Бой за первый титул «Мастерс»: Рублев против Циципаса. LIVE

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Трансляция
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10:35
Поединок должен начаться в 11.00 по московскому времени.
10:30
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финального поединка турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.
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