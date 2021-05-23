Разбил машину, но победил: Леклер стартует первым в Монте-Карло. LIVE

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Трансляция
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15:31
Начало гонки в 16:00 по московскому времени.
15:30
Добрый вечер, уважаемые любители Формулы-1. Сегодня в Монте-Карло пройдет очередная гонка, ждем вас на нашей текстовой онлайн-трансляции.
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