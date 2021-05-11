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«Как заставить его играть, если он не хочет?» «Фиорентина» ждет Кокорина

Тренер «Фиорентины» надеется на участие Кокорина в последних матчах сезона

Александр Кокорин до сих пор не провел ни одного матча под руководством Джузеппе Якини, а теперь ждет в «Фиорентине» нового тренера. Им может стать Дженнаро Гаттузо, которому руководство клуба позволит провести тотальную чистку состава.
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8 мая «Фиорентина» на своем поле неожиданно «всухую» обыграла борющийся за путевку в Лигу чемпионов римский «Лацио» и формально решила задачу по сохранению прописки в Серии А. Математические шансы на то, что «фиалки» опустятся в зону вылета, еще остаются, но вероятность того, что флорентийцы проиграют во всех трех оставшихся матчах при соответствующей победной серии «Беневенто», который в последний раз побеждал еще в марте благодаря сенсационному голу принадлежащему московскому ЦСКА голу Адольфо Гайча в ворота «Ювентуса», ничтожно мала.

Несмотря на это, проблем у «Фиорентины» еще предостаточно, и одна из них — кадровая. Речь в данном случае идет не о недостатке футболистов, а, наоборот, в переизбытке игроков, не соответствующих уровню для борьбы за место в еврокубках. Александр Кокорин в их числе.

Этой зимой российский форвард, перейдя из московского «Спартака» в «Фиорентину», подписал с итальянцами выгодный для себя контракт на 3,5 года, однако за четыре проведенных во Флоренции месяца он себя так и не проявил, сыграв за новый клуб в общей сложности лишь 77 минут в трех матчах и отметившись лишь одной желтой карточкой. Причиной столь невпечатляющего выступления Кокорина является мышечная травма бедра, которая беспокоила его еще в «Спартаке». Из-за нее нападающему даже пришлось обратиться к услугам врачей известной римской клиники «Вилла Стюарт». Лишь в начале мая россиянин возобновил тренировки в общей группе и даже впервые за два месяца попал в заявку на матч с «Лацио». В нем он, правда, участия так и не принял и запомнился только своим присутствием в победной раздевалке, в которой футболисты поздравили Джузеппе Якини с 57-летием.

«Кокорин только начал работать с командой, недавно восстановился от травмы. Психологически ему нужно работать на максимуме, надеюсь, мы увидим его в оставшихся матчах на поле. Он доступен для игры, несмотря на две мышечные травмы. Александр пригодился бы нам на финальном отрезке, но как заставить его играть и делать то, чего он не хочет? Мы не должны так поступать»,

— сказал Якини перед тем, как включить его в заявку на 36-го тура Серии А с «Кальяри».

Сам главный тренер «Фиорентины» до сих пор Кокорина в деле не видел, а если ситуация так и не изменится, то и не увидит вовсе. На свой пост итальянский специалист вернулся после того, как его предшественник Чезаре Пранделли добровольно подал в отставку не по футбольным причинам в конце марта. Но по окончании сезона продолжать во многом вынужденное сотрудничество с «Фиорентиной» Якини не станет, и летом в клуб придет новый тренер.

«Меня позвали сюда в трудную минуту, и я не мог отказать по трем причинам. Во-первых, я очень привязан к цветам «Фиорентины», я хотел показать это в такой сложный момент. Во-вторых, президент клуба всегда относился ко мне с большим уважением. Наконец, у меня сложились тесные отношения с командой, мы все вместе пережили пандемию и все исходившие от нее трудности. Перед нами поставлена непростая цель, и мы имеем все, чтобы достичь ее. Но когда сезон закончится, я пойду своим путем. Не знаю, продолжу ли я тренировать, но в футболе никогда не говорят «никогда», — подчеркнул Якини.

Таким образом, Кокорин «переживет» во Флоренции уже второго тренера за столь небольшой срок. Новым наставником форварда, по информации ряда итальянских СМИ, должен стать Дженнаро Гаттузо, чей контракт с «Наполи» истекает этим летом, и нового соглашения стороны, с большой долей вероятности, не достигнут. По слухам,

«Фиорентина» предложила Гаттузо контракт на два года с зарплатой в €2 млн за сезон, а также гарантирует ему полную свободу действий вплоть до влияния на трансферную политику клуба и перестройки состава по мере необходимости. Это может коснуться и Кокорина, хотя с ним «фиалкам» будет проблематично расстаться, избежав при этом одностороннего расторжения контракта со всеми вытекающими из этого финансовыми трудностями.

В переговорах с 43-летним тренером флорентийцы находятся на протяжении, как минимум, месяца и в мае значительно продвинулись в них. В Италии убеждены, что Гаттузо — идеальный вариант для «Фиорентины» прямо сейчас, если команда действительно намерена вернуться на международную арену.

«Есть три наиболее важных момента, при которых Гаттузо станет для «Фиорентины» отличным выбором. Первый — это умение расположить к себе коллектив. В «Палермо», «Пизе», «Милане», «Наполи» и вообще везде вряд ли найдется футболист, который плохо отзовется о работе Рино. Дженнаро еще в период своей футбольной карьеры был тем, кто создавал вокруг себя команду и руководил ей на поле, это качество свойственно ему и сейчас. «Фиорентине» это нужно как никогда раньше. Даже в Неаполе он показал, что даже в самые трудные моменты он не проигрывает. С ним можно ждать возвращения «фиалок» в Европу. Во-вторых, Гаттузо еще очень голоден как тренер. В качестве футболиста он выиграл абсолютно все, но теперь хочет добиться того же на тренерском мостике. «Фиорентина» станет для него отличным вариантом. Здесь от него не будут требовать попадания в Лигу чемпионов сразу же, а, напротив, дадут возможность и время на создание большого проекта. Так что для Рино переезд во Флоренцию станет шагом назад лишь на бумаге, но на деле — это прекрасная возможность взобраться на вершины. В-третьих, Гаттузо получит поддержку от владельца и президента клуба Рокко Коммиссо. Похоже, они имеют одинаковую ДНК. Оба по своей натуре уверенные и решительные бойцы, которым для решения личных вопросов будет достаточно одного рукопожатия», — написал в своей колонке обозреватель Sky Sport Italia и Fiorentina News Марко Дель Олио.

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