«Два разных тайма»: как Гвардиола переиграл «ПСЖ»

В составе парижан отличился Маркиньос, который отправил мяч в сетку ворот соперника на 15-й минуте матча. Спустя 20 минут после начала второго тайма Кевин Де Брейне сравнял счет, а на 71-й минуте Рияд Марез точным ударом со штрафного вывел «горожан» вперед и установил окончательный счет встречи.

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Этот результат позволил британскому клубу продлить беспроигрышную серию в матчах против «ПСЖ». Всего команды встречались между собой четыре раза — дважды победу одерживал коллектив из Манчестера, еще два раза матч заканчивался ничейным результатом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали десятую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Единственной игрой, где «Сити» не удалось победить, стала встреча против «Порту» на групповом этапе.

Этот результат является лучшим для британских клубов за последние 17 лет.

Главный тренер гостевой команды Хосеп Гвардиола заявил в послематчевом интервью, что многим футболистам пришлось перебороть психологические трудности, связанные с отсутствием опыта игры на столь высоком уровне.

«Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал Лиги чемпионов, и парни хотели сыграть как можно лучше. Последние десять минут первого тайма были неплохими, но во втором наша команда блистала абсолютно во всех аспектах. Мы забили два мяча на выезде. Через шесть дней нам предстоит трудная работа.

Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы немного изменили наш прессинг, стали агрессивнее. Конечно, нелегко играть против Килиана Мбаппе, Неймара и Ди Марии.

Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. «ПСЖ» — хорошая команда, произойти может все что угодно. Против дортмундской «Боруссии» мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня — тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом — а иначе не получается», — сказал Гвардиола.

Его визави был разочарован итогом встречи. Маурисио Почеттино после финального свистка отметил, что его подопечные не смогли справиться с давлением «Сити» во втором тайме.

«Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо. Мы создавали моменты и заслуживали вести в счете. Но во втором соперник был сильнее нас. Оба гола были случайными, но в целом они создали больше моментов. То есть каждый в итоге выиграл по тайму. Мы крайне разочарованы тем, что пропустили два мяча. В полуфинале такое трудно принять, это по-настоящему больно.

Нам было сложно справляться с «Сити» во втором тайме. Они действовали более агрессивно, а мы с трудом возвращали себе мяч. В футболе нужно верить. Мы отправимся к ним через шесть дней и постараемся там победить, забив необходимое количество голов. Конечно, некоторое давление существует, однако в футболе важно пытаться добиться своего», — заявил Почеттино.

Капитан парижской команды Маркиньос считает, что ключ к успеху в ответном поединке заключается в противоборстве злости и напору оппонента.

«Во втором тайме мы сели слишком глубоко и редко выходили к чужим воротам, этот правда. «Сити» был слишком агрессивным и играл высоко. Это препятствие, которое необходимо преодолеть к следующему матчу. Нам нужно действовать стабильно на протяжении всех 90 минут матча. Нужно показать лучшую игру, если мы хотим пройти дальше.

Нужно спокойно все проанализировать. Иногда бывает трудно играть без мяча. Иногда нужно уметь сыграть умно и стратегически. Мы пропустили два глупых гола. Но это детали, с которыми нужно считаться. Мы должны лучше управлять ими, чтобы быть сильными в тяжелых моментах. В ответном матче нужно сыграть с характером. Если не веришь, то и не отыграешься. Нам нужно обладать характером», — сказал защитник.

Важнейшим эпизодом, предопределившим исход встречи, стал штрафной удар Мареза в середине второго тайма.

Штатный исполнитель стандартных положений «Сити» Де Брейне признался, что легко принял решение доверить пробить алжирцу.

«Это были две разные половины встречи. Мы хорошо начали, но у «ПСЖ» невероятные игроки в атаке. Очень жаль, что мы пропустили именно после розыгрыша стандарта. После этого у них было несколько мелких моментов, а через 25 минут мы изменили манеру прессинга и улучшили ситуацию. Во втором тайме мы играли гораздо лучше. Мы оказывали на них давление.

В случае с первым голом мне немного повезло. Вратарю было сложно, потому что он ожидает, что кто-то в такой ситуации достанет до мяча. Мы продолжали идти вперед, и Марез забил второй мяч. Он спросил меня, можно ли ему пробить со штрафного, и я сказал: «Да, если ты веришь в себя». Он забил. А кто я такой, чтобы что-то говорить?» — подчеркнул Де Брейне.

Ответная игра состоится 4 мая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Хозяева предстоящего поединка выглядят фаворитами, при этом у «ПСЖ» уже имеется опыт разгромных гостевых побед по ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов.