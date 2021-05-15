Смена Хабиба пришла: Чарльз Оливейра — новый чемпион UFC

Редкий бой Фергюсона, когда фанаты недовольно свистят. А все потому, что Дариуш прогнозируемо с первого раунда пошел в борьбу, где у Тони есть пробелы. В общей сложности около 12 минут контроля на счету Бенеила, и, справедливости ради, был он лучше Фергюсона и в стойке тоже. Самый серьезный эпизод произошел во втором раунде, когда Дариуш вышел на скручивание пятки, но Эль Кукуй, как он умеет, стерпел боль и заставил соперника сбросить захват. И примерно в таком ключе прошли все три раунда. Дождемся решения, однако все тут понятно уже.