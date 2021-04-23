Две жертвы Райана Гиггза: легенде «МЮ» предъявят обвинения в насилии

Скандал, фигурантом которого стал легендарный в прошлом валлийский полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер своей национальной сборной Райан Гиггз, обретает новые подробности. Еще в начале ноября в полицию Манчестера, города, где проживает 47-летний специалист со своей семьей, поступило заявление о нападении с его стороны. Пострадавшими оказались бывшая спутница Гиггза Кейт Гревилл, а также еще одна 20-летняя девушка, имя которой не называется. Именно Гревилл и вызвала полицию, сообщив о нанесении ей Гиггзом телесных повреждений в своем доме.

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В итоге именитый валлиец был арестован, но впоследствии отпущен под залог. 28 апреля Гиггз обязан явиться в магистратский суд Манчестера и Солфорда, где будут оглашены подробности и дальнейшие решения по этому скандальному делу. Отмечается, что помимо двух эпизодов с избиением женщин главный тренер сборной Уэльса также проходит обвиняемым и по третьему эпизоду: в период с декабря 2017 года по ноябрь 2020-го Гиггз якобы применял психологическое насилие с элементами принуждения и контроля к одной из своих жертв. В заявлении прокуратуры девушки имя не указано, однако британские СМИ утверждают, что пострадавшей является именно Гревилл.

«Полицейское управление Большого Манчестера наделено всеми необходимыми полномочиями, чтобы предъявить Райану Гиггзу обвинения в совершении действий, имевший насильственный характер с элементами применения силы. Обвинения в нападении и нанесении побоев женщинам были одобрены. Уголовное дело продолжается, и до суда никаких комментариев по этому поводу не последует, чтобы не поставить под угрозу право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство», — говорится в заявлении Королевской уголовной прокуратуры.

Для Гиггза данный скандал уже обернулся негативными последствиями: специалист пропустит чемпионат Европы, который пройдет этим летом с 11 июня по 11 июля.

FAW Statment | Datganiad CBDC — FA WALES (@FAWales) April 23, 2021

Главный тренер валлийской сборной был временно отстранен от работы еще в ноябре после первых сообщений об его аресте. В итоге специалист сначала пропустил товарищеский матч с командой США и две игры группового этапа Лиги наций с Ирландией и Финляндией, а затем, уже в марте 2021 года, стартовые встречи с Бельгией и Чехией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Подменял Гиггза его ассистент Роберт Пейдж. Он же при поддержке Альберта Стейвенберга будет руководить национальной командой на грядущем Евро, где валлийцам предстоит встретиться в группе со сборными Италии, Швейцарии и Турции.

Сам Гиггз еще в ноябре отрицал все обвинения, последовавшие в его адрес. При этом он выразил желание сотрудничать с полицией и следствием.

«Понимаю всю серьезность обвинений и полностью уважаю надлежащую правовую процедуру. Признавать себя виновным в суде я не буду, надеюсь, что мое имя будет чистым. Желаю Пейджу, тренерскому штабу, а также всей сборной Уэльса и ее болельщикам удачи на Евро», — сказал Гиггз.

Райан Гиггз является одним из самых узнаваемых лиц мирового футбола. Всю свою профессиональную карьеру он посвятил одному клубу — «Манчестер Юнайтед», за который провел более 900 матчей, став 13-кратным чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. Именно в стане «Красных дьяволов» он и начал свою тренерскую карьеру, где сначала был помощником Луи ван Гала, а после увольнения голландца проработал несколько матчей в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В январе 2018 года Гиггз начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив сборную Уэльса.

Но несмотря на все свое величие, имя валлийца также было связано со скандалами. История с избиением женщин уже не первая, которая ударила по имиджу Гиггза. В 2018-м английские СМИ растиражировали информацию о том, что он изменял своей жене. Причем сделал валлиец это с супругой своего родного брата Родри, вследствие чего та пара распалась.

«Не могу заставить произносить его имя, использую лишь выражение «бывший футболист». Он на правах старшего должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Это подлый обман. Я должен был стать самым гордым отцом на Земле из-за всего того, чего достиг он. Но я стыжусь его. Вся моя семья выключает телевизор, когда там показывают его. Он не подходит для сборной Уэльса, ведь от него воняет. Тренером сборной должен быть человек, уважаемый в обществе. Но этого человека не уважает даже его семья», — говорил отец Гиггза Дэнни Уилсон.