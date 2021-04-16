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Впервые в истории: российские фигуристы выиграли командный ЧМ

Сборная России выиграла Командный ЧМ по фигурному катанию

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В Осаке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Убедительную победу одержала сборная России, выигравшая этот турнир впервые в истории. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольных программ пар и девушек-одиночниц в последний день соревнований.
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Трансляция
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12:50

Поднят флаг, и гимн России звучит в Осаке — сборная России выиграла Командный чемпионат мира, опередив ближайших преследователей на 15 баллов! Ими оказалась команда США, которая сама выиграла три очка у Японии. Ну и отмечаем четвертое место итальянцев, выступавших без одного одиночника! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

12:45

Ну а вот итоговая таблица: СБОРНАЯ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВЫИГРЫВАЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА!

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12:43

Вот положение у женщин. Шестерка лидеров.

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12:42

Очень уверенная победа так и не проигравшей ни одного турнира в сезоне Анны Щербаковой!

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12:40

Сразу же прыгнула четверной флип, правда, приземлилась на две ноги. Дальше каскад 3 флип + 3 тулуп, двойной аксель. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 риттбергер, каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов, сольный тройной лутц, ну и вращения на четвертый уровень, а также дорожка шагов третьего уровня. Щербакова, даже не выдав своей максимальной сложности, уверенно переигрывает всех соперниц по части техники.

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12:36

Ну а теперь действующая чемпионка мира Анна Щербакова закроет турнир своим прокатом!

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12:35

Все-таки уступает Сакамото Туктамышева, однако сборная России официально выигрывает турнир!

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12:33

Сразу же каскад 3 аксель + 2 тулуп с ошибкой на приземлении со второго прыжка. Зато сольный тройной аксель сделала здорово. Чисто исполнила и каскад 3 лутц + 3 тулуп, а также тройной флип. Одно из вращений оценили третьим уровнем арбитры, как и дорожку шагов. Во второй части программы прыгнула каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов со степ-аутом в конце, а вот тройной лутц сделала чисто, как и тройной риттбергер. Оставшиеся вращения на четвертый уровень. Даже с ошибочками это был потрясающий прокат! Должна выходить на первое место!

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12:26

Ну а теперь на льду Елизавета Туктамышева!

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12:25

Справделиво зажгла зал Сакамото. И, конечно, она обыграла всех, кто уже выступил.

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12:23

Сразу же чистый двойной аксель, потом каскад 3 флип + 3 тулуп, дальше тройной лутц и тройной сальхов — все образцово чисто! Дорожку шагов оценили третьим уровнем. Во второй части проката так же чисто сделала каскад 2 аксель + 3 тулуп + 2 тулуп, блестяще прыгнула каскад и из тройного флипа с двойным тулупом. Тройной риттбергер тоже был хорош, но к этому моменту уже стало понятно, что это будет совершенно безошибочный прокат. Просто восторг! Вращения все на четвертый уровень, конечно.

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12:18

Каори Сакамото, еще одна японка, выступает.

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12:17

Итак, Рика Кихира со всеми своими ошибками опережает всех, кроме Теннелл. И это критично для шансов на серебро.

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12:15

Начала с чистого тройного сальхова. Дальше каскад 2 аксель + 3 тулуп, сделанный с помарками на обоих выездах. Сольный тройной лутц — чисто. Каскад 2 аксель + 3 тулуп — чисто. Дорожку шагов судьи оценили вторым уровнем. Во второй части проката было падение на втором прыжке в каскаде 3 флип + 2 тулуп. Тройной сальхов исполнила чисто. Чистый тройной риттбергер увенчал прокат. Прокат неплохой по контенту, но неоднозначно исполненный. Ну и отсутствие тройных акселей говорит о неуверенности.

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12:10

А теперь на льду очень сильная, но такая же нестабильная японка Рика Кихира.

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12:09

Теннелл, конечно же, выходит в лидеры!

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12:05

Чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп в начале. Двойной аксель тоже был хорош, как и тройной риттбергер. И тройной сальхов тоже. На вторую часть проката остались каскад 3 лутц + 3 тулуп, двойной аксель, каскад 3 флип + 2 тулуп + 2 риттбергер — все чисто. За дорожку шагов получила второй уровень, за одно из вращений — третий. Остальные на четвертый, само собой. Прекрасное выступление!

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12:01

Американка Брэди Теннелл на льду.

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12:00

Вполне логично выходит на первое место Чен. Даже для сильнейшей группы ее результат — ориентир.

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11:58

Сделала каскад 2 аксель + 3 тулуп в начале, чисто прыгнула тройной лутц, так же исполнила и тройной флип, тройной риттбергер тоже выше безошибочным. Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень, а вот во второй части программы упала после тройнойго лутца, который должен был стать первым в каскаде, хотя уже фактически выехала. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп сделала чисто, отвращалась большей частью на четвертый уровень, но и без третьего не обошлось. Сама не очень довольна, вернее, недовольна, что не все сделала чисто. Но это точно лучше, чем у всех в первой разминке.

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11:53

Американка Карен Чен выступает в разминке сильнейших первой.

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11:46

Ну а теперь нас ждет вторая разминка, где выступят и Елизавета Туктамышева, и Анна Щербакова.

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11:45

Выигрывает у всех в первой разминке Гутманн. Ну, она всех этих соперниц и короткой программе обыграла. Для Гутманн это личный рекорд, кстати.

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11:44

Сразу же тройной лутц на старте проката — чисто. Следом чистый тройной риттбергер в исполнении чемпионки Италии. Двойной аксель тоже сделала. Дорожка шагов была оценена третьим уровнем. Вторая часть программы началась с каскада 2 аксель + 2 тулуп. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп сделала чисто, а вот с последнего прыжка в каскаде 3 тулуп + ойлер + 3 сальхов упала. Псоледним прыжком выполнила тройной тулуп. Вращения на четвертый уровень.

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11:37

Итак, выступление Негрелло было оценено судьями выше большинства предыдущих участниц, но не выше Шумахер. Второе место пока.

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11:38

Лара Наки Гутманн, еще одна итальянка закроет выступление девушек из первой разминки.

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11:35

Начала с неудачи в каскаде 2 аксель + 3 тулуп, тройной лутц сделала чисто, не без проблем, но выехала с тройного флипа, справилась в целом и с каскадом 3 риттбергер + ойлер + 2 сальхов. Во второй части проката были тройной риттбергер, каскад из двух тулупов, первый из которых вышел только в один оборот (второй только в два). Дорожку шагов сделала на второй уровень. Двойной аксель сделала в целом чисто. Отвращалась достойно. Неоднозначный прокат.

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11:31

Итальянка Жиневра Лавиния Негрелло выступает.

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11:29

Еще одна смена лидеров Шумахер опережает свою соотечественницу Дэйлман.

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11:28

Чистый двойной лутц для затравки. Дальше справилась с каскадами 2 аксель + 3 тулуп и 3 флип + 2 тулуп. Тройной риттбергер ей тоже удался нормально. Сделала каскад 3 сальхов + 2 риттбергер + 2 тулуп и сольный тройной сальхов. Сделала и двойной аксель последним в прыжковой программе. Справилась со своим прокатом канадка. Молодец.

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11:23

А теперь на льду еще одна канадка — Элисон Шумахер.

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11:22

Да, Дэйлман становится промежуточным лидером турнира.

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11:20

Сразу же каскад 3 лутц + 3 тулуп, его исполнила чисто, а вот на тройном флипе приземлилась на две ноги. Неудачным было приземление и с тройного риттбергера. Двойной аксель вышел с помаркой, но куда чище. Во второй части проката был чистый каскад 2 аксель + 2 тулуп, но при этом Дэйлман упала с тройного лутца. Зато сделала каскад 3 сальхов + 2 тулуп. Вращения все в прокате на четвертый уровень, дорожка шагов — второй. Безусловно, француженок превзошла, хотя вряд ли полностью довольна собой.

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11:15

Канадка Габриэль Дэйлман выступает.

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11:14

В борьбе француженок Маццара опередила Серну.

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11:12

Начала с чистого каскада 2 аксель + 3 тулуп, но затем упала с тройного лутца. На тройном риттбергере была ошибочка на выезде. А вот во второй части чисто исполнила каскад 3 флип + 2 тулуп, но после этого прыгнула флип только в один оборот. Заполировала выступление неплохими двойным акселем, ну а дальше уже были вращения и дорожка, но без четвертых уровней.

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11:08

Майя Маццара, еще одна француженка, на льду.

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11:06

Не самые лучшие баллы Серны становятся первым ориентирчиком для соперниц.

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11:04

Серна вроде бы подсобралась после короткой программы, которая была два дня назад. Двойной аксель сделала и вообще начала неплохо, но затем был не самый удачный каскад 3 сальхов + ойлер + 2 флип, потом неудачное приземление с двойного лутца, потом тройной сальхов, тоже с помарочкой. В общем, чистого проката не получилось и на этот раз...

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11:00

Первой выступает француженка Леа Серна.

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10:55

Первая разминка идет у женщин. Вот кто в ней выступит: 1. Леа Серна (Франция) 2. Майя Маццара (Франция) 3. Габриэль Дэйлман (Канада) 4. Элисон Шумахер (Канада) 5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) 6. Лара Наки Гутманн (Италия)

10:25

Ну а у нас пока подготовка льда к женской произвольной программе.

10:22

Сборная России укрепляет свое положение в общем зачете.

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10:21

Итоги спортивных пар.

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10:20

Естественно, Мишина и Галлямов выигрывают и произвольную программу! Просто без шансов для конкурентов! Всех разорвали!

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10:19

Знаменитый уже прокат под «Богемскую рапсодию» The Queen начался с каскада 3 сальхов + ойлер + 3 сальхов, исполненного отлично. Прекрасен был и выброс тройной лутц. Параллельный тройной тулуп был не идеален в плане синхронности, если совсем уж придираться, но и за него они получили +0,92 GOE. Ну а что говорить об остальных элементах?! Какие поддержки! И в конце еще выброс тройной риттбергер на +1,5! Блестящий прокат действующих чемпионов мира!

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10:14

Ну а теперь Анастасия Мишина и Александр Галлямов!

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10:12

Без серьезных срывов выступление было у Делла Моники с Гуаризо, но помарок было слишком много, и это сильно повлияло на оценку за технику. Только третье место!

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10:10

Партнер ошибся на приземлении с тройного сальхова, еще на каскаде 3-2 из тулупов был степ-аут на приземлении. Выброс тройной сальхов вышел небезупречным, хоть и без ошибки именно. В остальном очень сильный прокат признанных мастеров. Итальянцы очень чувственно и красиво катаются. И все же американцам могут уступить.

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10:05

Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии на льду.

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10:04

Сальхов и степ-аут на выбросе тройной риттбергер помешали Миуре и Кихаре обойти американцев. Второе место на данный момент. К своему лучшему результату в карьере прибавили 10 баллов разом, но 2,8 очка не дотянули до американцев.

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10:02

Очень сильное выступление японской пары. Чистое исполнение элементов, прекрасные поддержки! По технике почти ничего не проиграли американцам! Из сильного: каскад 3-2-2 из тулупов. Из слабого: только двойной сальхов.

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09:57

Во второй разминке первыми выступают Рику Миура и Рюичи Кихара. Японцы в короткой программе были хороши.

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09:49

Ну а теперь начинается вторая разминка. Тут и наши фавориты, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они закроют выступления.

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09:48

Книрим и Фрэйзер становятся лидерами. Причем с личным рекордом!

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09:46

На тройном сальхове была ошибка на приземлении. И на выбросе тройной флип была ошибочка. Но в остальном сильнейший спортивный дуэт сборной США показал катание высокого уровня, порадовав допущенных на трибуны зрителей. Это намного сильнее предыдущих выступавших.

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09:40

А теперь выступают американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер.

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09:39

Амон и Стрекалин ожидаемо обходят канадцев.

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09:37

Французы тоже не обошлись без падения — на выбросе тройной риттбергер. Да и выброс тройной сальхов не получился на приземлении. В остальном прокат посильнее, хотя и сами вряд ли довольны.

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09:32

Клео Амон и Денис Стрекалин, представляющие Францию, на льду.

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09:31

Интересно, что для канадской пары это лучший результат в карьере.

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09:29

У сборной Канады почти нет шансов догнать в таблице даже Италию, которая вообще-то вынужденно осталась с одним мужчиной-одиночником вместо двух. Ну и первое выступление дня никак «кленовым листьям» в этом не поможет. Наделали россыпь ошибок Матте и Ферлан. Она на каскаде не смогла вообще прыгнуть второй прыжок, упав с первого, он на втором приземлился на две ноги. Потом на тройном сальхове была ошибка, на выбросе... В общем, так себе прокат только пятой пары последнего чемпионата Канады...

09:24

Ну что, разминка окончена. Первыми выступят Лори-Энн Мате и Тьерри Ферлан из Канады.

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09:18

Ну а теперь разминка первой группы. Вот кто выступит сегодня в соревнованиях спортивных пар. Разбиты на две тройки тандемы.

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09:17

Технический специалист — Александр Кузнецов.

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09:17

В судейской панели работает Ольга Кожемякина.

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09:16

Александр Лакерник — делегат ИСУ на этих соревнованиях.

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09:15

Сегодня первыми произвольную программу покажут спортивные пары, а затем закроют выступления женщины, тоже с произвольным прокатом. Сейчас во дворце спорта в Осаке звучат приветственные слова дикторов. Дальше представят арбитров, а потом уже стартует первая разминка.

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09:10

Сборная России уверенно лидирует после двух дней соревнований, а сегодня виды, в которых наши спортсмены особенно сильны. Естественно, мы ожидаем, что российская команда оформит свой первый титул в истории на Командном чемпионате мира.

09:00

Приветствуем любителей фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция последнего соревновательного дня командного чемпионата мира в Осаке. В программе — произвольные программы спортивных пар и девушек-одиночниц.

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