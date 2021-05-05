«Рецидивист с длинной историей»: клуб Панарина возмутился отсутствием дисквалификации Уилсона

Одна из главных звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин точно пропустит остаток сезона из-за травмы. Догадки журналистов об этом начали появляться сразу после скандального матча «Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», в котором состоялась массовая драка игроков обеих команд, спровоцированная канадским нападающим «Кэпс» Томом Уилсоном. Панарин тогда пострадал довольно сильно — Уилсон приложил его головой об лед, после чего россиянин не смог продолжить игру.

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Теперь информация о длительном вылете Хлебушка подтвердилась официально — об этом заявил на пресс-конференции главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн.

Утверждается, что Панарин страдает от повреждения «нижней части тела», и это еще далеко не худшее, что могло с ним случиться после конфликта с Уилсоном. Напомним, в том матче канадский одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» сцепился сразу с двумя русскими хоккеистами.

Сначала он ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, который на тот момент не представлял никакой угрозы ни ему лично, ни воротам «Кэпиталз», и вообще не видел, кто его бьет. А затем в ходе общей потасовки канадец очень грязно обошелся с Панариным: сбил с него шлем, потянул сзади за волосы и ударил головой об лед.

После окончания массовой заварушки Уилсон продолжил провоцировать соперника, напрягая воображаемые мускулы и изображая походку Конора Макгрегора.

За все эти выходки Уилсон получил лишь 14 минут штрафа, что позволило ему вернуться на лед еще по ходу матча и даже забросить последнюю шайбу «Вашингтона» в пустые ворота «Рейнджерс», установив итоговый счет 6:3.

После этого представители «синерубашечников» и вся североамериканская пресса требовали длительной дисквалификации нападающего, который давно перешел все границы. В нынешнем сезоне Уилсон уже получал отстранение на семь матчей за грубый фол на защитнике «Бостон Брюинз» Брэндоне Карло. В том эпизоде Карло находился у борта, а Уилсон со всего маху влетел ему локтем в голову и приложил об стекло. Пострадавший был отправлен в больницу с сотрясением, а после выписки страдал резкими перепадами настроения и затуманенным зрением.

Казалось, что теперь Уилсона накажут еще серьезнее — отстранят не только на четыре оставшихся матча регулярного чемпионата, но и на весь плей-офф НХЛ, в который «Вашингтон» уже пробился. Но, к огромному удивлению хоккейной общественности, департамент НХЛ по безопасности игроков принял решение лишь оштрафовать канадского нападающего на $5 тысяч — сущие копейки для него. При этом он не получил ни одного матча дисквалификации.

Под постом департамента в Twitter, в котором было объявлено об этих санкциях, уже набралось более семи тысяч комментариев, среди которых трудно найти хотя бы один положительный.

Более 1,2 тысячи лайков набрал пост пользователя Jimmy Chen, который пообещал больше никогда не смотреть матчи НХЛ и не покупать атрибутику, чтобы не поддерживать этот цирк:

«Это решение — абсолютный позор для НХЛ. Я переключаюсь на лигу бейсбола, где знают, как защищать собственных игроков».

«Этой выходкой Уилсон напугал Джорджа Парроса (главу департамента НХЛ по безопасности игроков. — «Газета.Ru»), — пошутил Sukhi, прикрепив фото канадца в образе Макгрегора.

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«И снова Джордж Паррос не смог справиться со своими обязанностями главы департамента по безопасности. Если бы он понимал больше, то поступил бы правильно и наказал бы Уилсона. Последствия его выходки для Панарина могли быть куда страшнее», — отметил пользователь Sam.

Мнение простых болельщиков поддержало и руководство «Рейнджерс». Так, главный тренер Куинн заявил, что не согласен с итоговым наказанием Уилсона.

«Абсолютно не поддерживаю это решение. Все люди из хоккея и, разумеется, все ребята в нашей команде очень разочарованы.

Уилсон перешел черту дозволенного. Панарин тогда остался без шлема, был уязвим и получил травму. Произошло уже очень много всего, за что можно было бы дисквалифицировать Уилсона»,

— считает специалист.

В соцсетях «Рейнджерс» появилось официальное заявление клуба с требованием уволить Парроса с поста главы департамента по безопасности игроков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» невероятно разочарован тем, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не отстранен от матчей за тот ужасающий акт насилия, который он совершил в прошлом матче.

Уилсон — рецидивист с длинной историей подобных инцидентов, и для нас стал шоком тот факт, что НХЛ и ее департамент по безопасности не сумели принять необходимых мер и не запретили ему участвовать в матчах на неопределенный срок.

Опасные и безрассудные действия Уилсона привели к травме Артемия Панарина, которая помешает ему снова играть в этом сезоне. Мы рассматриваем это как нарушение обязанностей главы департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса, и считаем, что он непригоден для продолжения работы на своей должности», — говорится в заявлении клуба.

Серьезно возмущена и североамериканская пресса.

«Департамент по безопасности игроков НХЛ не нашел убедительных доказательств того, что Уилсон бросил Панарина на лед, схватив за волосы», — иронично написал известный журналист Грег Вышински в Twitter, спародировав официальный стиль сообщений лиги.

«Штраф в $5 тысяч — это 0,00097 от его зарплаты», — отметил спортивный обозреватель Аарон Порцлайн.

«Интересно, каким компроматом на НХЛ обладают Уилсон и «Вашингтон»? Это решение смехотворно!» — считает другой обозреватель Джимми Мерфи.

А обозреватель The Athletic Рик Карпинелло обрушился на НХЛ с пространной критикой в своей статье.

«В НХЛ парочка идиотов может очернить эмблему лиги и увести все внимание от хоккея. Самый грязный злодей из всех — нападающий, который постоянно ищет шанс нанести травму сопернику, — снова применил грязный прием и сделал это против Панарина

— одного из главных джентльменов лиги (серьезного кандидата на «Леди Бинг Трофи» — награду за честную борьбу и порядочное поведение на льду) и одного из самых ценных игроков лиги, финалиста «Харт Трофи» прошлого сезона (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. — «Газета.Ru»).

Непотопляемый Том Уилсон при полном попустительстве НХЛ, департамента по безопасности игроков (какое абсурдное название), боязливых и некомпетентных судей, снова совершил такой поступок. Это был невменяемый акт чистого насилия, за который его даже не выгнали с матча.

Посмотрите на эпизод. Бучневич лежит лицом вниз. Уилсон падает ему на голову (разумеется, абсолютно случайно). Затем лицо Бучневича прижато ко льду клюшкой Уилсона, а Уилсон его бьет. Потом, когда Панарин попытался его оттащить, он схватил его за волосы и швырнул на лед головой вниз. И как минимум один раз ударил Панарина.

Наши замечательные арбитры дали этому Уилсону лишь четыре минуты за грубость и десять минут за все эти нападения. А потом они сумели сделать этот цирк еще абсурднее, выписав штраф за грубость Панарину, у которого за весь сезон только два удаления.

Артемий к тому времени уже закончил матч из-за травмы», — отметил обозреватель.

Интересно, пересмотрит ли НХЛ наказание для Уилсона или пойдет до конца в своем необъяснимом решении его защитить. Важно отметить, что даже сам «Вашингтон» удалил твит в поддержку канадца. Изначально после драки на льду пресс-служба «столичных» выложила запись с фотографией Уилсона и шутливой подписью «Мы выбираем насилие», но вскоре этот пост исчез. Видимо, отвечающие за соцсети люди пересмотрели повтор избиения Панарина и поняли, что такое насилие они все же не поддерживают.