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Бой за первый титул «Мастерс»: Рублев против Циципаса. LIVE

Теннис. «Мастерс». Монте-Карло. Стефанос Циципас — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

Российский теннисист Андрей Рублев сражается в своем первом финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с греком Стефаносом Циципасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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10:35

Поединок должен начаться в 11.00 по московскому времени.

10:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финального поединка турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.

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