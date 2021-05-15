Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Смена Хабиба пришла: Чарльз Оливейра — новый чемпион UFC

Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Хьюстоне завершился очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 262. В главном событии вечера за ставший вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова пояс в легком весе бразилец Чарльз Оливейра нокаутировал американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
08:00

На этом «Газета.Ru» завершает трансляцию. До свидания.

07:55

UFC 262 определенно получился. И только благодаря участникам главного боя, которые определили нового чемпиона. Нет сомнений, что не только с поясом, но с бонусом Оливейра точно уедет сегодня с арены. Почти 11 лет прошло с дебюта Оливейры UFC, а титул ему покорился только на 27-й бой. Особенная история бразильца.

07:50

«Я вам обещаю, что в последующие 12 месяцев я еще выйду на бой за титул. Я настроен серьезно», — заявил Чендлер.

07:50

«Майкл говорил, что я не умею держать давление. Он бил, бил и снова бил, но я здесь с поясом», — говорит Оливейра.

07:50

Тот самый момент:

07:45

Чарльз Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе, 11-й по счету. Достойная смена Хабиба Нурмагомедова.

07:42

Вот это да! Оливейра пару минут назад был сам на грани нокаута, а на старте второго раунда решил пойти по такому же пути, пошатнул Чендлера шикарным левым боковым, зажал американца у сетки и еще серией ударов добил. Судье ничего не оставалось, кроме как останавливать бой.

07:40

Невероятный по насыщенности первый раунд! Попытка гильотины от Чендлера, затем удушение сзади от Оливейры, огромная сечка на брови бразильца и буквально несколько ударов, которым не хватило Чендлеру до досрочной победы нокаутом.

07:30

Пришло время главного события вечера! Майкл Чендлер (22-5) и Чарльз Оливейра (30-8, БН:1) определят нового чемпиона UFC в легком весе.

У Чендлера пока только один бой в промоушене — победа нокаутом над Дэном Хукером. А вот его соперника уже настоящая легенда UFC, Оливейра выступает в главной лиге мира с 2010(!) года, рекордсмен по финишам и сабмишенам и является одним из любимчиков болельщиков. Действующая победная серия бразильца составляет восемь боев. Это будет интересно.

07:15

Под гул трибун единогласным решением судьи отдают победу Бенеилу Дариушу — 30-27. Это позволит ему ворваться в топ-5 рейтинга. А вот Фергюсону придется основательно подумать о завершении карьеры после третьего поражения подряд.

07:15

Редкий бой Фергюсона, когда фанаты недовольно свистят. А все потому, что Дариуш прогнозируемо с первого раунда пошел в борьбу, где у Тони есть пробелы. В общей сложности около 12 минут контроля на счету Бенеила, и, справедливости ради, был он лучше Фергюсона и в стойке тоже. Самый серьезный эпизод произошел во втором раунде, когда Дариуш вышел на скручивание пятки, но Эль Кукуй, как он умеет, стерпел боль и заставил соперника сбросить захват. И примерно в таком ключе прошли все три раунда. Дождемся решения, однако все тут понятно уже.

06:55

Наконец, настало время события ко-мейн ивента. «Народный чемпион» Тони Фергюсон (25-5), еще недавно считавшийся самым опасным легковесом, не считая Хабиба, после двух разгромных поражений подряд выходит на бой с восходящей надеждой дивизиона Бенеилом Дариушем (20-4-1). Дариуш несколько лет назад был на грани увольнения, но сумел восстать из пепла практически, и сейчас идет на серии из шести побед подряд. Именно на него сегодня делают ставку многие эксперты и букмекеры.

06:40

Отчаянно свистели трибуны Шнелю и Бонторину — очень уж осторожно подошли бойцы к поединок. Шнель, очевидно, был значительно лучше готов, но Бонторин взвинтил темп за несколько минут до финального гонга и едва не нокаутировал американца. Судьи посчитали, что бразилец победил единогласно — тоже довольно спорно. Тем не менее Бонторин закрывает неприятную серию из двух поражений и сохраняет себе будущее в UFC.

06:20

Пока не входящие в топ-15 рейтинга легчайшего дивизиона Мэтт Шнель (15-5) и Рожериу Бонторин (16-3, БН:1) проведут сбой бой в промежуточном весе, поскольку бразилец не сделал лимит и теперь отдаст часть гонорара сопернику. Шнель, ко всему прочему, изначально должен был встретиться с Алексом Пересом, а Бонторин в итоге принял поединок на коротком уведомлении. Посмотрим, что из этого выйдет.

06:10

Судьи довольно неоднозначно отдают победу Чукагян. В целом преимущество как минимум в двух раундах было у Араухо, а во второй пятиминутке Чукагян, между прочим, практически постучала, когда Вивиан вышла на прием, и это наверняка будет широко обсуждаться в свете результата. Так или иначе, вторая победа подряд одержана Чукагян.

05:50

Появляются в клетке бывшая претендентка на титул Кэтлин Чукагян (15-4) и девушка с четырьмя победами при одном поражении Вивиан Араухо (10-2), которая тоже делает активные шаги к титульнику. Сегодня встречаются второй и седьмой номера рейтинга женского наилегчайшего веса, возможно, определяя будущую соперницу для Валентины Шевченко.

05:35

Два с половиной раунда Барбоза нещадно отвешивал лоукики Бургосу так, что у американца весь торс и конечности в огромных красных отметинах. А в третьем раунде у Эдсона прошла классная двойка с попаданием в висок. Примерно секунд пять после этого Бургос простоял с поднятыми руками, далее его повело и последовало падение даже без вмешательства, а Барбоза еще и два удара на добивании набросил сопернику. Мощная победа Эдсона Барбозы.

05:20

Открывает главный кард бой ветерана Эдсон Барбозы (21-9) и девятого номера рейтинга полулегковесов Шейна Бургоса (13-2). Некогда соперник Нурмагомедова, считавшийся в свое время топом легкого дивизиона, в последних семи боях потерпел пять поражений, а также сменил дивизион. Учитывая то, с какими рвением UFC увольняет всех в последнее время, в случае поражения сегодня это можно коснуться и Барбозы.

05:10

В главном карде состоятся следующие поединки:

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш

Мэтт Шнель — Рожериу Бонторин

Кэтлин Чукагян — Вивиан Араухо

Шейн Бургос — Эдсон Барбоза

close
05:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 262, где состоится бой Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер за чемпионский пояс в легком весе.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку