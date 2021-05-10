«За «Ювентус» было стыдно»: Роналду провалился, «Милан» выбросил туринцев из Лиги чемпионов

«Ювентус» на своем поле разгромно проиграл «Милану» (0:3) и вылетел из топ-4 турнирной таблицы Серии А. Это первая гостевая победа «россонери» над туринцами за десять лет, и она означает невероятное: прямо сейчас команда во главе с Криштиану Роналду не попадает в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Всего за три тура до конца чемпионата туринцы занимают чистую пятую строчку в таблице с 69 очками, а впереди — «Наполи» (70), «Милан» (72), «Аталанта» Алексея Миранчука (тоже набрала 72 балла, но обгоняет «Милан» по дополнительным показателям) и уже официально оформивший чемпионский титул «Интер» (85).

Ecco la classifica della #SerieATIM a 3 giornate dal termine!



Cosa ti aspetti dal finale di stagione? #WeAreCalcio pic.twitter.com/Mx3DyejNr3 — Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2021

Катастрофы еще не произошло: «Ювентус» вполне может навязать борьбу за попадание в топ-4 сразу трем командам, поскольку «Наполи», «Милан» и «Аталанта» находятся от него на расстоянии трех очков. Однако учитывая, что в последний месяц бывший гегемон Италии регулярно чередует победы с ничьими и поражениями, а также тот факт, что в предпоследнем туре его ждет очная встреча с мощной «Аталантой», невольно возникает мысль, что катастрофа все же произойдет.

«Ювентус» не смог собраться и выдать свой максимум даже в важнейшем матче с «Миланом», который на момент начала встречи являлся его ближайшим соперником в борьбе за Лигу чемпионов: туринцы занимали в таблице четвертое место, которое нужно было оборонять, а «россонери» — пятое.

Однако вместо ожесточенной борьбы за самый престижный еврокубок «Ювентус» пропустил три безответных мяча — от 21-летнего Браима Диаса, который арендован «Миланом» у мадридского «Реала», Анте Ребича, который вышел на замену вместо получившего травму Златана Ибрагимовича, а также от 23-летнего британца Фикайо Томори. И это еще Франк Кессье не реализовал пенальти, заработанный Браимом Диасом на 58-й минуте встречи.

В то же время лидер атаки «Ювентуса» Криштиану Роналду нанес за весь матч всего два удара по воротам, и оба — мимо створа. Также звездный португалец предпринял четыре попытки обыграть соперников на дриблинге, но успешно завершилась только одна.

Судя по пассивности на поле, обладатель пяти «Золотых мячей» уже полностью занят мыслями об уходе в другой клуб.

В случае непопадания в Лигу чемпионов «Ювентус» лишится серьезных выплат от УЕФА и не сможет выплачивать Роналду зарплату в размере 31 млн евро, а значит, будет вынужден расстаться с нападающим. Поскольку вероятность такого расклада весьма велика, легендарная «семерка» уже давно начала рассматривать варианты для возможного трансфера. Все громче муссируются слухи о переход в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». В такой ситуации сложно сконцентрироваться на борьбе на поле.

Вероятно, что последние игры с клубом проводит и Андреа Пирло, чей дебютный сезон в качестве главного тренера явно не задался.

После разгрома от «Милана» специалисту пришлось снова отвечать на вопрос о своей возможной отставке.

«Накануне встречи я отмечал, что команда хорошо выглядела в течение недели, мы тренировались с правильным настроем и хорошей концентрацией. Игроки были убеждены, что смогут показать отличный футбол. Но на деле все оказалось иначе.

«Ювентус» начал матч довольно качественно, но затем все пошло не по плану, что и вылилось в конечный результат. Сейчас сложно объяснить, почему так произошло. Многие идеи не сработали. Когда ты уступаешь в таком важном матче со счетом 0:3, это означает, что многое не сработало, но мне нужно проанализировать матч, а затем с холодной головой обсудить это с ребятами.

Что я думаю об отставке или увольнении по собственному желанию? Я не уйду.

Я согласился за эту роль с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я нахожусь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, поэтому буду продолжать делать свою работу, пока мне это позволяют», — цитирует Пирло Football Italia.

За последние три года Пирло — уже третий тренер во главе «Ювентуса» и первый, кому не покорилась Серия А, а также грозит непопадание даже в топ-4. Специалисту явно не хватает опыта. Он был отличным игроком, но тренерскую карьеру начал лишь в июле 2020 года, став наставником молодежки «Ювентуса», а уже спустя десять дней, после резкого увольнения Маурицио Сарри, его назначили главным тренером основной команды. Сейчас итальянец, по сути, набивает свои первые шишки в качестве тренера, но обходятся они «Ювентусу» очень дорого.

«За «Ювентус» было стыдно. Эта команда просто не существовала в первом тайме. У туринцев не было никаких идей, а «Милан» справился со своей задачей, при этом не совершая чего-то сложного»,

— подытожил Фабио Капелло в комментарии Sky Sport.