусской власти, охарактеризовав ее как террористическую. Его в этом поддержал и президент Латвии Эгилс Левитс, назвавший данную акцию «адекватной политической реакцией» и сигналом, что «Латвия не признает правящий режим соседнего государства». Позднее в знак солидарности с Ригой бело-красно-белый флаг был поднят перед зданием мэрии столицы Литвы Вильнюса.

Инцидент в Риге осложнил дипломатические отношения Латвии с Белоруссией. Так, в Минске произошедшее оценили как осквернение государственного белорусского флага, а также вручили послу Латвии в стране ноту протеста, предложив ему и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов. Помимо этого, министерство спорта Белоруссии назвало действие латвийских властей возмутительными и недопустимыми и в своем открытом письме потребовало от организаторов соревнований «немедленного устранения допущенных нарушений». МИД Латвии же на данный момент лишь сообщил о намерении выслать из страны белорусских дипломатов.

С претензией к мэрии Риги выступило и руководство Международной федерации хоккея (ИИХФ), под чьей эгидой и проходит текущий хоккейный чемпионат мира. Глава ведомства Рене Фазель уже распорядился убрать флаг организации с площади в центре города и отметил, что на всех объектах в латвийской столице, которые используются ИИХФ для проведения турнира, использование бело-красно-белого флага будет исключено — государственный флаг Белоруссии останется нетронутым.

Почему власти Риги пошли на подобные меры?

Свои действия мэр столицы Латвии объяснил недовольством действиями властей Белоруссии, которые 23 мая из-за сообщения о минировании способствовали экстренной посадке самолета, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Впоследствии данная угроза не подтвердилась, однако на борту самолета был задержан Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, признанный в Белоруссии экстремистским.

В отношении Протасевича возбужден ряд уголовных дел, в том числе и в организации массовых беспорядков после прошлогодних августовских президентских выборов, победу в которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результатов на улицы Белоруссии вышли недовольные граждане и представители оппозиции, что переросло в серьезные беспорядки с силовиками. Именно по этой причине ИИХФ в январе 2021-го приняла решение лишить Минск права проведения матчей нынешнего хоккейного чемпионата мира: изначально столица Белоруссии должна была разделить турнир с Ригой, но впоследствии федерация под руководством Рене Фазеля передало проведение этого соревнования столице Латвии.

Последние действия Стакиса глава Международной федерации хоккея связал с пиаром рижского мэра перед муниципальными выборами, которые пройдут в Латвии 5 июня.

«Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», – сказал Фазель.

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