«Чертовски позорно»: блогер нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

«Извини, мир. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски позорно», — заявил бывший чемпион Bellator и ONE FC Бен Аскрен после поражения техническим нокаутом в первом раунде на шоу Thriller Fight Club от 24-летнего Youtube-блогера Джейка Пола. Тот факт, что 36-летний Аскрен впервые в своей карьере дрался по правилам профессионального бокса, вряд ли может служить ему сильным утешением.

Sorry world :( — Funky (@Benaskren) April 18, 2021

«Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я сказал вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне еще нужно доказать, что это на самом деле так», — со слезами на глазах сказал Джейк Пол после боя.

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Схватка продлилась две минуты и завершилась в конце первого раунда (всего было запланировано восемь по две минуты), после того как Пол удачно пробил с правой. Аскрен упал, попробовал продолжить бой, но рефери присудил блогеру победу техническим нокаутом.

JAKE PAUL KNOCKED OUT BEN ASKREN (Ref called the fight after 8 count) pic.twitter.com/MKC8lbuuye — Alex. (@Dubs4O8) April 18, 2021

Пол является популярным англоязычным видеооблогером. На Yuotube-канал 24-летнего американца подписаны более 21 млн человек, а общее число просмотров превысило 7 млрд. По версии журнала Forbes, доход от видеоблога Джейка Пола за 2018 год превысил сумму в 21 миллион долларов.

С 2015 по 2017 год он снимался в комедийном сериале канала Disney «Пейдж и Фрэнки», на его счету роли и в полнометражных картинах.

5 января 2017 года Джейк прибыл в Белый дом для участия в мероприятии, посвященном социальным медиа. После окончания он спрятался в ванной комнате, а позже сбежал оттуда незамеченным.

Бой с Аскреном стал для блогера третьим профессиональным поединком. В январе 2020 года Пол сражался против британского блогера AnEsonGib, затем его соперником стал бывший баскетболист НБА Нейт Робинсон. И в тех боях Джейк заканчивал дело досрочной победой, причем ему никогда не требовалось более двух раундов.

Но одно дело побить коллегу-блогера и бывшего баскетболиста, и совсем другое — профессионального бойца ММА. Пусть между соперниками 12 лет разницы в возрасте, а также тот факт, что Пол всегда дрался именно по правилам бокса, а для Аскрена это был первый подобный опыт.

В то же время баскетболисту Робинсону также было 36 лет, но он сумел продержаться против блогера почти два раунда.

Аскрен завершил профессиональную карьеру относительно недавно. 26 октября 2019 года на UFC Fight Night он вышел против Демиана Майя и проиграл в конце третьего раунда. После этого поединка Бен ушел из спорта.

В смешанных единоборствах на счету Аскрена 22 поединка, 19 побед и 2 поражения.

До ММА Аскреен занимался вольной борьбой. Стал чемпионом Панамериканских игр. В составе сборной США участвовал в Олимпийских играх-2008 в Пекине.

За этот бой Пол гарантированно получит $690 тыс., а Аскрену полагается $500 тыс. Для Пола деньги не самые большие, в конце 2020 года он предлагал Конору Макгрегору $50 млн за поединок.

«Как там у тебя дела, ирландская сучка? Доброе утро, Конор Макгрегор! — говорит Джейк Пол на видео, опубликованном в Instagram. — Знаю, вероятно, сейчас ты избиваешь стариков в барах или самоудовлетворяешься, потому что тебе надоело спать с женой, которой перевалило за 40. Однако сегодня твой счастливый день — утром моя команда отправила тебе предложение на 50 миллионов долларов наличными».

Макгрегор на вызов не отреагировал, тогда ирландец готовился к бою с Дастином Порье, а затем наступила пандемия коронавируса и всем стало не до этого. Это видео Пол позже удалил.

После боя с Аскреном Пол вновь заявил, что хотел бы подраться с Макгрегором, но уже в более деликатной форме.