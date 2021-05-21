Суд на стороне Уайлдера: бой Джошуа и Фьюри близок к отмене

О возможности организовать бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа говорят уже не один год. Наконец, в 2020-м стороны вступили в длительные переговоры, и несколько раз сделка была под угрозой срыва, в том числе и из-за вмешательство криминальной стороны, но в марте боксеры подписали официальные контракты, рассчитанные на два поединка.

Соглашение подразумевает разделение прибыли от первого объединительного боя 50% на 50% для каждого спортсмена, за реванш действует схема 60% на 40% в пользу победителя. Также известно, что только за первый поединок сильнейшие и самые популярные супертяжеловесы мира получили бы по $125 млн — это рекордный гарантированный гонорар в истории бокса, а финальная сумма каждого из них могла превысить $200 млн.

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В течение месяца после подписания контрактов должны были быть урегулированы все организационные вопросы: дата, место проведения боя и прочее. При ином раскладе сделка могла быть расторгнута. Организаторы довольно быстро определились с ориентировочными датами — это август и декабрь 2021 года. Первый бой, что уже не было секретом, решили провести в Эр-Рияде (по слухам, за право приема события щедрая на боксерские поединки Саудовская Аравия заплатила $150 млн), а второй, по разным предположениям, на территории Великобритании или США.

Тем не менее в начале мая появилась информация, что бой, вероятнее всего, будет отменен. Впоследствии промоутер Эдди Хирн, хоть и с опаской, но отказался это подтверждать, дав понять, что переговоры продолжаются. Следующей серьезной предпосылкой к отмене стало решение арбитражного суда, обязавшее Фьюри, несмотря на уже подписанное соглашение по бою с Джошуа, провести не позднее 15 сентября третий поединок с Деонтеем Уайлдером — до этого американец предупреждал, что готов добиваться боя даже через суд.

По сути, все идет к тому, что Уайлдер срывает поединок Фьюри и Джошуа. В феврале прошлого года он разгромно был нокаутировал Цыганским Королем, а в 2018-м их первый бой завершился спорной ничьей. Их трилогия выглядит привлекательным только для Деонтея, поскольку Фьюри заработает несравнимо больше на сделке с Джошуа.

Против решения судьи, так или иначе, пойти нельзя. Единственным вариантом для сохранения боя Джошуа — Фьюри остается денежная компенсация Уайлдеру. Американский боксер за эту услугу, по неподтвержденным данным, требует ни много ни мало $20 млн — чуть больше он заработал за прошлый бой с Тайсоном. Промоутеров это, конечно, не устраивает, потому что проблема не только в финансах, но и, учитывая то, что ведущих переговоры сторон слишком много, в разного рода координационных деталях. Другое дело, что, как утверждают в команде Уайлдера, Деонтей в принципе не заинтересован в отступных и рассчитывает только на реванш.

Аналогичная проблема была и Джошуа, когда на пути встал обязательный претендент на его пояс WBO Александр Усик. Британец впоследствии даже угрожал, что откажется от титула, если ему не предоставят отсрочку. Неизвестно, как именно удалось разрешить тот вопрос, но ходили разговоры о денежной компенсации украинцу. И Усику, чтобы он согласился подождать, в итоге назначили отборочный бой в IBF с Джозефом Джойсом, который пока еще не отменен и должен пройти в июне в Лондоне.

Теперь ситуация такова, что Усик снова в игре и, возможно, все-таки встретится с Джошуа в этом году.

«Мы еще надеемся, что бой Джошуа — Фьюри состоится 14 августа. Все изменилось прошлой ночью (после решения суда по Уайлдеру. — «Газета.Ru»), и теперь у нас должен быть план B и, возможно, план C. На ум приходит обязательный претендент WBO – Александр Усик», – сказал Хирн.

WBO в свете последних событий поставила Джошуа переда фактом: либо он в течение 48 часов предоставляет гарантии для возможности проведения боя с Фьюри, либо ему официально назначают Усика следующим соперником — ориентировочно на 21 или 28 августа. В этом случае для трилогии Уайлдера и Фьюри, в которой уже сейчас полностью уверен промоутер Боб Арум, забронируют 24 июля и стадион Allegiant в Лас-Вегасе. То есть поединок Фьюри — Джошуа в конечном счете если и пройдет, то не ранее конца 2021 года. И то при лучшем исходе.