«Нас списывали со счетов, а мы дошли до конца»: как «Авангард» празднует триумф в Кубке

Омский «Авангард» — обладатель Кубка Гагарина. К своему первому триумфу в КХЛ «ястребы» шли долго и завоевали желанный чемпионский титул с третьего раза, равно как и когда-то московский ЦСКА, а ведь именно армейцам омичи проиграли два года назад, когда был разыгран последний до сегодняшнего дня Кубок.

Одним из главных творцов этого исторического успеха стал Боб Хартли, чье приглашение в «Авангард» весной 2018 года вызвало ряд вопросов и даже сомнений, все-таки зарплата в размере 100 млн рублей в год для тренера — сумма впечатляющая. Но канадец в первом же сезоне вывел команду в финал Кубка Гагарина, хоть и омичи бесславно уступили ЦСКА, не одержав ни одной победы в серии. В декабре 2019-го руководство «Авангарда» продлило контракт с тренером и не прогадало. Если в досрочно завершенном коронавирусном сезоне омичи провалились, то в этом розыгрыше все же пришли к титулу, причем сделав это максимально красиво. Теперь Боб Хартли — второй тренер в истории, которому удалось привести свою команду и к Кубку Гагарина, и к Кубку Стэнли. 20 лет назад под его руководством лучшим клубом НХЛ стал «Колорадо Эвеланш». До сегодняшнего дня в этот своеобразный тренерский клуб входил только Майк Кинэн, побеждавший в НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и в КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

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«Мы вернемся в Омск с трофеем и баннером, который мы поднимем под своды новой арены. Наши фанаты путешествуют везде. Мы получили новых фанатов в Балашихе, но мы также играем за наших фанатов в Омске. Мы задолжали им это чемпионство. Я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рожден под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах», — цитирует «Чемпионат» канадца, поблагодарившего в прямом эфире болельщиков на русском языке, который он обещал выучить в случае завоевания Кубка Гагарина.

После финала сезона 2018/19 Боб Хартли обещал думать ночами, как победить ЦСКА.



БОБ ХАРТЛИ ПРИДУМАЛ. МЫ ПОБЕДИЛИ. pic.twitter.com/vW1Qzb3nex — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Еще одним важным звеном в этой чемпионской команде стал Илья Ковальчук, который уже в раздевалке автором всего триумфа назвал именно «замучившего всех» Хартли. В декабре прошлого года олимпийский чемпион Пхенчхана перестал скитаться по Северной Америке и решился на возвращение в Россию, подписав контракт с «ястребами». В омском клубе Кови довольно быстро стал лидером и одним из ключевых игроков, набирая результативные баллы практически в каждом матче. Конечно, в плей-офф его индивидуальная статистика оказалась несколько скромнее (4 гола и 5 передач), но куда важнее наличие Кубка за спиной, а ведь именно для этого Илью и звали в «Авангард».

Ковальчук не подвел и привел Омск к титулу, который для него лично стал уже третьим в карьере, равно как и для Ильи Каблукова, Алексея Береглазова, Максима Чудинова и Алексея Емелина. Вместе с последним Ковальчук и поднял Кубок во время награждения, что весьма символично, учитывая, что Емелин всю финальную серию, как и большую часть битвы в финале Востока с «Ак Барсом», был вынужден пропустить по состоянию здоровья.

«Сравнимы ли эти эмоции с теми, когда побеждал в СКА? Здесь эмоции другие, ведь в каждой серии были андердогами, надо было доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца. Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина», — приводит Sport24 слова Ковальчука, который признался, что под конец матча у команды немного сдали нервы.

Оно и неудивительно. При счете 1:0 «Авангард» во второй половине третьего периода попал под каток ЦСКА, а незадолго до сирены и вовсе был вынужден почти две минуты играть в меньшинстве втроем против пятерых. И здесь уже омичей выручил Дамир Шарипзянов, представший в образе некоего Терминатора: в критической ситуации 25-летний защитник «ястребов» взял на себя три броска, в том числе и выстрел одного из лучших бомбардиров армейцев Максима Шалунова (именно ему принадлежит самый мощный бросок сезона, когда шайба после его выстрела в ноябрьском матче с «Сочи» разогналась до 169,5 км/ч). Всего же Шарипзянов принял на себя восемь бросков за весь матч!

«Мы все знали, сколько голов забил Шалунов, что это за игрок. Нужно было ловить его броски на себя. Сейчас уже ничего не болит, все офигенно! В том самом большинстве даже на секунду не дал себе поверить, что что-то плохое случится. Поначалу не верил в чемпионство, но теперь приходит осознание», — признался один из героев чемпионского матча.

Самым ценным игроком всего плей-офф же был признан Сергей Толчинский. В 24-х матчах он набрал 20 очков (6 голов и 14 передач). Одна из заброшенных шайб и принесла «Авангарду» титул — именно Толчинский отметился единственным и победным голом в шестом матче серии, и эта история также полна символизма. В мае прошлого года ЦСКА отказался продлевать контракт с форвардом и буквально оставил его ни с чем, и «Авангард» подобрал Сергея. Тот отблагодарил за доверие знатно.

«Немного повезло, ирония даже какая-то, от клюшки залетела… Нереальные эмоции! Сейчас чувствую уже облегчение. Такой путь был! Столько игр был тяжелых, когда были на волоске. Против бывшей команды играл. Я мечтал об этом, видел это, хотел, чтобы было наяву. Это просто нереально! Я поплакал уже минуты три, посмеялся, а теперь все как в тумане», — заявил после матча Толчинский, не ставший скрывать своей обиды на ЦСКА.

Этого триумфа весь Омск ждал целых 17 лет: в 2004 году, когда ни о какой КХЛ толком и речи не шло, «Авангард» стал чемпионом России, и с тех пор как отрезало. И теперь омичи, ожидающие возвращения команды в свой родной город и вспоминающие трагически скончавшегося в 2008 году в юном возрасте Алексея Черепанова, заслуженно отмечают долгожданную победу на улицах и в различных заведениях, которые этой ночью в качестве исключения будут работать до последнего клиента.