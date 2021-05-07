«Реал» выставил засмеявшегося после игры Азара на трансфер

Что случилось

В среду, 5 мая мадридский «Реал» потерпел в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» болезненное поражение от лондонского «Челси» ответном поединке полуфинала и вылетел из Лиги чемпионов.

«Сливочные» пропустили два мяча, но на самом деле могли получить намного больше, если бы Кай Хавертц и компания были не так расточительны да на последнем рубеже не тащил Тибо Куртуа.

У самих мадридцев было всего два голевых момента, но Эдуар Менди еще в первом тайме потащил оба опасных удара Карима Бензема. Все!

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А вот дорогостоящий бельгиец Эден Азар, на которого при покупке два года назад возлагались такие надежды, провел блеклый матч, ничем особенно не отметившись, зато вингер проявил себя после финального свистка.

Правда, не с лучшей стороны. Азара, перешедший в «королевский клуб» как раз из «Челси», после финального свистка остался на поле пообщаться с бывшими одноклубниками, но он не просто разговаривал, а заливисто смеялся.

Реакция

В Мадриде всегда остро реагируют и на игру, и на поведение футболистов. Особенно после поражений. Особенно после больших поражений. Реакция на смех Азара вышла крайне бурной.

Marca, оценивая действия футболистов «Реала» в матче с «Челси», оставила бельгийца без оценки. И это при том, что тот пробежал 10,6 км — больше всех в своей команде.

AS разгромил футболиста заголовком и жестким первым абзацем материала, посвященного поведению и игре вингера.

«Плохая шутка Азара»: «Полный «Сантьяго Бернабеу» видел его вживую только девять раз до коронавируса – и он забил один гол «Гранаде». Наверное, если бы не пандемия, его барабанные перепонки сотрясались бы от свиста – как это уже было с Гаретом Бэйлом», — написало издание.

Еще жестче по футболисту прошлись в популярном телешоу про футбол El Chiringuito, часто публикующем важные инсайды и информацию из клуба.

Ведущий Хосеп Педрероль начал с зачитывания «твитов» болельщиков «королевского клуба», буквально заполнивших социальную сеть своим негодованием:

«Азар ни на секунду не может оставаться в «Реале», «Азар смеется над всеми», «Азар два года издевается над мадридизмом», «Азар бьет по мадридизму», «Зидан дает ему возможности, которых Азар не заслужил, а тот смеется над всеми».

Сам Педрероль тоже не был беспристрастен и буквально чеканил все эти высказывания, а затем поделился инсайдом, словно зачитал игроку приговор.

«Цель «Реала» – подписать Мбаппе. Азар выставлен на трансфер. Его не считают неприкасаемым. Не относились к нему так и до начала трансферного окна. Но его будет сложно продать», — подчеркнул ведущий.

ESPN, также зачастую пользующийся инсайдерской информацией из топ-клубов Европы, подтвердил, что ситуация для игрока сейчас стала максимально проблемной, так как возмущены его поведением были и в клубном руководстве.

«Я прошу прощения. Сегодня прочитал множество мнений о себе. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала». Я всегда мечтал играл за «Реал» и приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Hala Madrid!»,

– написал, столкнувшись с океаном критики сам Азар, но, похоже, уже поздно.

Повод для войны

Возмущение фанатов вполне понятно. Всегда обидно вылетать в шаге от финала Лиги чемпионов, а когда самый дорогой игрок команды сразу после поражения хохочет вместе с соперниками, становится еще неприятнее.

Ну а когда он при этом не показывает своей игры, которой от него ждут, и вообще не оправдывает трансфер...

Кажется, отчуди такое, к примеру, Карим Бензема, это нашло бы понимание у фанатов: ну что ж, француз является лучшим игроком команды в этом сезоне, тащит ее как может и полностью выкладывается, ничего страшного, что он с кем-то пошутил после игры.

Но одно дело уступающий по голам в Ла Лиге только Лионелю Месси нападающий, а другое Азар, который сразу после своего 100-миллионного трансфера приехал в Мадрид с лишним весом, забил в девяти первых матчах чемпионата Испании только один гол при одной голевой передаче, а затем начал получать одну за другой травмы, подолгу восстанавливаясь от них.

Может быть, в самих травмах футболист и не был виноват, по крайней мере не во всех: в матче с «ПСЖ» в прошлой Лиге чемпионов одноклубник по сборной Тома Менье грубым приемом повредил игроку ногу, а от лишнего веса Азар в итоге избавился.

Но проблема в том, что дорогостоящий актив не работает. Факт в том, что огромные €100 млн «Реал» мог потратить на усиление с куда большей пользой, а сейчас, когда клуб понес убытки от пандемии коронавируса, но при этом нуждается в обновлении, проступок Азара стал финальной точкой.

Этаким casus belli, то есть поводом для войны, как говорили еще в Древнем Риме. Флорентино Перес разочаровался в игроке раньше, а сейчас воспользовался моментом, когда за того не сможет замолвить слово даже очень хотевший видеть игрока в своей команде Зинедин Зидан. А уж болельщики поймут и поддержат выставление на трансфер.

Продать Азара действительно будет не очень просто, но лишь из-за ситуации с финансовым кризисом клубов. Так, он по-прежнему остается дорогим и качественным футболистом, который до испанского периода вообще не получал тяжелых травм и редко пропускал матчи.

Вполне возможно, здоровье игрока восстановится в других условиях и атмосфере. Ну а «горячий» Азар — лучший после Месси скоростной дриблер мира. Статистически, а не субъективно.

«Реал» же считает каждую копейку в борьбе не только за Мбаппе, но и за Эрлинга Холанда, которого также хочет подписать Перес. И при этом давно не обновлявшему свой стартовый состав клубу требуется свежая кровь как минимум в центре поля да и в защите не помешает.

Так что, похоже, дни Азара в Мадриде сочтены. Спасти его могут только отсутствие реального спроса и Зидан. Если последний, конечно, не уйдет сам, поскольку слухов о его усталости от работы в последнее время все больше.