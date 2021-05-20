«Это конец цикла»: как «Барса» пытается сохранить Месси

Чистка на «Камп Ноу»

«Барселона» провалила сезон-2020/21. Хотя чемпионат Ла лиги еще не закончен, это уже можно констатировать. Шансов на титул у сине-гранатовых уже нет, так как мадридские «Атлетико» и «Реал» перед последним туром уже оторвались на недосягаемое расстояние. При этом каталонцы могут даже пропустить на третью строчку «Севилью»!

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В Лиге чемпионов все тоже вышло максимально неудачно с поражением от французского «Пари-Сен-Жермен» по сумме двух матчей уже на первой стадии плей-офф, в 1/8 финала.

В итоге под руководством Роналда Кумана, принявшего команду перед стартом сезона, сине-гранатовые смогли выиграть только национальный Кубок, чего для такого клуба, конечно же, совсем недостаточно.

Весной состоялись выборы президента клуба, и вернувшийся на этот пост спустя много лет Жоан Лапорта строит крайне амбициозные планы. Единственной возможностью для их осуществления в спортивном плане он видит глобальную перестройку состава.

«Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна. Со следующей недели вы узнаете множество решений, — заявил недавно Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

— Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов. Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым».

Каталонское издание, часто имеющее «доступ к телу», а потому обильно публикующее инсайдерскую информацию, уже разделило текущий состав на четыре группы.

Абсолютно точно расстаться в «Барселоне» хотят с довольно большой группой игроков, в которую входят, голкипер Нето, защитник Хуниор Фирпо, полузащитники Миралем Пьянич, Матеус Фернандес, Филипе Коутинью, Рики Пуч и форварды Усман Дембеле, Мартин Брэйтуэйт и даже Антуан Гризманн!

В целом, год назад слухи о предстоящих продажах были не менее масштабными, и тогда особо ничего не получилось. Но сейчас обстоятельства поменялись: управленческий хаос завершился, а клуб готов к радикальным шагам. Одним из таковых могут стать обмены. Странно выменянный год назад у «Ювентуса» на Артура Миралем Пьянич, вполне возможно, отправится обратно, только теперь в обратном направлении проследует весьма перспективный уругваец Роберто Бентанкур.

Ну а Гризманна «Барса» хочет либо обменять обратно в мадридский «Атлетико» на Жоау Феликса, либо отправить во все тот же «Ювентус», где французский форвард, так по-настоящему и не нашедший себя в столице Каталонии, может сначала партнером, а потом и заменой Криштиану Роналду.

Звезды на выход

Крайне интересна ситуация с опытными звездами клуба, ранее считавшимися неприкасаемыми. Лапорта не против сохранить в команде Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Серджи Роберто, но только при условии снижения их окладов.

Если на такое игроки не пойдут, то клуб их отпустит. В отношении Роберто это почти данность, поскольку игрок и без сокращения зарплаты не особенно горит желанием оставаться на «Камп Ноу».

В неопределенном положении сейчас три игрока: Клеман Лангле, Франсишку Тринкау и Сержиньо Дест. Их в «Барселоне» хотят скорее сохранить, но готовы и продать при поступлении щедрых предложений. В отношении последнего ситуация наверняка будет сильно зависеть от того, останется ли у руля команды Куман, протеже которого и является нидерландский крайний защитник.

Ну а голкипер Марк-Андре тер Стеген, защитники Роналд Араухо, Оскар Мингеса, полузащитники Френки де Йонг, Педри, Илайш Мориба и форвард Ансу Фати — по-настоящему неприкасаемые.

Уволить нельзя оставить

Ситуация с главным тренером команды на данный момент очень сложная и непонятная. Роналд Куман имеет пресловутое «ДНК «Барсы», являясь самым результативным защитником в ее истории. Однако сезон под его руководством каталонцы провели неудачный, и новое руководство видит в этом в том числе и вину наставника. А усугубляется она тем, что звал в клуб голландца не Лапорта, а еще изгнанный с позором Жозеп Бартомеу.

В качестве возможных приемников называют три имени: Ханси Флика, собравшегося из «Баварии» в сборную Германии, Эрика тен Хага, успешно работающего с «Аяксом» и исповедующего вполне «барселонский» футбол, и Хави, которого представлять не нужно.

Но только уволить Кумана не так-то просто. Принудительная отставка специалиста после этого сезона обойдется клубу, по информации Diario Sport, в особенно ощутимые в период кризиса €7,5 млн! Решится ли Лапорта на уплату такой неустойки? Где он поставит запятую в фразе «уволить нельзя оставить»?

Барселона или Париж

Но главный вопрос все-таки сейчас в том, останется ли в клубе Лионель Месси. Обещание Лапорты сохранить капитана во что бы то ни стало оказало определенное влияние на президентских выборах.

У функционера и политика действительно отличные отношения с аргентинцем, начинавшим свою профессиональную карьеру в эпоху его первого президентства. Лапорта уже предложил Месси контракт на два года с двукратным понижением зарплаты и возможностью по его окончании уехать доигрывать в американскую МЛС и потом вернуться на работу в каталонский клуб.

По информации прессы, сам футболист оценивает такое предложение весьма оптимистично и в целом готов его принять, однако его смущает спортивная составляющая в проекте нынешней «Барселоны».

Месси не верит в возможность сине-гранатовых в ближайшие сезоны бороться за победу в Лиге чемпионов и сомневается даже в успехах на внутренней арене, а сам он как раз хочет трофеев в последние годы своего прайма.

Кроме того, как сообщают французские СМИ, отец Лео Хорхе Месси, являющийся его агентом, и также работающий представителем игрока один из братьев, убеждают капитана перебраться в «ПСЖ».

Le Parisien пишет, что Месси не будет принимать решение в одиночку, а предложение «ПСЖ», хоть и ниже нынешних условий игрока, выше того, что может предложить «Барселона». Сильнее французский флагман выглядит и в спортивном плане. На внутренней арене «ПСЖ» практически безоговорочно доминирует, а в Лиге чемпионов в последние два сезона играла в финале и полуфинале.

Да, парижане близки к тому, чтобы упустить национальный титул в нынешнем сезоне, но это будет дополнительным вызовом для Месси — возможность вернуть «ПСЖ» чемпионство!

Сам Месси до сих пор в порядке и в свои 33 года в 35 матчах Ла Лиги отметился 30 голами и 9 результативными передачами, уверенно являясь лучшим бомбардиром турнира.

В столице Франции он может составить убойную связку со своим другом Неймаром и Килианом Мбаппе, ради такого готовым остаться в команде еще на сезон-другой.