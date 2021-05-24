«Абсолютное хулиганство»: на чемпионате мира в Риге убрали флаг Белоруссии

Чемпионат мира по хоккею в Риге является богатым не только на сенсации, но и на скандалы. Самый главный из них прогремел еще в январе, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Минск права проведения матчей турнира и объявила столицу Латвии единоличным хозяином первенства. Теперь фигурантом скандала вновь является Белоруссия, но уже заочно.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис лично поспособствовал замене белорусского флага на оппозиционный на центральной площади города, где расположены стяги всех стран, чьи национальные сборные участвуют в мировом хоккейном форуме. Теперь вместо государственного флага страны поднято бело-красно-белое знамя.

Спортивный юрист Алексей Карпенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал произошедшее «абсолютным хулиганством».

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«Это к спорту отношения не имеет. Официальным флагом Белоруссии является тот флаг, который утвержден их внутренним законом. Как правило, у большинства стран законы по-разному могут называться, но обычно это, так же как в России, закон о государственном гербе и о государственном флаге. Соответственно, государственные символы утверждаются странами, и они должны использоваться в международных отношениях. Любые форумы, в которых страна представлена — от ассамблеи ООН до чемпионата мира по хоккею — должен использоваться тот флаг, который страна утвердила внутренним законом и который анонсирует всем участникам международного сообщества. То, что сделали в Риге, абсолютное хулиганство, политическое хулиганство. К праву это не имеет отношение, это просто анекдот. Рига демонстрирует властям Белоруссии пренебрежительное отношение к ее государственным символам и своими действиями декларирует отношение к тому, что происходит в Белоруссии», — сказал Карпенко.

На эти меры Стакис пошел после того, как накануне, 23 мая, белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софию Сапегу, которые следовали рейсом Афины — Вильнюс. Протасевич обвиняется по нескольким статьям, а его Telegram-канал в Белоруссии признан экстремистским.

«Подняли флаг Белоруссии, который мне доверили политические беженцы. Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!» — написал Стакис в своих социальных сетях.

Сярод сцяго чэмпянату па хаке мы Падымаем сцяг свабоднай Беларус! Гэты сцяг мне даверыл палтычныя цекачы з Беларус. Сцяг, як смвалзуе рэжым, як ажыццяляе дзяржаны тэрарызм, недарэчны гарадскм асяроддз Рыг-таму мы яго знял! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — Mrti Stais (@MStakis) May 24, 2021

Нынешний государственный флаг Белоруссии был утвержден действующим президентом страны Александром Лукашенко еще в 1995 году. Бело-красно-белый флаг же, который использовался ранее, теперь является символом оппозиции. Особенно активно его использовали протестующие во время акций, организованных после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко. Именно из-за нестабильной политической обстановки в стране ИИХФ и приняла решение лишить Минск права проведения чемпионата мира, а ситуация на улицах Белоруссии стабилизировалась лишь в феврале этого года.

Что касается бело-красно-белого флага, то в министерстве внутренних дел страны предложили внести его в список нацистской символики. В частности, начальник 3-го управления госоргана Михаил Бедункевич недавно отметил, что

бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами, которые поддерживали оккупационный режим нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

«Соберем научное сообщество и представителей государственных органов, где обсудим и предложим новые организации, которые сотрудничали с нацистами, для включения в этот список. Считаем, что пришло время пересмотреть подходы к символике. Поставить точку с определением БЧБ-символики. Мы будем предлагать внесение БЧБ-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях — это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст. Использовать в своих целях эти идеологические нацистские моменты мы не позволим. Мы будем бороться», — говорил Бедункевич.

За белорусским скандалом в Риге едва не замеченной оказалась сегодняшняя замена на той же площади флага Российской Федерации на знамя Олимпийского комитета России. В связи с требованиями Спортивного арбитражного суда и Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская хоккейная сборная выступает на чемпионате мира в качестве команды ОКР — ROC (Russian Olympic Committee). Изначально российский государственный флаг реял в центре Риги, как утверждали представители муниципалитета столицы Латвии, в соответствии с рекомендациями ИИХФ.