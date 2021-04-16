Впервые в истории: российские фигуристы выиграли командный ЧМ

Сделала каскад 2 аксель + 3 тулуп в начале, чисто прыгнула тройной лутц, так же исполнила и тройной флип, тройной риттбергер тоже выше безошибочным. Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень, а вот во второй части программы упала после тройнойго лутца, который должен был стать первым в каскаде, хотя уже фактически выехала. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп сделала чисто, отвращалась большей частью на четвертый уровень, но и без третьего не обошлось. Сама не очень довольна, вернее, недовольна, что не все сделала чисто. Но это точно лучше, чем у всех в первой разминке.