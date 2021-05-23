Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Разбил машину, но победил: Леклер стартует первым в Монте-Карло. LIVE

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка. ОНЛАЙН

В Монако проходит очередной этап гонок Формулы-1, первым стартует Шарль Леклер, россиянин Никита Мазепин — предпоследний.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:31

Начало гонки в 16:00 по московскому времени.

15:30

Добрый вечер, уважаемые любители Формулы-1. Сегодня в Монте-Карло пройдет очередная гонка, ждем вас на нашей текстовой онлайн-трансляции.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку