«Будем разговаривать с юристами»: вылет «Ротора» из РПЛ вызвал скандал

Все матчи последнего тура чемпионата России, согласно всемирному правилу, играются в одно время, чтобы исключить малейшую возможность каких-либо сговоров или проведения других сомнительных операций при распределении итоговых мест в турнирной таблице. В нынешнем сезоне перед заключительным туром интриг хватало: не был известен клуб, который будет представлять РПЛ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, до конца не были известны участники квалификации Лиги конференций, а также стоял вопрос о том, кто же вылетит в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

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Ответы на все вопросы, кроме последнего, были известны уже в 16:00 по московскому времени 16 мая. К этому моменту прозвучал финальный свисток в семи из восьми игр 30-го тура. Но один матч к тому моменту так и не был сыгран.

В Уфе, где была запланирована встреча местной команды против тульского «Арсенала», в воскресенье стояла непредвиденная жара. Температура воздуха на поле превышала допустимое регламентом РПЛ значение 35℃, из-за чего стартовый свисток Сергея Карасева прозвучал на два часа позже.

Как этот факт влиял на турнирную борьбу? Все просто — обе команды, наряду с волгоградским «Ротором», стояли на грани вылета в Олимп-ФНЛ. Перед заключительной игрой сезона у сине-голубых было в активе 21 очко, у подопечных Алексея Стукалова — 22 очка, а у команды Дмитрия Парфенова — 23.

Юрий Батуренко выводил своих игроков на поле «Ак Барс Арены» в Казани, где «Рубин» боролся за выход в Лигу конференций. Очевидным фаворитом матча была команда Леонида Слуцкого, однако волгоградцы дали бой более опытному и титулованному оппоненту, сумев сохранить интригу по окончании первого тайма, завершившегося вничью. Казалось, что «Рубин» все же сумеет дожать соперников и возьмет три очка, но на 78-й минуте гости заработали пенальти: Фламарион не промахнулся и вывел «Ротор» вперед.

Этот гол окончательно спутал все расклады на дне таблицы РПЛ. Волгоградская команда набирала 24 очка и занимала спасительную 13-ю строчку, дающую право сыграть в новом сезоне Премьер-лиги, делая игру «Уфа» — «Арсенал» матчем за выживание.

Но счастье «Ротора» длилось всего 15 минут — уже в компенсированное время казанцы сравняли счет, добыли путевку в еврокубки и опустили гостей на одну позицию ниже. Перед началом игры в столице Башкортостана сине-голубые закончили сезон с 22 баллами и опережали «Уфу» лишь за счет преимущества в личных встречах. Таким образом, чтобы сохранить прописку в РПЛ, уфимцам было достаточно не проиграть немотивированному «Арсеналу», который точно оставался в элите отечественного футбола.

По ходу матча своего «Уфа» ни секунды не уступала в счете и завершила сезон минимальной победой — 2:1.

«Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать. Такие матчи должны начинаться в одно время, так как «Уфа» с «Арсеналом» сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов», — заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский ТАСС по ходу встречи в столице Башкортостана.

После финального свистка в Уфе болельщики волгоградского «Ротора» обратились к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову из-за переноса матча «Уфа» — «Арсенал».

«Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете — 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол.

Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте фанатов «Ротора».

«Мы просим Вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, комментируя произошедшее, сослался на регламент чемпионата.

«Здесь нам по большому счету нечего комментировать. Это не была наша просьба, решение клубов или что-то подобное. Есть соответствующий пункт регламента соревнования, это юридическая норма, которая четко прописана. Играть при той температуре, которая была на момент начала матча в Уфе, нельзя. Это вопрос здоровья футболистов, других участников матча. Решение обоснованное», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом Sport24.

В свою очередь Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала заявление по поводу переноса матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом», где также объяснила позднее начало игры желанием обезопасить игроков.

«Решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в сообщении лиги.

Доказать нарушение правил проведения матчей чемпионата России волгоградцам будет крайне непросто. Судьба команды была в руках футболистов, и, сохрани «Ротор» победный счет в матче с «Рубином», никаких споров по поводу правомерности переноса игры «Уфа» — «Арсенал» не возникло бы.