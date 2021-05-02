Семак сделал «Зенит» чемпионом 3-й раз подряд, но до Романцева еще далеко

Петербургский «Зенит» на своем поле играюче разобрался с московским «Локомотивом» и за два тура до конца сезона стал чемпионом России. Еще в июне прошлого года гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев, что руководством к столетию клуба, которое петербуржцы отметят в 2025 году, поставлена задача добиться появления над эмблемой второй звезды, сигнализирующей о наличии у команды десяти чемпионских титулов. С учетом установленных еще во времена СССР достижений таковых у «Зенита» теперь восемь (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

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Но только сегодня петербуржцы впервые в своей истории завоевали звание лучшего клуба страны в третий раз подряд, и произошло это под руководством Сергея Семака.

В восьмой раз в истории. В шестой раз досрочно.



В третий раз подряд!



МЫ — ЧЕМПИОНЫ! #ГородЗолотой pic.twitter.com/32RDc1N9gv — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Еще будучи игроком «Зенита» Семака дважды выигрывал чемпионский титул, а теперь превзошел самого себя в качестве тренера. Пост наставника сине-бело-голубых он занял в мае 2018 года, и с тех пор его команда неизменно занимает первое место по итогам сезона. Три победы из трех возможных — достижение впечатляющее, хотя он и несколько меркнет на фоне провала в Лиге чемпионов. Самого Семака неудачи в Европе, правда, не беспокоят.

«Не променял бы чемпионство на плей-офф Лиги чемпионов. Выход из группы — это здорово, но дальше что? Это же не титул. Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов» — говорил Семак в интервью «СЭ».

Тем не менее, легендой «Зенита» 45-летний специалист уже стал, выведя клуб на второе место в рейтинге лучших команд именно России. Теперь у сине-бело-голубых семь чемпионств в новейшей истории, и по этому показателю петербуржцы обошли ЦСКА. До «Спартака» — еще три победы. Обошел Семак и Лучано Спаллетти, с которым «Зенит» дважды становился лучшим в стране, а также и своего бывшего наставника по «Рубину» Курбана Бердыева. Но до лучшего Семаку еще далеко.

Сейчас Сергей Богданович по количеству побед в РПЛ в качестве тренера встал в один ряд с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким. Следующий рубеж — Валерий Газзаев, который возводил на вершину Олимпа «Аланию» и трижды ЦСКА.

Звание лучшего же тренера в истории России остается непоколебимым и останется таковым еще долго — Олег Романцев восемь раз становился чемпионом страны вместе с московским «Спартаком». Причем он же и был первым тренером, кто установил уникальное достижение, приведя красно-белых к золотым медалям три раза подряд (1992, 1993, 1994). Его же Романцев позднее и превзошел, когда его «Спартак» пять раз кряду становился чемпионом России (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

И это без учета 1996 года, когда спартаковцы также завоевали золотые медали, но уже под руководством Георгия Ярцева, которому Романцев уступил место ради работы в национальной сборной.

Замахнется ли на эти достижения Семак, сказать с полной уверенностью сложно. В «Зените» он имеет все необходимые для этого условия и ресурсы, и то, что его команда на сегодняшний является лучшей в стране, — факт неоспоримый. Пока же его контракт с петербуржцами будет действовать как минимум один год, а по истечении срока соглашение может быть продлено еще на один. Случится это или нет — зависит от самого Семака.

«Не так важно, сколько у меня теперь титулов. Важно, что мы сегодня выиграли. Мы счастливы. Ребята — молодцы. Это подарок для болельщиков, поздравляю их с заслуженным чемпионством. То, что это третья победа подряд, — это круто. Легко не бывает никогда. Этот год был для нас сложный, но мы в нужное время собираемся, все отдают все ради команды. Каждый год «Зенит» был хорош по-своему», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».