Чемпионство «Сити» отсрочено: фанаты сорвали дерби «Юнайтед» — «Ливерпуль»

Буднично обыграв в 34-м туре лиги «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Сити» сделал очередной шаг к золоту и мог забрать его заочно. Для этого «горожанам» было необходимо, чтобы в этом же туре потерпел поражение их ближайший соперник «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» же предстоял не просто матч, а суперважное Северо-западное дерби с «Ливерпулем». Вот такая английская ирония: поражение «Юнайтед» своим врагам из Ливерпуля подарило бы золото ненавистным соседям из Манчестера.

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Однако самого дерби в запланированные сроки не состоялось.

В Англии еще не утихла волна ненависти к клубам-основателям европейской Суперлиги, в число которых вошли шесть команд из АПЛ. «Ман Юнайтед» — среди них. Фанатов «Красных дьяволов» такое положение дел не устроило, и они организовали стихийные акции протестов, выступив главным образом против руководства клуба, которым владеет семья американских бизнесменов Глейзеров. Их отставки болельщики требовали и ранее, но после создания Суперлиги особенно рьяно.

В день дерби с «Ливерпулем» часть фанатов заблокировала вход в отель, где расположились игроки «Юнайтед» перед матчем, а остальная часть и вовсе проникла на поле «Олд Траффорда», зажигая файеры и запуская ракетницы на трибуны, закрытые специальными баннерами.

Huge turnout at Old Trafford by Manchester United fans.



pic.twitter.com/0UIQb3IaD6 — Stan Collymore (@StanCollymore) May 2, 2021

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club's ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

Полиция и иные сотрудники, отвечавшие за безопасность, к подобному перфомансу фанатов оказались не готовы. По информации ряда английских СМИ, болельщики якобы находились в сговоре с одним из стюардов стадиона, а по пути к полю через один из проходов арены повредили ограждения так, что устранить повреждения к экспресс-режиме не представилось возможным. По слухам, один из болельщиков даже проник в раздевалку одной из команд.

Разогнать толпу и вывести болельщиков за пределы территории «Олд Траффорд» полиции (в том числе и конной) удалось лишь через полчаса после их прорыва на поле. Затем в течение еще одного часа организаторы совместно с руководством Премьер-лиги рассматривали все варианты развития событий: например, с переносом матча на один, два или даже три часа.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.



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Однако в итоге АПЛ была вынуждена объявить об отмене игры. Пока что не полной, а лишь о переносе встречи на неопределенный срок.

«Коллективным решением обоих клубов, полиции, Премьер-лиги и властей Манчестера матч был перенесен. Общая безопасность в пределах стадиона «Олд Траффорд» имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем чувства всех болельщиков, но осуждаем все акты насилия и преступность, особенно с учетом нарушений карантинных мер. Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось столкнуться с опасной ситуации. Этому нет места в футболе», — говорится в заявлении Премьер-лиги.

С соответствующим сообщением выступил и «МЮ», к которому как принимающему лицу могут быть применены санкции за неорганизацию безопасности на домашней арене. Впрочем, о лишении команды очков или технического поражения речи не идет: вероятнее всего, правоохранительные органы проведут особое расследование, чтобы найти виновников произошедшего и наказать конкретно их.

«Мы полностью признаем право наших фанатов на свободное выражение своего мнение и даже на протесты, однако о произошедших сегодня событиях, поставивших под угрозу персонал стадиона и полицию, мы сожалеем. Клуб окажет полное содействие полиции в ходе последующих расследованиях», — отметили в стане «Юнайтед».

Таким образом, Хосеп Гвардиола и его банда сегодня чемпионства не дождутся, и если команда все же запланировала общую встречу, как это сделал год назад «Ливерпуль», то воскресный вечер будет проведен без какого-либо повода.