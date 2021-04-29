Играть рядом с Месси: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

С приходом Жоана Лапорты в «Барселоне» наступила относительная стабильность. Новый-старый президент, как и обещал, работает над новыми топ-трансферами, уже контактировав с представителями лидера дортмундской «Боруссии» и самого многообещающего футболиста мира Эрлинга Холанда. В последние недели новости также активно отправляют в «Барсу» и Неймара.

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Несмотря на то что бразилец находится уже на продвинутой стадии переговоров о продлении контракта с «Пари Сен-Жермен», по информации Mundo Deportivo, вопрос еще не решен. Действующее трудовое соглашение Неймара с парижским суперклубом действительно до лета 2022 года, и в случае его отказа от пролонгации контракта со следующего января он сможет беспрепятственно общаться с другими командами о бесплатном трансфере. Даже в случае желания «ПСЖ» хоть сколько-нибудь заработать на продаже нападающего зимой, эта сумма будет значительно меньше, чем от перехода ближайшим летом. На днях Неймар заявил, что «вопрос по контракту практически решен», и что он «по-настоящему счастлив в Париже». Однако бразилец также отметил, что новое соглашение подписывать не спешит.

Так вот, как утверждает MD, это якобы связано с намерением Неймара вновь играть в одной команде с Лионелем Месси в следующем сезоне.

Игрок прекрасно осведомлен о ситуации с будущим Месси в «Барселоне» и предполагает, что в нынешних обстоятельствах «ПСЖ» очень далек от трансфера аргентинца. Во французских СМИ считают, что Неймар все еще хочет вернуться в каталонский клуб, о чем просил неоднократно после своего переезда в Париж, и оптимистичные заявления на публике о продлении его контракта на деле мало о чем могут говорить. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи это подозревает, уверены источники, поскольку подпись под соглашением он должен был поставить еще перед полуфиналом Лиги чемпионов. В «ПСЖ» всегда относились с опаской к Неймару, понимая, что пока контракт не подписан, то существуют разные варианты развития событий. Один из факторов, который заставляет нервничать парижан, это то, что сын бразильца Дави Лукка вместе со своей матерью снова переехали в столицу Каталонии.

Похожим образом Неймар вел себя и четыре года назад, когда со скандалом уходил из «Барсы» в «ПСЖ», давая обещания остаться и тайно ведя переговоры с парижанами. Итог известен.

В «Барселоне» же, беря во внимание напряженные отношение с «ПСЖ», сохраняют молчание по поводу Неймара. Хотя, как пишут в прессе, клуб отлично знает о планах бразильца и будет готов включиться в переговоры, когда для того настанет подходящий момент. При этом приоритетом Лапорты остается подписание Холанда, однако он понимает, что в краткосрочной перспективе воплотить этот трансфер очень сложно с финансовой точки зрения — казна «Барселона» пострадала очень серьезно от пандемии, а деятельность бывшего президента Жозепа Бартомеу и вовсе поставила клуб на грань банкротства. Поэтому, если в стане сине-гранатовых будут осознавать реальность возвращения Неймара, то отказываться от этого не станут. Возможны разные варианты: «Барса» точно не готова удовлетворить финансовые аппетиты «ПСЖ», но считает возможным вернуться к обсуждению обмена с доплатой.

Позиция Неймара здесь должна стать определяющей, так как парижанам уже будет невыгодно его удерживать, учитывая заканчивающийся контракт.

В «Барселоне», впрочем, на первом месте сейчас стоит продления контракта с Месси. В том, что капитан сине-гранатовых никуда не идет в ближайшее время из клуба, как того желал год назад, уже практически нет сомнений, и сейчас, когда сезон для «Барсы» на финишной прямой, отец аргентинца и руководство «блауграны» возобновили переговоры. Catalunya Radio со ссылкой на TV3 сообщает, что между сторонами уже достигнуто предварительное соглашение о новом контракте: Лапорта сообщил Хорхе Месси, что в скором времени клубу предстоит финансовый аудит, и что результаты проверки вряд ли будут позитивными, в связи с чем попросил футболиста пойти на компромисс с понижением оклада, на что сторона Месси ответила согласием.

33-летний форвард готов принять понижение зарплаты на 50% и подписать новый контракт сроком на два года, предусматривающее последующий переезд Месси в американскую MLS. Недавно семья аргентинца приобрела недвижимость в Санни-Айлс-Бич, так что возможный переход в один из местных клубов выглядит логично.

Несколько недель назад «Барселона» выиграла Кубок Короля и за пять туров до завершения сезона в чемпионате Испании идет на третьем месте, имея одну игру в запасе и равенство с мадридским «Реалом» по очкам. До лидирующего «Атлетико» два балла, и в случае победы во всех оставшихся матчах (у «Барсы» будет очная встреча с «матрасниками») именно каталонцы станут чемпионами.