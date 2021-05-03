«Ему даже медаль не оставили»: Чинахов со скандалом покинул «Авангард» ради США

Одна из главных надежд российского хоккея, 20-летний Егор Чинахов со скандалом покинул родной клуб — омский «Авангард», в академии которого воспитывался с юных лет, а в сезоне-2019/20 блестяще дебютировал на высшем уровне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В первый же сезон молодой нападающий стал игроком основного состава и помог команде стать чемпионом страны: «ястребы» впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ Чинахов провел 32 матча, забросил десять шайб и отдал семь голевых передач, а в плей-офф сыграл 21 встречу и отличился пятью голами и двумя ассистами. Это весьма солидные показатели для вчерашнего юниора.

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Кроме того, в сезоне-2019/20 молодой нападающий был впервые вызван во взрослую сборную России на финский этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. На этом турнире Чинахов забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, ярко проявив себя на высшем международном уровне.

Уверенная игра 20-летнего хоккеиста привела к тому, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» выбрал его уже в первом раунде драфта-2020 под общим 21-м номером.

Сам воспитанник омского хоккея признавался, что не ожидал такого результата, поскольку в прошлом сезоне его не выбрал ни один клуб НХЛ. По этой причине Чинахов даже не стал смотреть церемонию драфта, однако неожиданно для себя был выбран довольно рано и даже получил поздравления от российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

И теперь, спустя семь месяцев после драфта, талантливый нападающий уезжает за океан. Он подписал с «Коламбусом» трехлетний контракт новичка и дебютирует за команду в следующем сезоне. 30 апреля у Чинахова истек договор с «Авангардом», и он просто не стал его продлевать.

NEWS: #CBJ have signed 2020 1st round pick Yegor Chinakhov to a three-year entry level contract beginning in the 2020-21 season.



The forward helped Avangard Omsk win the 2021 KHL Gagarin Cup.https://t.co/LokTTPSOET — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) May 2, 2021

С одной стороны, отъезд сейчас — это большой риск. Лишь один удачный сезон на взрослом уровне в КХЛ — и сразу за океан, к статусному тренеру Джону Торторелле, который не будет церемониться и долго возиться с новичком, если тот окажется не способен поддерживать сумасшедший уровень НХЛ.

С другой стороны, понять торопливость Чинахова можно — если «Коламбус» уже сам зовет, то сложно сохранить голову холодной и отказаться от такого шанса. А вдруг повезет и получится блеснуть сразу? Это же настоящая американская мечта.

«Новый шаг в моей жизни», — написал Чинахов в Twitter, комментируя подписание контракта с «Блю Джекетс».

a new step in my life pic.twitter.com/SQ2xTSk4A7 — Egor Chinakhov (@EgorChinakhov) May 2, 2021

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен высоко оценил игровые качества 20-летнего россиянина:

«Мы очень довольны, что подписали с Егором контракт новичка, и воодушевлены тем, что он теперь в команде «Блю Джекетс» и сделает следующий шаг в карьере с нами. Это умный, динамичный игрок, который провел весьма хороший дебютный сезон в КХЛ и мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития уже в качестве хоккеиста нашего клуба».

Стоит отметить, что Кекяляйнен восхищался навыками Чинахова еще в тот момент, когда эксперты НХЛ даже не знали, кто это такой, и недоумевали, зачем «Коламбус» задрафтовал его уже в первом раунде.

«Я думаю, этот парень обладает отличными качествами, хорошо видит площадку, ведет игру, хорош в борьбе один на один, а также у него умопомрачительный бросок,

— говорил генменеджер «мундиров» осенью 2020 года. — У Егора много разных качеств, которые, на наш взгляд, он сможет перенести на свою игру в НХЛ. По этой причине мы задрафтовали его так рано».

Теперь на сайте НХЛ вышла целая статья про игровые преимущества Чинахова, автор которой призвал обратить внимание на потрясающий бросок россиянина, назвав его «пушкой» и приводя в пример различные видео, вроде этого:

Yegor Chinakhov rifles first goal of 2021 #GagarinCupFinal! pic.twitter.com/pFaUqL9w0S — KHL (@khl_eng) April 18, 2021

Также за океаном положительно оценили умение Чинахова играть в обороне.

«Посмотрите этот хайлайт из матча Кубка Гагарина: Чинахов возвращается назад в защиту и своим телом накрывает потенциальный бросок игрока ЦСКА», — написал автор материала, прикрепив соответствующий ролик.

Жёстко, но в рамках дозволенного — так действует Егор Чинахов pic.twitter.com/JFAnIJmLHB — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 24, 2021

Восхитили американцев и навыки россиянина при игре один в один.

В общем, в НХЛ 20-летнего таланта встречают с распростертыми объятиями, чему вроде бы надо радоваться. Однако в «Авангарде» это решение восприняли с обидой, что было очевидно по официальному заявлению клуба о прощании с игроком.

«Мы сделали все, что от нас зависело: работали над развитием Егора с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с Егором, — подчеркнул генеральный менеджер команды Алексей Волков. — Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Егор станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи».

Чуть позже информационное пространство взорвал агент Чинахова Шуми Бабаев, который обвинил клуб в неуважении к игроку.

Напомним, из-за подозрения на коронавирус нападающий не праздновал с командой чемпионство, сидя в отеле в Балашихе. Бабаев пожаловался, что команда даже не оставила ему медали и не отправила в номер кубок, чтобы он мог отпраздновать. Также агент заявил, что после победы в Кубке Гагарина, оформленной 28 апреля, руководство клуба не выходило с ним на связь и не обсуждало вопрос о продлении контракта.

«Мы официально объявляли, что будем принимать решение о продолжении карьеры на следующий день после последней игры. Как вы думаете, за эти дни после окончания плей-офф со мной кто-либо связывался о его продолжении карьеры в «Авангарде»? Я понимаю — празднование, все были сильно заняты, но никто не выходил на связь. Значит, не заинтересованы, — предположил Бабаев в интервью «СЭ». — Второй момент. Главный тренер Боб Хартли — единственный человек, который позвонил из раздевалки и поздравил Егора с кубком.

Все это время Егор был в отеле рядом с ареной. Скажите, пожалуйста, Егор заслужил медаль? А потрогать кубок и поднять его над головой за все эти три дня? К сожалению, ни того ни другого не было. Ему даже медаль не оставили.

Как я узнал у одного из сотрудников, ему не хватило медали. Ему ее никто не принес. Сейчас ему заказали новую медаль. Вот он болеет — так принесите парню кубок, дайте его потрогать, поцеловать, поднять над головой. Он что, прокаженный? Вот вам и все отношение клуба к игроку».

В ответ на эти обвинения пресс-служба «Авангарда» выпустила официальное заявление, из которого стало понятно, почему клуб обиделся на игрока. Как выяснилось, дело не только в том, что талантливый нападающий бесплатно покидает родную команду, но и в том, как это произошло.

Согласно утверждениям «ястребов», Чинахов едва ли не сбежал из команды, договорившись о переходе в «Коламбус» намного раньше окончания сезона, что стало неожиданностью для руководства.

Также в пресс-службе подчеркнули, что вели с агентом Бабаевым переговоры о продлении контракта еще с ноября 2020 года, а новое, улучшенное предложение по договору для Чинахова было подготовлено в марте 2021-го.

«Тренерский штаб «Авангарда» уверен, что хоккеисту еще рано пробовать себя на уровне НХЛ, необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно проявить себя за океаном. Яркий пример тому — воспитанник «Авангарда» Илья Михеев, игрок основного состава «Торонто Мейпл Лифс», — говорится в заявлении команды. — Клуб готов был предложить Егору Чинахову достойные условия как в плане контракта, так и в плане развития — специалистами «Авангарда» был разработан индивидуальный план для хоккеиста. Мы хотели бы видеть Егора лидером команды, которая вернется в Омск, примером для воспитанников нашей Академии.

Однако у агента Егора Чинахова оказались совершенно другие планы — не услышав наших аргументов, он постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ. Причем сделано это было максимально некорректным образом.

Еще за десять дней до окончания сезона клуб узнал о том, что Чинахов решил уехать в «Коламбус», косвенно это подтверждал и сам Егор, рассказав о назначенной записи в посольстве США для получения визы. При этом агент хоккеиста по-прежнему все отрицал. А в ночь на 1 мая в Twitter-аккаунте Бабаева появляется фото Чинахова в форме «Коламбуса».

В ответ на претензии Бабаева по поводу не врученной Чинахову медали и кубка в пресс-службе «Авангарда» подчеркнули, что доступ к игроку был ограничен по причине коронавируса и это было физически невозможно сделать. Также «ястребы» прокомментировали заявление Бабаева о том, что в случае неудачного начала в «Коламбусе» у хоккеиста «не возникнет проблем» с тем, чтобы отправиться во временную аренду в родной клуб.

«У нас был очень честный диалог с «Коламбусом». Было понятно, что если что-то вдруг не заладится — хотя мы об этом даже думать не хотим, основная задача — попасть в состав, — то никаких проблем с арендой в Омск не будет. Мы знаем и понимаем, куда едем», — говорил агент «СЭ».

«Вопрос возвращения Чинахова в Омск будет обсуждаться только после окончания контракта с «Коламбусом», — твердо заявили в пресс-службе «ястребов».

Таким образом, отношения воспитанника с «Авангардом» окончательно расстроились. Сам юноша попытался напоследок примириться с фанатами.

«Уважаемые болельщики! Вы знаете, что я принял решение уехать в «Коламбус». С самого детства у меня была мечта выиграть Кубок Гагарина в составе родного «Авангарда», и это случилось в первый же год моей карьеры в КХЛ. Я благодарен клубу, академии, своему тренеру Угольникову О.В. и, конечно, Бобу Хартли за то, что они для меня сделали. Именно они сыграли огромную роль в том, что я был выбран в первом раунде драфта НХЛ.

А это моя вторая мечта, на осуществление которой, как мне кажется, я имею право! Иначе зачем все это? У кого есть мечта, тот меня поймет! Я никуда не сбегал, до сих пор нахожусь в гостинице Балашихи. Спасибо всем, кто в меня верит! И кто не верит, тоже спасибо, будет стимул доказать!» — написал игрок у себя в Instagram.

Остается надеяться, что Чинахов сумеет покорить НХЛ так же быстро, как родную лигу, — за один сезон. Иначе зачем это все?