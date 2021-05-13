Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
Евро-2020 РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
«Устроил тут клоунаду!» Как избивали менеджера «Спартака»

Появились подробности избиения менеджера «Спартака» Фетисова

Напавшим на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова оказался 31-летний сотрудник коммунального предприятия: во время драки мужчина обвинил менеджера клуба в симулировании и после этого принялся еще сильнее избивать сотрудника красно-белых. В настоящий момент предполагаемый преступник задержан.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Об избиении Антона Фетисова стало известно в конце прошлой недели. В «Спартаке» не стали исключать, что поводом к нападению на директора клуба по связям с общественностью могла стать профессиональная деятельность, однако отметили, что более вероятной версией является бытовой конфликт.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что 9 мая Фетисов вместе с супругой и сестрой отдыхал в одном из ресторанов Москвы (Telegram-канал Baza уточняет, что это был район Новокосино). На выходе из заведения менеджер красно-белых увидел, как мужчина из неизвестной компании в составе пяти человек избивает мужчину, и попытался урегулировать потасовку. В результате у Фетисова завязалась непродолжительная ссора с главным зачинщиком драки, который впоследствии избил и его. Как утверждает Baza, сотрудник «Спартака» смог самостоятельно добраться до дома и вызвать скорую помощь. У Фетисова диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга легкой степени, госпитализировав его в реанимацию нейрохирургического отделения.

«Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно — конфликт мог быть спровоцирован специально, — и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал», — ответил Мележиков РБ на вопрос о том, с чем можно связывать нападение на Фетисова.

12 мая Baza и Life сообщили, что подозреваемый в нападении на Фетисова задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 31-летний Жафяр Боровков, он переехал в Москву из Пензы и работает монтажником коммунального предприятия «Мосводоканал». По информации источников, мужчина уже дал признательные показания.

В свою очередь «Мутко против» раскрыл подробности избиения Фетисова, о которых ранее не было известно.

Так, Telegram-каналу стало известно, что сотрудник «Спартака», пропустив серию ударов от Боровкова, упал на землю и ненадолго потерял сознание. Когда Фетисов пришел в себя и попытался подняться, нападавший обвинил его в симуляции травм. Свидетели конфликта утверждают, что

Боровков произнес фразу: «Да че он придуривается, устроили тут клоунаду!» А после нанес еще несколько ударов пострадавшему, и Фетисов снова упал, ударившись головой о бордюр.

Помимо прочего, во время следственных мероприятий Боровков вел себя несдержанно и вызывающе. В частности, на опознании он требовал от свидетелей снять маски, чтобы запомнить их лица, пишет «Мутко против».

В отношении Боровкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. Защита Боровкова пытается добиться переквалификации статьи на более мягкую: адвокаты считают, что у их подзащитного не было умысла нанести тяжкий вред здоровью Фетисову. Полиция также изучает видеоматериалы, изъятые из бара, где напали на функционера.

Что касается состояния Фетисова, то менеджер, как он сам сообщил, в настоящий момент переведен из реанимационного отделения в обычную палату. Сотрудник «Спартака» поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь»,

— приводятся слова Фетисова в Telegram-канале «Дай ударитЬ».

Фетисов занимает должность директора по связям с общественностью московского «Спартака» с июня прошлого года, на посту он сменил Антона Лисина. До этого Фетисов работал на аналогичной должности в «БКС Банке», а в начале 2000-х трудился в столичном «Динамо».

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку