Немков отстоял титул чемпиона Bellator

«Ничего не менял в подготовке. Задача была работать в стойке и удерживать его от борьбы. Все в принципе получилось, доволен боем, но есть ошибки, — первые слова Немкова.

— Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать, поэтому я старался распределить силы на всю дистанцию».