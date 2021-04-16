Немков отстоял титул чемпиона Bellator

Вот турнирная сетка Гран-при. Соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Джонсона и Ромеро. Ну а мы будем завершать трансляцию. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Для вас работал Александр Седов.
Вадим Немков — герой сегодняшнего вечера боев или утра по московскому времени. Блестящая победа над Дэвисом!
«Ничего не менял в подготовке. Задача была работать в стойке и удерживать его от борьбы. Все в принципе получилось, доволен боем, но есть ошибки, — первые слова Немкова.
— Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать, поэтому я старался распределить силы на всю дистанцию».
Все-таки и пятый раунд все отдали Дэвису, но это уже не важно! Немков сохранил чемпионский титул!
Итак! Решение судей. Единогласное! 48:47 — НЕМКОВ ПОБЕДИЛ!
Статистика боя в пользу россиянина.
Не хватило обоим сил на концовку, и она прошла без особых акций. Если интересно мое мнение, то пятый раунд тоже отдал бы Немкову. Но! Ни один из бойцов не стал праздновать после гонга — все же бой был максимально близким.
Дэвис все активнее шел вперед, но нарвался на захват от россиянина. Еще и нос разбит у американца.
Дэвис прессингует и попадает ногой в пах. По правилам пауза может составить до пяти минут, что на руку Немкову, но ему столько не требуется. Бой возобновляется.
Попытался Дэвис перейти к борьбе, но россиянин был готов. Не вышло. При этом кровотечение усилилось у Немкова — залита кровью вся левая сторона. Американец понимает, что ему нужна досрочная победа.
Немков сразу показывает, что готов, и бьет с «вертушки». Оба достаточно активны в начале. Аналитик тоже считает, что американец забрал четвертый раунд.
Заключительный, пятый раунд стартовал!
Стало тревожно. Оба явно устали, но Немков выглядит практически вставшим. Очень неприятный синдром в преддверии пятого раунда. Четвертый скорее остался за Дэвисом!
Главный фактор этого боя: Немков быстрее соперника. Но пару раз Дэвис сейчас попал, и Немков тут же активизировался. Снова пошли лоу-кики. Вадим прижал соперника к сетке, но тот развернул его и вышел из захвата.
Как бы то ни было, Дэвису надо что-то менять. Пытался ногу Немкова захватить, но не сумел. Немков выглядит увереннее, и американец просто опасается рисковать. Уже 96-18 по попаданиям!
Все пока идет в том же ключе, а аналитик Bellator соглашается с нами — все три завершившихся раунда отдал Немкову.
Время чемпионских раундов — четвертый стартовал.
Третий раунд был максимально плотным и равным, но, кажется, Немков забрал и его!
Емельяненко постоянно предупреждает быть внимательнее к возможному походу соперника в борьбу. Но пока Дэвис тоже работает в стойке. Удары чаще стали проходить у обоих, но Немков бьет чаще, а потому и чаще попадает. «Вадя, он встал», — подсказал Федор за полминуты до конца раунда. Немков чуть активизировался и даже на последних секундах сам пошел в проход, сделав тейкдаун. И на этом третий раунд завершился.
Перезарядился Немков на атаку и провалился, но американец не успел воспользоваться. Дэвис все чаще старается работать правым лоу-киком. В этом раунде оба охотятся за головой. Немков чаще попадает джэбами, но и сопернику некоторые удары удаются.
Американцу нужно добавлять в активности. Он подшагивает, обозначая работу первым номером, но попадает чаще по-прежнему Немков. Он к тому же и больше ударов выбрасывает. Вот сейчас у американца прошел лоу-кик. 62-18 по попаданиям в пользу Вадима пока!
Замазали в перерыве Немкову сечку. Третий раунд стартовал.
В жаркой концовке второго раунда Дэвис снова пошел в проход, но нарвался на удар коленом в голову. Есть уверенное ощущение, что и второй раунд за Немковым!
Левым снизу опрокинул Немков Дэвиса! Американец тут же рванул в борьбу, хотя еще не планировал. Прижал Немкова к сетке, пытался провести тейкдаун, но не смог. А Вадим захватил шею, но заход на «гильотину» был слишком оптимистичным — просто разорвал дистанцию американец. Но это на руку чемпиону.
Потихоньку раскочегариваются бойцы. Несколько хороших ударов в разных атаках и комбинациях провел Немков. Дэвис очень хорошо держит удар. Снова из угла раздаются подсказки для Немкова, чтобы тот перестал зажиматься и расслабился.
На первой минуте второго раунда Дэвис провел классную атаку с хай-киком и попал. Что самое неприятное — американец рассек бровь Немкову. Кровотечение очень неприятное.
«Расслабишься — полетит все», — советовал в перерыве Немкову Валентин Молдавский, который секундирует россиянина вместе с Федором Емельяненко. Второй раунд стартовал.
На последней минуте первого раунда поймал разок Дэвис Немкова лоу-киком, но россиянин тут же попробовал хай-кик, а затем провел удачную комбинацию, дважды попав по сопернику, в том числе в нос. На последних секундах, атакуя, Немков поскользнулся и упал, но успел вскочить, хотя оппонент рванул на него. Первый раунд за россиянином.
Вадим тоже периодически проверяет соперника джэбами и небезуспешно. В целом же у нас пока достаточно размеренный и осторожный бой на ногах. Инициатива у россиянина, но соперник точно не планировал форсировать события.
На первых минутах боя активнее выглядит Немков. Работает в основном лоу-киками. Дэвис очень осторожен, попробовал разок джэб, но и только. И вот на исходе второй минуты первый размен и классное попадание Немкова справа навстречу.
Первая защита титула Немкова стартовала. Если не будет досрочного окончания, сегодня нас ждут пять раундов по пять минут.
Рекорд Немкова — 12-2. Свои два поражения он потерпел подряд в 2015 и 2016 годах, причем второе было от шведа Альбректссона, который сегодня был сильнее его старшего брата.
У Дэвиса — 22-5. Одно поражение было очень давно, а остальные четыре от топов дивизиона — Джонсона, дважды от Бейдера и вот от Немкова.
А вот и Немков.
Это будет вторая встреча бойцов. В ноябре 2018 года Немков выиграл раздельным решением, хотя там удивил сам факт раздельного решения — россиянин был явно лучше. Дэвис выходит в октагон.
Сегодняшний бой проходит в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Однако одновременно это и титульный поединок. Немков на данный момент является единственным российским чемпионом в пяти ведущих мировых промоушенах. Он в августе прошлого года техническим нокаутом победил Райана Бейдера, который является, между прочим, автором последнего поражения Федора Емельяненко. Бейдер, кстати, тоже участвует в этом Гран-при. Более того, свой четвертьфинал он уже выиграл и ждет оппонента по полуфинала. Но он в левой части турнирной сетки, а в правой, вероятно, победитель сегодняшнего боя сразится с очень сильным американским бойцом Энтони «Рамблом» Джонсоном. Хотя тому еще тоже предстоит взять свой поединок.
Скоро уже состоится главный бой на вечере в Анкасвилле, где проходит Bellator 257. В прекарде впервые в Bellator дрался старший брат Вадима Немкова — Виктор. Он сразился с Карлом Альбректссоном, но, к сожалению, потерпел поражение, уступив единогласным решением судей. Причем каждый из арбитров отдал Альбректссону каждый из раундов.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция боя Вадима Немкова против Фила Дэвиса на турнире Bellator 257.