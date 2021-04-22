«Средний палец всему миру»: Запад возмущен формой российских олимпийцев

Триколор вопреки вердикту CAS

14 апреля бренд спортивной одежды ZASPORT презентовал форму, в которой российские олимпийцы отправятся на летние Игры-2020 в Токио. В компании отметили, что для соревнований было разработано два варианта экипировки, соответствующей требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, когда атлетам из России было запрещено в течение двух лет использовать любую национальную символику на взрослых чемпионатах мира, а также Олимпиадах и Паралимпиадах.

Реклама

Несмотря на это, сама форма имеет в себе элементы российского триколора.

«А разве цвета российского флага не запрещены на ближайших Олимпиадах?» — спрашивали болельщики в соцсетях Олимпийского комитета России.

«Русские пытаются схитрить»

За границей восприняли экипировку россиян негативно. Так, английский журналист лондонского подразделения New York Times Тарик Панья отметил, что флаг России запрещен для использования на Олимпиаде, однако этот запрет, по его мнению, россияне проигнорировали.

«Просто посмотрите. Форма русских спортсменов похожа на гигантский российский флаг. Именно флаг России, который был запрещен на Олимпийских играх — 2020», — написал журналист в своем Twitter.

В комментариях к публикации это отметил и один из подписчиков, который назвал форму россиян уродливой.

«К сожалению, форма не отражает творчество и талант российских дизайнеров. Вот что происходит, когда власти берут под свой контроль все, когда нет никакой свободной конкуренции, когда все коррумпировано», — подчеркнул пользователь.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That's right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

Особое внимание форме россиян уделили в Норвегии. Например, четырехкратный чемпион мира в лыжных гонках Эмиль Иверсен признался, что ему форма россиян понравилась, однако отметил, что дизайн включает в себя флаг России.

«Они очень русские в этой форме, которая явно содержит в себе флаг России. Видимо, русские пытаются таким образом немного схитрить», — сказал лыжник.

Куда категоричнее оказался Директор Антидопингового агентства Норвегии Андрес Сольхейм, назвавший прискорбным для всей дальнейшей антидопинговой работы тот факт, что «русские будут выступать на Олимпиаде как обычно, но под другим названием». Обозреватель телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт также упрекнул CAS в «слишком мягком наказании» для россиян.

«Это средний палец всему миру. Весь приговор для русских — просто пародия. Эта форма — щелчок по носу остальному миру, сделанный с одобрения Международного олимпийского комитета»,

— отметил журналист.

В NRK подали в МОК запрос на предмет возможного несоответствия формы россиян вердикту CAS.

«Мнение Запада ничего не решает»

Еще на презентации формы основатель бренда Анастасия Задорина подчеркивала, что все эскизы были согласованы с МОК.

Международный олимпийский комитет на фоне возникших претензий официально заявил, что в действительности никаких правил Россия не нарушила и дизайн экипировки спортсменов полностью соответствует положениям о «Принципах имплементации решения CAS по делу WADA против РУСАДА».

«Форму в Международном комитете утвердили? Утвердили. Ну и все, какие вопросы могут быть? Не нужно обращать внимания на всех, кто имеет желание высказаться. Их мнение ничего не решат, так что давайте не будем воспринимать их всерьез. Здесь нужно действовать по принципу: собаки лают — караваны ходят», — заявил бывший российский боксер, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев в интервью Sport24.