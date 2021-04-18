Раскол в европейском футболе: клубы готовятся уйти в Суперлигу

Идея появления Суперлиги не нова: впервые новости о желании касты топ-клубов создать принципиально новый европейский турнир, который станет заменой Лиги чемпионов, появились еще в 2018 году после публикации расследования Football Leaks. По слухам, наиболее активно продвигают идею руководители заинтересованных клубов, включая президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Союз европейских футбольных ассоциаций — главный противник реформаторов.

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Тем не менее 18 апреля журналист Бертран Латур сообщил в Twitter, что в ближайшие дни сразу 11 клубов из топ-чемпионатов сделают заявление о запуске и своем вхождении в Суперлигу. Согласно его информации, в число «революционеров» входят пять команд из Англии и по три из Италии и Испании соответственно. Из Германии и Франции пока нет ни одного представителя.

5/6 clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens devraient annoncer ce soir la crйation d'une super-Ligue europйenne . Aucun franзais, aucun allemand. Cellule de crise а l'UEFA. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 18, 2021

Реакция последовала незамедлительно, поскольку уже 19 апреля должно было быть объявлено о реформировании Лиги чемпионов. По сути, инсайд о Суперлиге является ответом на это. УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

То есть «мятежные» клубы, которые будут участвовать в соревновании, исключат из национальных первенств и Лиги чемпионов. Пострадать могут и футболисты, которым УЕФА намерен запретить играть за сборные.

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях — как судебном, так и спортивном, — чтобы создания Суперлиги не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может. Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом.

Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен. Мы будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел», — сказано в пресс-релизе.

«Поклонники любого клуба в Англии и по всей Европе в настоящее время могут мечтать о том, чтобы их команда поднялась на вершину и сыграла против лучших. Мы считаем, что концепция европейской Суперлиги разрушит эту мечту», — добавила Английская премьер-лига.

Как стало известно Marca, на сегодняшний день главными идеологами Суперлиги выступают мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» уже долгое время в режиме полной конфиденциальности работают над запуском турнира с финансовой компанией Key Capital. Несмотря на это большинство клубов Европы оповещены о переговорах. По сведениям издания, согласие на участие в Суперлиге, кроме «МЮ» и «Реала», уже дали английские «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал», испанские «Барселона» и мадридский «Атлетико» и итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Инициативная группа пыталась привлечь также дортмундскую «Боруссию», «Баварию» и «Пари Сен-Жермен», но те по разным причинам посчитали идею нецелесообразной.

Планируется, что Суперлига, чей старт намечен уже на сезон-2021/22, будет представлять собой так называемый закрытый турнир с ограниченным количеством топ-клубов, проведение большого количества матчей между которыми по расчетам должно дать крупный доход. Команды средней руки, которые объективно не рассчитывают на попадание в турнир, вместе с УЕФА подвергли обструкции элитарность проекта. Часть клубов будет входить в Суперлигу на правах постоянных участников с гарантированным членством на последующие 20 лет, другие — в качестве гостей, которые, судя по всему, будут меняться. Впрочем, о регламенте турнира ничего конкретного пока неизвестно.

За вхождение в Суперлигу клубы получат по €350 млн. Это значительно больше, чем команды получают за выступление в чемпионатах и еврокубках.

Что касается реформирования Лиги чемпионов, то это было задумано как раз для удержания клубов от перехода в Суперлигу. УЕФА получил согласие от всех ассоциаций-членов на то, чтобы перейти на «швейцарскую модель» проведения турнира. Проще говоря, Союз хочет увеличить количество матчей в Лиге чемпионов, что даст клубам возможность рассчитывать на большую финансовую выгоду. Проект намереваются запустить ориентировочно в 2024 году, но, так как он получил единогласное одобрение, сроки могут быть сдвинуты — на 2021 или 2022 год.