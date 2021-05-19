Непредсказуемый турнир: как Россия сыграет без звезд и флага на ЧМ

Многострадальный турнир

Чемпионат мира — 2020 в прошлом году не состоялся, так как на май пришелся разгар первой волны пандемии коронавируса. Тогда на паузу с неопределенными перспективами продолжения сезона встала Национальная хоккейная лига (НХЛ), в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен после первого раунда, и во всем остальном мире хоккей тоже прекратился.

Реклама

Проводить в таких условиях мировой форум было абсолютно нереально, и в Международной хоккейной федерации (ИИХФ) это прекрасно понимали. Но в то же время несправедливо было лишать Ригу и Минск заслуженного права проведения соревнования, потому было принято Соломоново решение: они должны были стать хозяевами ЧМ-2021.

Правда, столица Белоруссии в итоге все же лишилась такого права. Всему виной ситуация с протестами в стране после президентских выборов, с результатами которых не согласилась оппозиция. Переизбранного президента Александра Лукашенко обвинили в подтасовках результатов, а также в нарушении прав человека при разгоне силовиками демонстраций не согласившихся с результатами граждан страны.

Впрочем, официальной причиной отмены минской части соревнований стали не нарушения прав человека, а следствие всего происходящего: в ИИХФ не смогли игнорировать озабоченность участников (Финляндия и Чехия, например, собрались бойкотировать турнир) и признали проведение мирового форума в столице Белоруссии небезопасным.

Президент ИИХФ Рене Фазель после личной встречи с Лукашенко все-таки объявил, что в Минске чемпионата мира не будет, и в итоге, несмотря на разные слухи о других городах и странах, все мероприятие было отдано Риге.

Условия и формат

Будь это обычные год и турнир, вряд ли все обошлось бы столицей Латвии. В Риге просто нет достаточной инфраструктуры, чтобы провести групповой этап сразу в двух группах, то есть на двух аренах.

Но угроза коронавируса никуда не делась, все сборные будут жить в пузыре, а матчи будут проходить без зрителей, так что вместимость трибун отходит на второй план.

В итоге чемпионат пройдет на двух столичных стадионах. Принадлежащая местному «Динамо», выступающему в КХЛ, «Арена Рига», вмещающая 10 тысяч зрителей, примет группу В. Там выступит сборная-хозяйка.

Команды группы А свои отношения будут выяснять на всего лишь шеститысячнике в национальном Олимпийском центре. Он также примет два четвертьфинальных поединка, ну а все остальные игры плей-офф, включая полуфиналы и медальные поединки, состоятся на «Арене Рига».

В остальном все будет как всегда в последние годы: две группы по восемь команд, в которых сыграют в один круг, после чего последние места вылетят из элитного дивизиона, а лучшие четверки в каждом октете пробьются в четвертьфинал и поведут борьбу за победу в матчах на вылет.

Сборная ОКР

Сборная России едет на этот чемпионат в очень необычном сочетании. Необычным будет даже само ее название — команда ОКР.

Это, естественно, связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в результате которых в этом и следующем году на официальных чемпионатах мира наши сборные лишены своего названия, а также национальных флага и гимна.

Их заменят логотип Олимпийского комитета России на белом фоне и музыка Петра Ильича Чайковского. При этом форма, в которой хоккеисты выступят на мировом форуме, все равно выполнена в национальных цветах, так что команда Валерия Брагина будет легко узнаваема издалека.

Для Брагина этот турнир — шанс проявить себя и доказать, что он может быть успешным тренером не только на уровне молодежки, где он справедливо получил прозвище «Валерия Камбэковича». На взрослом уровне у него так хорошо пока не получалось. Ни в ЦСКА, где он работал в 2012 году, ни в возглавляемом им сейчас питерском СКА. Поговаривают, что руководство клуба им недовольно, причем это было задолго до вылета в финале конференции от столичных армейцев.

Так что велика вероятность, что чемпионат мира будет лебединой песней наставника на посту национальной сборной, ведь уже много лет увольнение из СКА (которого пока, правда, не было) является синонимом отставки из главной команды страны.

При этом выиграть турнир российским хоккеистам будет очень сложно. Коронавирус постарался и тут, очень серьезно затруднив приезд из-за океана игроков НХЛ.

Те вымотаны тяжелым сезоном с постоянными выездными карантинами и домашними ограничениями и не очень горят желанием теперь лететь еще и на ЧМ. Конечно, это касается не только сборной России, но и она не досчиталась уже многих звезд.

Не сыграют в Риге игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также вратари клуба Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Не приедут в Латвию Денис Гурьянов, травмированный Александр Радулов и Антон Худобин, не попавшие вместе с «Далласом» в плей-офф в самый последний момент.

Многие россияне еще играют в первом раунде Кубка Стэнли, как, например, Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз», и Брагин уже сказал, что три места будут оставлены в заявке для энхаэловцев. Но велика вероятность, что приехать они смогут не раньше чем к четвертьфиналу-полуфиналу ЧМ.

До тех пор справляться придется своими силами, что несколько проще обычного, ведь в этом году ИИХФ расширила заявку на турнир, разрешив внести в нее аж 28 человек. Так что даже без трех заполненных мест в распоряжении тренерского штаба полноценный состав и три запасных!

При этом из НХЛ десант на данный момент невелик. Тут вообще нет голкиперов сильнейшей лиги мира, так что Александру Самонову (в первую очередь) и Ивану Фомичеву придется справляться самим.

В нападение приехали лишь Михаил Григоренко из «Коламбуса» и Александр Барабанов из «Сан-Хосе», которых, конечно, не назовешь звездами первой величины. Да и играть они, вероятно, будут в третьей тройке, что, правда, говорит скорее в пользу «Красной машины» — с таким третьим звеном можно побеждать.

Чуть легче в защите, где есть настоящая суперзвезда — Иван Проворов из «Филадельфии». Тут же проведший просто шикарный дебютный сезон в «Оттаве» Артем Зуб.

Помогут команде и Никита Задоров из «Чикаго», Владислав Гавриков из «Коламбуса», а еще подъедет Никита Нестеров, когда его «Калгари» на пару с «Ванкувером» наконец домучает бесконечный для них регулярный чемпионат (это случится уже примерно в полночь по московскому времени с 19-го на 20-е мая).

Безусловно, есть кому решать и из КХЛ. Главная ставка в атаке будет на связку из московского ЦСКА Константин Окулов — Максим Шалунов. У сборной России намечается отличное четвертое звено: Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Есть в команде новоиспеченный MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский, которого Брагин вполне может свести в одном звене со своим подопечным еще по молодежке Иваном Морозовым — одним из самых многообещающих центров страны.

Игорь Ожиганов и Алексей Марченко не испортят обедни в защите, к тому же они имеют и опыт игры за океаном, ну а где-то неожиданно попавший в состав Григорий Дронов из магнитогорского «Металлурга» ярко проявил себя в последних играх перед ЧМ.

Отдельно стоит отметить, что, пожалуй, впервые на таком турнире в штабе России будет отдельный человек, отвечающий за большинство. Это Константин Шафранов, несколько лет назад построивший классные спецбригады в «Автомобилисте», сейчас работавший в ставшем чемпионом «Авангарде» и, похоже, теперь перебирающийся в СКА.

Очень сложно сказать, на что наша команда может рассчитывать в Риге, но так даже и интереснее. Это даже близко не звездный состав, но финны примерно в таком же странном сочетании стали чемпионами на последнем мировом форуме, оставив не у дел много классных команд и игроков, в том числе и «засушив» наших в полуфинале.

Другие фавориты

В целом фавориты на чемпионате мира всегда одни и те же, но в этом году больше шансов может появиться у таких сборных, как Словакия, Швейцария или Германия. Первые и вторые, кстати, как и Швеция с Чехией, Данией, Великобританией и Белоруссией, попали в группу А к команде ОКР.

За белорусов на турнире сыграет Егор Шарангович из «Нью-Джерси». Чехи привезли Якуба Врану и Филипа Задину (оба — «Детройт»), Доминика Кубалика («Чикаго») и Филипа Хитила («Рейнджерс»), а защищать их ворота будет чемпион КХЛ с «Авангардом» Шимон Грубец, который был прекрасен на ЧМ и два года назад.

У шведов пока только пять энхаэловцев, но недооценивать Виктора Олофссона из «Баффало» или вингера «Анахайма» Рикарда Ракелля точно не стоит.

Главными звездами Канады станут Эндрю Манджипан и Диллон Дюбе из «Калгари», а также проведший яркий дебютный сезон за «Оттаву» Ник Пол. Состав «кленовых листьев» не выглядит угрожающим, но на самом деле он очень крепкий и точно никому не уступает.

Как и финский. Действующие чемпионы мира очень похожи на себя образца двухлетней давности, а их фирменные капканы могут стать неразрешимой проблемой для всех.

Ну а больше всего игроков из НХЛ, наверное, в сборной США, но вряд ли команду, ведомую Кевином Лабанком («Сан-Хосе») и Конором Гарландом («Аризона»), можно причислить к главным фаворитам. Разве что одноклубник Худобина по «Далласу» Джейк Оттинджер затащит на последнем рубеже.