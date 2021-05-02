Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
Евро-2020 РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Конте отомстил «Ювентусу»: клуб Миранчука принес золото «Интеру»

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2020/21

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, прервав гегемонию «Ювентуса». Команде Антонио Конте помог клуб Алексея Миранчука, не справившийся с середняком Серии А.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Когда руководство «Ювентуса» назначило главным тренером команды совершенно неопытного Андре Пирло, то было ясно, что этот сезон станет для туринцев переходным и, соответственно, проблемным. Но вряд ли болельщики были готовы к тому, что действительно произойдет с их клубом, который в очередной раз громко провалился в Лиге чемпионов, а теперь и вовсе рискует остаться без путевки в главный турнир континента на следующий соревновательный год. Дела у «бьянконери» сложились настолько плохо, что команда не просто выбыла из претендентов на чемпионство, а вовсе о золоте даже и не думает.

1 мая в топку были отправлены уже и последние мысли о победе «Юве», и поспособствовал этому лидер нынешнего розыгрыша Серии А миланский «Интер», без проблем разобравшийся с «Кротоне» (2:0) и набравший 82 очка. Разрыв между туринцами и «нерадзурри» составил уже 16 очков, что означало лишь одно — «Ювентус» потерял всякие шансы зацепиться за титул, и впервые с 2012 года скудетто будут праздновать не в Турине.

Чтобы понимать, как много времени прошло с последнего раза, когда чемпионом Италии становился не «Ювентус», достаточно вспомнить события, произошедшие десять лет назад:

-- женская сборная России по баскетболу в третий и пока что последний раз стала чемпионом Европы;

-- молодежная российская сборная по хоккею под руководством Валерия Брагина завоевала свое последнее золото на чемпионате мира в Баффало;

-- Виталий Петров стал первым российским гонщиком в истории, который поднялся на подиум по итогам гонки в «Формуле-1», когда занял третье место на Гран-при Австралии;

-- хоккеисты «Локомотива» погибли в страшной авиакатастрофе под Ярославлем;

в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение, за которым последовало мощное цунами, спровоцировавшее аварию на АЭС Фукусима-1;

-- в Пакистане был ликвидирован лидер террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усама бен Ладен;

-- последнее до «Ювентуса» чемпионство отпраздновал «Милан» вместе со Златаном Ибрагимовичем, который выступает за «россонери» и сегодня.

Теперь скудетто возвращается в Милан, но отмечают триумф не красно-черные, а их заклятые враги — «Интер», где больше всех и провалу «Юве», и победе клуба рад главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Завоевать золото «Интер» мог 8 мая, взяв очки в домашнем матче с «Сампдорией», но «Аталанта» Алексея Миранчука не заставила черно-синих ждать долгожданной победы и передала им титул на шесть дней раньше и заочно. «Интеру» было достаточно того, чтобы бергамаски не смогли обыграть «Сассуоло», и подопечные Джана Пьеро Гасперини не подвели.

Для «Аталанты» матч на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре» сложился совсем не лучшим образом: уже в середине первого тайма бергамаски потеряли своего основного вратаря Пьерлуиджи Голлини, который получил прямую красную карточку за фол последней надежды, затем уже при счете 1:0 в свою пользу оборона «Аталанты» на ровном месте «придумала» пенальти в свои ворота, который реализовал Доменико Берарди, а уже в конце встречи Луис Мурьель при 11-метровом не смог переиграть Андреа Консильи.

В итоге 1:1 — ничья, победу в которой одержал «Интер», ставший чемпионом Италии впервые с 2010 года, когда команду к последнему (до сегодняшнего дня) титулу привел Жозе Моуринью.

По ходу нынешнего сезона «Интер» бесперебойно шел в числе лидеров и до некоторого времени бился за первую строчку с «Миланом». Но на дистанции более готовой к борьбе за скудетто оказались именно команда Антонио Конте, у которой уже к началу весны конкурентов формально не осталось.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку