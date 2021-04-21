Устал: Панарин не поедет на чемпионат мира

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин испытывает усталость после трудного сезона и скандала из-за обвинений в избиении девушки и принял решение пропустить чемпионат мира. Об этом 21 апреля сообщили «Спорт-Экспресс» и РИА «Новости».

Реклама

Ситуация в НХЛ

Стопроцентной гарантии участия спортсмена в турнире, впрочем, не было и так.

Регулярный чемпионат для «Рейнджерс» завершится 9 мая, но из-за многочисленных переносов будет длиться до 20 мая, после чего стартует плей-офф. Команда Панарина пока имеет все шансы туда попасть. И если это случится, то россиянин никак не сможет принять участие в чемпионате мира.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч баллов (1,49) во всей лиге, уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

В 2016 году Артемий Панарин стал обладателем награды «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м Панарин попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Скандал с избиением девушки в Риге

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. Это заявление вызвало бурную реакцию как в России, так и в США. Форварда отстранили от тренировок, он пропустил девять матчей регулярного чемпионата.

Никаких доказательств вины Панарина не было найдено, за исключением путанного рассказа еще одного бывшего форварда «Витязя» Михаила Анисина, который, по словам Назарова, также фигурировал в том самом инциденте.

Анисин вспомнил, что они выпивали вместе с Панариным, но «по 100-150 граммов» крепкого алкоголя, и при этом отметил, что никакого избиения девушки не было. Комментируя заявление Назарова, Анисин заверил, что Артемий «максимум толкнул» девушку, которая и спровоцировала конфликт.

По версии Назарова, который пересказал историю с чужих слов и сам свидетелем не был, по итогу инцидента была вызвана полиция и составлен протокол. Но этот документ так и не был найден.

NY Post поговорил с пятью игроками того «Витязя», получив от всех ответ, что они не помнят, чтобы подобный инцидент имел место. Клуб и лига также вели собственное расследование, которое не выявило вину Панарина.

Хоккеист вернулся на лед и начал тащить свою команду в плей-офф, но осадочек, как говорится, остался. У хоккеиста.

Политическая повестка

Как только слова Назарова дошли до Америки, НХЛ и «Рейнджерс» сразу же выступили в поддержку хоккеиста, назвав вероятной причиной атаки на него на родине его политическую позицию — Панарин поддерживает осужденного на три года оппозиционера Алексея Навального.

До этого интервью Назаров уже не раз критиковал Панарина за отношение к нынешнему руководству России. «Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание, — сказал Назаров «Чемпионату». — Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой Родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами».

Панарин не только выступал в поддержку Навального, но и критиковал российскую власть, в том числе президента Владимира Путина.

После скандального интервью Sports.ru на политические темы в 2019 году многие говорили о том, что дорога в сборную России Панарину окончательно закрыта. 2020-й год из-за пандемии коронавируса не дал нам возможности проверить это утверждение, чемпионат мира был отменен.