«У судьи комплексы»: Карпин отстранен на 3 матча за бросок бутылки в сторону арбитра

Последняя игра Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21 сложилась для «Ростова» не лучшим образом. Желто-синие проиграли на своем поле «Краснодару» (1:3) и финишировали на девятом месте в турнирной таблице. Кроме того, в самой концовке уже ничего не решающего матча удаление получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин, который схлопотал две желтых карточки за две минуты.

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На 88-й минуте встречи специалист был наказан первым «горчичником» за споры с судьей, а уже на 90-й получил второе предупреждение за то, что кинул бутылку с водой в сторону резервного арбитра. Оставшись без своего наставника, «Ростов» пропустил третий мяч в компенсированное время и проиграл с еще более крупным счетом, уйдя в летний отпуск в испорченном настроении.

Сам Карпин не признал вины в произошедшем.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил»,

— цитировала специалиста пресс-служба «Ростова».

Также Карпин признался, что иногда на эмоциях может кинуть какой-либо предмет, если его вывела из себя ошибка подопечного. Однако к арбитрам такие жесты никогда не относились.

«Это самое странное удаление в тренерской карьере, которое я получал. Самое необычное и незаслуженное.

Смогу ли я больше никогда не кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

Пытался ли я после матча объяснить все это судье? Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял — что я еще могу сделать-то?» — заявил специалист в интервью Sport24.

Футбольный арбитр Игорь Федотов поддержал Карпина и предположил, что резервный судья ошибочно воспринял жест с бутылкой как агрессию в свою сторону.

«Информацию главный судья матча «Ростов» — «Краснодар» Алексей Матюнин получал от резервного — это была его инициатива. А вдаваться в подробности он не стал. А по Карпину вопрос: отчего он кинул? Опытный резервный бы на такое внимание не обратил. Кинул и кинул, попросили бы быть поспокойнее. А чудак посчитал, что кинули в него.

Конечно, Карпин бы не кидал в судей бутылку, он же не идиот! Если это был какой-то молодой арбитр, то понятно: хотел выслужиться»,

— цитирует Федотова «Чемпионат».

Однако Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), который разбирал данный инцидент по окончании сезона, посчитал нарушение Карпина весьма серьезным и довольно строго наказал его.

Наставник «Ростова» получил дисквалификацию на три матча, которую ему придется отбывать уже в начале следующего сезона.

Учитывая, как харизматичный специалист заряжает свою команду от бровки и в раздевалке, это будет большая потеря для желто-синих.

«Был зачитан рапорт резервного судьи Стрельцова, в которого была брошена бутылка:

«Карпин акцентированно бросил бутылку в мою сторону, которая пролетела около моей ноги в нескольких сантиметрах, потом позвал Матюнина».

Мы посмотрели видеозапись эпизода, приняли во внимание, что Карпин долго не покидал стадион. Все-таки бросок был в сторону судьи. Решение следующее: за попытку оказания физического воздействия дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата России по футболу», — приводит «Чемпионат» текст решения КДК.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «Газете.Ru», что «Ростов» может подать апелляцию на решение комитета и попытаться смягчить наказание Карпина.

«Эта санкция предусмотрена частью 4 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за попытку оказания физического воздействия на резервного арбитра.

«Попытка» — слово ключевое. Если бы было прямое воздействие, там совсем другая санкция. Главный судья Алексей Матюнин указал это в протоколе, а резервный судья в дополнительном рапорте написал, что был именно акцентированный бросок в него.

При дисквалификации на три матча уже в ближайшее время может быть подана апелляция. Само наказание будет действовать в следующем сезоне», — отметил Григорьянц.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что по видеозаписи невозможно точно определить, пытался Карпин попасть предметом в судью или нет. Однако Николаев склонен согласиться с наказанием тренера.

«На видеозаписи было видно, что Валерий Георгиевич бросает бутылку в левую от себя сторону. И по расположению понятно, что слева от него находится резервный судья. Насколько это было акцентированно? Если четко летела бутылка в резервного, то тогда можно говорить об адекватности наказания.

Но мы не можем об этом судить и не знаем, говорил какие-то слова Карпин или нет. Я знаю, что на КДК все настолько досконально разбирается, приглашаются все заинтересованные лица — и главный судья, и резервный судья, и, естественно, главный тренер. То есть все те люди, которые принимали участие в эпизоде. И запрашиваются все видеозаписи, которые имеются в распоряжении, в том числе у клуба. Не доверять решению не приходится», — констатировал Николаев.