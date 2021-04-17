Российский вечер в НХЛ: Бучневич сделал хет-трик, у Овечкина дубль, Панарин набрал 1+3

Вечером 17 апреля в двух матчах регулярного чемпионата голами отметились сразу шестеро игроков из России. Павел Бучневич сделал хет-трик, на счету Александра Овечкина дубль и одна передача, Артемий Панарин забил гол и сделал три результативных паса, у Евгения Кузнецова гол и два ассиста, Дмитрий Орлов и Иван Проворов забросили по шайбе.

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«Филадельфия Флайерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: 2+1 у Овечкина, 1+ у Орлова, 1+2 у Кузнецова, 1+0 у Проворова

Для Александра Овечкина эти шайбы стали 729-й и 730-й за карьеру в НХЛ. Он еще более сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории Лиги. Да не просто сократил, а уже фактически догнал: Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Дионном, который занимает пятое место в перечне.

Лучший результат у Уэйна Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), на третьей позиции Яромир Ягр (766), четвертый — Бретт Халл (741).

Эксперты прогнозируют, что если Овечкин продолжит забивать такими же темпами, то в этом сезоне падет не только результат Дионна, но и Бретта Халла.

На счету Овечкина 24 шайбы в 41 матче сезона, причем большая их часть была заброшена в последние два месяца. До этого форвард вынужден был пропустить некоторое количество матчей из-за нарушений правил карантина, после чего долго набирал форму.

Сейчас Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ текущего сезона, выше только Микко Рантанен (24) и Остон Мэттьюс (32).

В матче «Вашингтона» с «Филадельфией», который завершился со счетом 6:3 в пользу столичной команды, игравшей в гостях, отличились еще трое россиян. В составе победителей три очка набрал Евгений Кузнецов (1+2) и одну шайбу забросил Дмитрий Орлов. В составе хозяев поля один гол на счету Ивана Проворова.

Защитник «Филадельфии» Проворов до этого последний раз отличался 1 апреля, всего в сезоне на его счету семь голов и 16 результативных передач.

Эта шайба для россиянина 50-я в НХЛ, и Проворов стал шестым защитником в истории «Филадельфии», кому покорялась эта цифра.

Дмитрий Орлов забил во второй игре подряд, у защитника «Вашингтона» также семь заброшенных шайб в сезоне плюс столько же результативных передач.

У форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова после этого матча стало восемь шайб и 15 результативных передач.

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе и занимает третье место в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ.

18 апреля в 19:00 по московскому времени «Вашингтон» начнет выездной матч против «Бостон Брюинз», в котором, как все ожидают, Александр Овечкин догонит, а, возможно, и перегонит Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз»: 3+0 у Бучневича, 1+3 у Панарина

Павел Бучневич сделал хет-трик в свой день рождения. 17 апреля хоккеисту исполнилось 26 лет. Это первый случай в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» (считая с 1927 года), когда игрок в свой день рождения оформил хет-трик.

Теперь у Бучневича 19 голов и он занимает 12-е место в списке лучших снайперов НХЛ в этом сезоне и второе, после Овечкина, среди россиян. Плюс у форварда 21 результативная передача и по системе «гол+пас» он третий среди россиян, уступая Панарину и Овечкину.

А Артемий Панарин, выдавший третий феерический матч в апреле (три и более очка за игру), теперь занимает десятое место в бомбардирской гонке. По системе «гол+плюс» Панарин лучший в сезоне из россиян, на его счету 16 голов и 34 результативные передачи. Овечкин отстает на восемь очков, Бучневич — на десять. Панарин первый из россиян, кто в этом сезоне смог набрать 50 очков.

В этом матче Панарин достиг отметки в 300 результативных передач в НХЛ.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Стоит заметить, что в обоих матчах принимали участие российские голкиперы. Ни одному из них не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но оба вратаря записали на свой счет победы. Илья Самсонов защищал ворота «Вашингтона», а Игорь Шестеркин — «Рейнджерс».

Если бы они отметились результативными действиями или сохранили свои ворота на ноль, это был бы вообще идеальный вечер для россиян в НХЛ.