Российская дуэль в Риме: Карацев и Медведев сразятся на турнире ATP

Жребий свел двух российских теннисистов уже во втором круге престижного турнира «Мастерс» в Риме. В первом круге Аслан Карацев оказался сильнее 46-й ракетки мира серба Миомира Кецмановича и теперь сыграет с Даниилом Медведевым, который начинает турнирный путь со второго круга. Всего на турнире в Риме Россию представляли четверо спортсменов, один из которых — Карен Хачанов — уже покинул турнир.

Ранее Карацев и Медведев на уровне ATP друг с другом не играли, зато встречались в менее престижных турнирах. В 2014 году они провели матч в рамках второго круга квалификации Кубка Кремля, тогда победу одержал Карацев. В 2016 году они пересеклись на «челленджере» в Казани, тогда Медведев снова уступил.

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Встреча Карацева в третьем круге римского турнира с Кецмановичем продлилась 1 час 44 минуты и завершилась победой россиянина в двух сетах — 7:6, 6:4. Карацев по ходу матча сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки, а процент выигрышей первой подачи составил 51.

По мнению заслуженного мастера спорта России, известного советского и российского теннисиста Андрея Чеснокова, встреча двух россиян станет настоящим испытанием для Медведева. Именно для Медведева, хотя он расположился гораздо выше Карацева в рейтинге ATP — на второй позиции, а его соперник занимает 27-е место.

«То, что Аслан прошел первый круг, закономерно. Но для Даниила Медведева будет очень серьезным испытанием — встретиться с Карацевым, который находится просто в невероятной форме. Карацев играет уверенно и обыгрывает практически всех. Я так понимаю, у него сегодня нет авторитета и такого игрока, на котором он мог бы споткнуться. Предстоящий матч будет для Дани Медведева крайне сложным и тяжелым», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что счет матча Карацева с Кецмановичем не должен вводить в заблуждение, поскольку на самом деле победу россиянин одержал достаточно уверенно.

«Для Карацева это была хорошая подготовка и разминка перед встречей с Медведевым. Даниилу будет крайне тяжело играть — ему придется показать все, на что он способен. Мне очень жалко, что уже во втором круге сыграют друг против друга два россиянина.

Тот рейтинг, который имеет Карацев на сегодняшний день, не соответствует его уровню — Аслан играет лучше. Тем более, если так посмотреть, все очки, которые он заработал, он получил за этот год. Ему терять нечего. И если он продолжит так играть, то точно будет в топ-8», — убежден Чесноков.

Сложность для Медведева в предстоящей игре заключается еще и в том, что он традиционно не очень силен на грунте, обращает внимание эксперт. Кроме того, Даниил Медведев начинает выступление на турнире сразу со второго круга, и здесь у Карацева есть преимущество, поскольку он уже вошел в игровой ритм.

«Если взять выступления Дани на грунте в прошлом или позапрошлом году, это не лучшее для него покрытие. Он четыре раза играл на «Ролан Гаррос» и четырежды проиграл первый круг. Победы дают уверенность, и это необходимо для того, чтобы играть на земле или на харде. Вот Карацев в первом матче уже почувствовал нервы, корт, мячи. И получил уверенность, заряд, он уже в нужном ритме и в игровой колее. А Дане придется с Асланом играть свой первый матч на турнире и показывать свои уникальные возможности.

В прошлом году в Гамбурге он не играл первый круг и во втором проиграл Уго Умберу 4:6, 3:6. Важно не только находиться в хорошей форме, иногда важна и «халява» по турнирной сетке, какая-то удача. Играл бы Медведев против условного Тейлора Фритца, ему бы было гораздо проще и легче. Но что поделать — придется ему играть против Карацева. Мне очень интересно, чем закончится это противостояние», — заключил Чесноков.

В мужской части сетки турнира в Риме Россию представляли четверо теннисистов — помимо Карацева и Медведева, это также Карен Хачанов и Андрей Рублев. Хачанов начинал свой турнирный путь поединком с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Сначала спортсмены обменялись выигранными сетами в равной борьбе, а в решающем сете россиянин совсем сдался — 0:6.

Андрей Рублев, как и Медведев, стартует в Риме со второго круга.

10 мая обновился рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Медведев поднялся на второе место, с которого он сместил именитого испанца Рафаэля Надаля. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович.

Карен Хачанов опустился на несколько позиций — теперь он занимает 24-е место. Аслан Карацев занимает 27 строчку. Четвертый россиянин Андрей Рублев удерживает седьмую позицию в рейтинге.

Четыре дня назад Медведев вылетел в третьем круге на турнире «Мастерс» в Мадриде. Это был первый турнир россиянина после перенесенного коронавируса.

Стартовав со второго круга и выиграв в нем у испанца Алехандро Давидовича Фокины, Медведев сошел с турнирной дистанции уже после следующего матча. Впрочем, победой в первом круге Даниил Медведев прервал шестиматчевую или, если по-другому, двухлетнюю серию неудач на грунте, так что итог выступлений в Мадриде для Медведева не совсем печальный.

В проигранном матче чилийцу Кристиану Гарину россиянин запомнился на столько своей игрой, сколько скандалом со зрителями и судьей.

Россиянин по ходу третьего сета начал ругаться с двумя зрителями на трибунах, которые, очевидно, досаждали ему на протяжении всего матча. В процессе ссоры Медведев крикнул по-русски: «Рот закрой!»

На этом все не закончилось, и по ходу следующего гейма россиянин задал в сторону трибун вопрос: «Как твоя жалкая жизнь?», после чего несколько раз попросил болельщика-оппонента «заткнуться».

В итоге арбитр на вышке вынес россиянину предупреждение. Чуть позже это вызвало еще один приступ недовольства у третьей ракетки мира, поскольку рефери объяснил свою реакцию на поведение спортсмена тем, что не знал о помехах со стороны зрителей.

«Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2:14 на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо», — отметил теннисист.

Третий и решающий сет Медведев в итоге уступил со счетом 1:6.