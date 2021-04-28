Травма соперника и ошибка на табло: как сборная Россия проиграла Финляндии

Обидное поражение

Менее чем через сутки после феноменального камбэка в матче против США сборная России должна была провести свой второй матч на юниорском чемпионате мира по хоккею — на этот раз против команды Финляндии.

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«Суоми», в отличие от подопечных Альберта Лещева, не сыграли еще ни одной встречи на турнире и были полны сил. Это и сыграло решающую роль в противостоянии.

Россиянам не хватило выдержки: до 57-й минуты они вели со счетом 3:1, однако затем пропустили две шайбы всего за 69 секунд и позволили финнам перевести игру в овертайм.

В дополнительное время выносливость и концентрация юной «Красной машины» подошли к концу: так, талантливый нападающий Федор Свечков, который ранее оформил в этой встрече дубль, стал играть настолько небрежно, что удалился в овертайме два раза с разницей в восемь секунд. В итоге из пяти минут дополнительного времени Россия провела в меньшинстве четыре, но устояла и не позволила финнам забросить решающую шайбу.

Огромную роль в этом сыграл голкипер Сергей Иванов: 16-летний вратарь из системы СКА, чемпион юношеских Олимпийских игр, совершил 52 сейва и прикрыл собой почти все ошибки уставшей обороны и удаляющихся нападающих.

Однако, когда наступила серия послематчевых буллитов, Иванов пропустил дважды. Коллеги по сборной не помогли: четверо нападающих не реализовали ни одного буллита. Так Финляндия одержала неожиданную волевую победу над Россией (4:3 Б).

Страшная травма

Камбэк «Суоми» начался после того, как травму получил нападающий команды Оливер Капанен. Пытаясь навязать борьбу за шайбу, он зацепился за конек защитника Николая Макарова, поскользнулся и влетел головой в борт. Самостоятельно покинуть площадку Капанен не смог: на лед вышла группа медицинских сотрудников, которая уложила его на носилки и унесла в подтрибунное помещение.

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После вынужденной паузы финны обрушили град атак на ворота россиян, что привело к волевой победе. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Финляндии Петри Карьялайнен заверил, что у пострадавшего хоккеиста нет серьезных травм.

«Наши врачи говорят, что Капанен в порядке. У него болят шея и голова, но никаких рисков нет. Наши игроки вздохнули с облегчением, узнав эти новости.

Мы смогли сосредоточиться на игре, но, с другой стороны, это один из наших ребят, наш друг. Но сейчас с ним все в порядке», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Провокационный счет в трансляции

Организаторы трансляции допустили ошибку по ходу второго периода. Около 15 минут на табло отображался счет 2:1 в пользу финнов, хотя на самом деле вели россияне. В какой-то мере эта помарка оказалась пророческой.

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«Подняли нос и потеряли инициативу»

После встречи главный тренер сборной России Альберт Лещев подчеркнул, что его подопечным не хватило моральных и физических сил, чтобы довести дело до победы.

«Игра получилась менее эмоциональной, поскольку вчера мы потратили много эмоций и меньше суток было на отдых. Однако ребята бились и старались, так что все молодцы.

Почему в воротах стоял Сергей Иванов, а не Валерий Бринкман, как в матче против США? Мы заранее приняли решение, что Иванов сыграет во втором матче, это было запланировано. Пауза после травмы финна как-то повлияла на ход игр? Не могу так сказать, травмы в хоккее случаются», — подытожил Лещев.

Нападающий «Красной машины» Иван Мирошниченко предположил, что основная причина поражения не в усталости, а в том, что игроки расслабились на последних минутах, поверив в свою победу.

«Игра проходила по нашему сценарию, мы действовали с позиции силы, и все было хорошо до третьего периода. Но затем мы немножко подняли нос, пропустили в концовке, потеряли инициативу и проиграли матч. Два удаления Свечкова в овертайме? Это случилось на эмоциях. А Федор — молодчик, дважды забил, мы ему много помогали, чтобы он добился такого результата. Нам надо поработать над выходом из обороны. У нас нет пока идеальных связок, и это, наверное, помешало выиграть, мы устали под конец.

Парни не смогли дотерпеть, не выводили шайбу из своей зоны. К тому же финны сняли вратаря, начали играть «пять на шесть», и мы ничего не смогли поделать»,

— передает слова Мирошниченко «Чемпионат».

Другой нападающий сборной Данила Юров отметил игру российского голкипера и выразил сожаление из-за того, что команда доставила Иванову столько проблем действиями в обороне:

«Иванов хорошо сыграл — это был его дебютный матч на чемпионате мира. Мы старались помогать, но в конце поднасрали ему немножко. Однако он все равно молодец.

Пауза, возникшая после травмы финна? Не думаю, что она как-то повлияла на ход матча. Мы должны быть всегда в игре, вне зависимости от того, что произошло. Это не стало ключевым моментом».

Финны выразили уважение россиянам

Главный тренер сборной Финляндии Петри Карьялайнен после встречи признал, что соперник был обессилен после матча с США, чем «Суоми» и воспользовались.

«Очень довольны результатом и нашей игрой. У нас было преимущество над Россией, поскольку она играла вчера, и было видно, что мы посвежее. Мы этим воспользовались и смогли сравнять счет в последние три минуты основного времени. Кроме того, нам немного помогла удача. Россия обычно качественно перекрывает центр в средней зоне и в зоне обороны. У нас возникали серьезные трудности, когда мы пытались пройти в центр и организовать голевой момент. По этой причине мы сняли вратаря и стали играть в шесть полевых. А потом нам повезло с отскоками, хотя мы очень потрудились, чтобы заработать их, выиграли борьбу и заслужили сравнять счет.

Тем не менее я хочу снять шляпу перед сборной России: это очень тяжелый соперник для нас, они полностью выкладываются на льду, прекрасно действуют в обороне. Сегодня нам немного повезло, мы выиграли по буллитам, но разница между соперниками была небольшая»,

— подытожил Карьялайнен.

***

После этого поражения по буллитам Россия набрала одно очко и с тремя баллами в сумме расположилась на третьем месте в группе B. Впереди — чехи (тоже с тремя баллами, но превосходят россиян по дополнительным показателям) и американцы (четыре очка). Позади — финны (два балла) и Германия (ноль).

Для выхода в четвертьфинал чемпионата мира юной «Красной машине» достаточно занять место в топ-4, то есть не последнее в группе из пяти сборных.

Следующий матч подопечные Лещева проведут в ночь с четверга на пятницу, 30 апреля, в 00.00 по московскому времени против Германии.