Сборная России осталась без вратаря НХЛ на чемпионате мира

Сборная России останется без вратаря из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионате мира.

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Накануне «Вашингтон» проиграл четвертой матч в серии с «Бостоном» и вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда. В составе «Кэпс» играют три россиянина, которые могли усилить сборную на уже стартовавшем в Латвии чемпионате мира — это голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин. В национальную команду вскоре были вызваны Самсонов и Орлов, тогда как Овечкин, который действительно долго время был травмирован по ходу регулярного чемпионата, из-за проблем со здоровьем вынужден был отказаться от поездки в сборную.

Ожидалось, что Орлов, Самсонов и форвард Владимир Тарасенко, чей «Сент-Луис» тоже завершил сезон, прибудут в Ригу в течение нескольких дней и войдут в состав еще в играх группового этапа, начиная с 31 мая. Тем не менее на следующий день стало известно, что 24-летнего Самсонова клуб все-таки решил не отпускать в сборную России.

Как говорится в заявлении Федерации хоккея России, «Кэпс» оставили вратаря в клубе «по медицинским показаниям».

«Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс», — сказано в сообщении.

ФХР также добавила, что Орлов и Тарасенко, как и планировалось, прибудут в расположение сборной 26 мая. После этого они будут должны отбыть обязательный трехдневный карантин, затем тренироваться вне команды и регулярно тестироваться — суммарно это пять дней вне матчей. То есть, объективно говоря, ожидать Орлова и Тарасенко стоит скорее уже к плей-офф.

Приезд вратаря из НХЛ, где сейчас играют все лучшие российские голкиперы, был гораздо важнее для сборной России, чем, например, кого-то из защитников и нападающих. Несмотря на то что Самсонов провел не лучший сезон, в том числе был травмирован и дважды попадал в ковидный протокол, его кандидатура смотрится значительно привлекательнее в воротах, чем нынешних сборников Александра Самонова и Ивана Бочарова. Он, по сути, оставался последней возможностью вратарской линии из НХЛ, поскольку Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов и Илья Сорокин продолжают играть в плей-офф и неизвестно, когда закончат серии, да и будет ли уже смысл кого-то из них вызывать. При ином варианте, кто-то из них может приехать в Ригу к полуфиналу, если клубы их отпустят, конечно.

С формулировкой «по медицинским показаниям» и по иным причинам в сборную не отпустили не одного Сорокина для потенциального усиления сборной России.

«Нью-Йорк Рейнджерс», даже не прошедший в плей-офф, отказал в поездке на чемпионат мира своим вратарям Александру Георгиеву и претенденту на «Колдер Трофи» Игорю Шестеркину, а их одноклубник Артемий Панарин, как и форвард «Оттавы» Евгений Дадонов, по личным обстоятельствам решили в сборную не ехать. Еще один нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич пропускает чемпионат мира из-за отсутствия контракта с клубом НХЛ. У Кирилла Капризова, проводящего первый сезон за океаном, нет шенгенской визы, так что, пусть его «Миннесота» и на грани вылета из Кубка Стэнли, место бронировать за ним не стали изначально. А голкипера Антона Худобина и форварда Дениса Гурьянова в сборную не отпустил «Даллас» из-за травм.

У сборной России после сорвавшегося приезда Самсонова остается еще одно место в заявке.