Сделал два гола и расплакался: Зинченко — герой матча «Ман Сити» и «ПСЖ»

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на своем поле (2:0), благодаря чему уверенно превзошел соперника по сумме двух встреч (4:1) и впервые в своей истории пробился в финал этого турнира.

Для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы это событие является очень знаковым: он не выводил свои команды в финал ЛЧ уже десять лет. В последний раз каталонскому специалисту удавалось сделать это с «Барселоной» в далеком сезоне-2010/11.

Тогда сине-гранатовые одержали победу над «Манчестер Юнайтед» и стали победителями самого престижного еврокубка. Может быть, сейчас Гвардиоле удастся повторить этот успех и с «Сити».

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Также благодаря победе над «ПСЖ» небесно-голубые установили два важных достижения для английских клубов в Лиге чемпионов. Во-первых, «Ман Сити» — первая команда из Англии, которой удалось одержать 11 побед в одном розыгрыше Лиги чемпионов (и количество еще может увеличиться за счет финала).

Во-вторых, «горожане» стали обладателями самой длинной победной серии в ЛЧ среди английских клубов — они побеждают семь игр подряд: по два раза обыграли «ПСЖ» (2:1, 2:0) в полуфинале, дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1) в четвертьфинале и менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0) в 1/8 финала, а также разгромили со счетом 3:0 «Марсель» в последнем матче группового этапа. Нарушает эту красивую серию только ничья с «Порту» (0:0), а до этого были одержаны четыре победы подряд — над тем же «Порту» (3:1), «Марселем» (3:0), и дважды — над «Олимпиакосом» (3:0, 1:0).

Таким образом, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл все матчи, за исключением одного — ничьей с «Порту». Просто космические показатели.

В ответном матче полуфинала против «ПСЖ» англичане даже не позволили именитому сопернику ни разу пробить в створ. Парижане нанесли 14 ударов, но из них девять были заблокированы, а остальные пять пролетели мимо ворот.

Такое достижение дорогого стоит в матче против команды, в составе которой выступали такие игроки, как Неймар и Анхель Ди Мария. Впрочем, в каких-то моментах «Сити» откровенно повезло: например, когда мяч пролетал в сантиметрах от «девятки» после удара Ди Марии или попадал в перекладину после попытки Маркиньоса. На это указал даже Гвардиола.

«В таких матчах все может решить какая-то мелочь — гол от бедра в первой игре или же попадание Маркиньоса в перекладину в первом тайме.

Вспомним, как «Манчестер Юнайтед» взял трофей из-за того, что Терри поскользнулся, или победу над «Баварией» на последней минуте, а «Реал» выиграл титул у «Атлетико» на 93-й минуте. Это настолько сложный турнир, что мне кажется, что он как-то связан со звездами на небе», — приводит слова специалиста «Би-би-си».

Также Гвардиола справедливо отметил силу соперника.

«Обыграть команду, которая выбила из турнира «Барселону» и «Баварию», с общим счетом 4:1 — это много значит для нас.

«ПСЖ» каждый год выигрывает Лигу 1. Эта команда создана для побед, они боролись до конца. Мы тоже были сконцентрированными и достигли цели», — подытожил наставник.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подчеркнул, что его команда владела инициативой в матче, но ей не хватило немного везения.

«Мы показали тот футбол, который и планировали. Стартовали в матче очень хорошо, создавали моменты и доминировали над «Манчестер Сити», что весьма непросто сделать. Но иногда в футболе нужна какая-то доля удачи в отдельных эпизодах.

Поздравляю «Сити» с невероятным сезоном. После шести или семи сезонов работы дела у Гвардиолы идут прекрасно», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Также специалист подчеркнул, что отсутствие в составе «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который получил травму в матче с «Лансом», не может быть оправданием итоговому результату, поскольку команда и без него играла неплохо.

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, оформивший дубль в этом матче, отметил, что по ходу встречи футболисты «ПСЖ» потеряли контроль над собой и начали действовать довольно грубо.

«Это была отличная игра. Мы снова не очень удачно стартовали, но забили гол и почувствовали себя более комфортно. Второй тайм провели лучше. Мы могли забить больше голов.

У игроков «ПСЖ» сдали нервы, соперники начали нас пинать. После красной карточки Ди Марии (он намеренно наступил на ногу Фернандиньо во время спора за пределами поля. — «Газета.Ru») стало комфортнее»,

— приводит слова Мареза BT Sport.

При этом игроки французского клуба заявили, что их выводили из себя решения арбитра, который якобы оскорбительно с ними общался.

«Рефери послал меня в грубой форме. Если бы я послал его, то получил бы дисквалификацию на десять матчей. Конечно, я много разговариваю с арбитрами, но никогда их не посылаю», — утверждал полузащитник Марко Верратти.

На грубость арбитра жаловался и Андер Эррера, который заявил, что судья якобы оскорбил его одноклубника Леандро Паредеса.

«Мы были лучше на протяжении 70 минут. Мы пробовали все, атаковали, бежали вперед. Мы уходим с высоко поднятыми головами.

Судья сегодня сказал Леандро Паредесу идти к черту. Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на три или четыре матча»,

— приводит слова Эрреры RMC.

После второго гола «Ман Сити» матч действительно чуть не превратился в сплошные разборки — игроки «ПСЖ» от отчаяния совсем потеряли контроль над собой. Однако это навредило только им самим — шансы отыграться при такой сумбурной игре свелись к нулю, а праздник «горожан» испортить все равно было невозможно.

Отдельно хотелось бы порадоваться за Александра Зинченко — украинского хавбека, которого Гвардиола перепрофилировал в левого защитника. 24-летний футболист провел на поле все 90 минут и сыграл большую роль в обоих голах англичан.

В первом случае он здорово принял длинную передачу от вратаря Эдерсона и покатил с фланга в центр на Кевина Де Брейне, который нанес удар по воротам, а на отскоке первым оказался Марез, забивший гол.

Во втором случае украинец перехватил мяч после неточной передачи Флоренци и снова отдал на Де Брейне, начав быструю контратаку «горожан», которая завершилась голом Мареза с пары метров. Кроме того, защитник показал лучший процент точных передач среди футболистов стартового состава «Ман Сити» — 95,7%. Отличный результат для игрока, который нередко играет на обострение.

Всего шесть лет назад Зинченко играл в любительской лиги московского района Митино после ухода из донецкого «Шахтера», затем подписал контракт с «Уфой» и год блистал в Российской премьер-лиге, благодаря чему его агенту удалось убедить «Манчестер Сити» купить игрока, а теперь он выходит в финал Лиги чемпионов!

Настоящая футбольная сказка. После финального свистка Зинченко опустился на колени и не смог сдержать слез, а вскоре в его Instagram появилась запись: «Еще один шаг».

Соперник «Манчестер Сити» по финалу Лиги чемпионов определится сегодня, 5 мая, в матче «Челси» — «Реал», который начнется в 22.00 по московскому времени.